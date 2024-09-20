Семак рассказал о чемпионской гонке в РПЛ :

Главный тренер «Зенита» ответил, будет ли путь к чемпионству легче, чем в сезоне-2023/24:

Почему вы так думаете? Не знаю, у меня нет такого впечатления. У нас каждый сезон складывается по‑своему. Это со стороны кажется, что легко.

Некоторые ребята приезжают к нам на стажировку и, находясь внутри, видят те проблемы и задачи, которые у нас бывают. И тогда у них меняется мнение. А со стороны кажется, что это легко. Но наше дело – работать.