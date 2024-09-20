Семак рассказал о чемпионской гонке в РПЛ :

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, будет ли путь к чемпионству легче, чем в сезоне-2023/24:
Почему вы так думаете? Не знаю, у меня нет такого впечатления. У нас каждый сезон складывается по‑своему. Это со стороны кажется, что легко.
Некоторые ребята приезжают к нам на стажировку и, находясь внутри, видят те проблемы и задачи, которые у нас бывают. И тогда у них меняется мнение. А со стороны кажется, что это легко. Но наше дело – работать.
Тот же Каррера и Ко не выдержал...и банда распалась...
Медведев...Семак...Тимощук...Симутенков....на удивление фартовые парни....и куш берут исправно...и костяк не собачится....
Тот же Каррера и Ко не выдержал...и банда распалась...
Медведев...Семак...Тимощук...Симутенков....на удивление фартовые парни....и куш берут исправно...и костяк не собачится....
"Слыхать слышал, но сам не видел. Старожилы говорят что она существует"......
"Слыхать слышал, но сам не видел. Старожилы говорят что она существует"......