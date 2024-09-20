Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Семак рассказал о чемпионской гонке в РПЛ

вчера, 23:24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, будет ли путь к чемпионству легче, чем в сезоне-2023/24:

Почему вы так думаете? Не знаю, у меня нет такого впечатления. У нас каждый сезон складывается по‑своему. Это со стороны кажется, что легко.

Некоторые ребята приезжают к нам на стажировку и, находясь внутри, видят те проблемы и задачи, которые у нас бывают. И тогда у них меняется мнение. А со стороны кажется, что это легко. Но наше дело – работать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Медведев ответил на оскорбления в адрес Соболева
Вчера, 21:18
Погребняк высказался о «Спартаке» Станковича
Вчера, 19:57
Личка высказался о неудачных матчах со «Спартаком»
Вчера, 18:24
Колосков оценил влияние Fan ID на посещаемость матчей
Вчера, 13:38
Амарал рассказал об амбициях «Спартака» в сезоне-2024/25
Вчера, 00:27
Амарал считает, что «Спартак» стал сильнее без Соболева
19 сентября
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:31
При дележе награбленного как правило страдает большее количество людей чем при самом ограблении...)))
Тот же Каррера и Ко не выдержал...и банда распалась...
Медведев...Семак...Тимощук...Симутенков....на удивление фартовые парни....и куш берут исправно...и костяк не собачится....
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 10:42
А он к вашей команде отношения не имеет. Справляйтесь со своими проблемами сами. А в нашей команде он никаких проблем не создаёт уже шесть лет подряд.)
ЦКВД
ЦКВД ответ s62bcm4ac3fb (раскрыть)
сегодня в 08:59, ред.
да где же они играют стабильно,с большим запасом и идут уверенно? со спартаком еле ноги унесли,чудом очко спасли) цска их возил весь матч, опять же чудом взяли 3 очка и т. д. и это ты называешь играют стабильно и с большим запасом?) в прошлом сезоне зениту чемпионство вообще краснодар подарил)
ubdqmgx9w6sy
ubdqmgx9w6sy
сегодня в 07:03
Состав на голову сильнее всех, но легко победить не удается.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:14
Уйди в отставку, избавь команду от проблем.
s62bcm4ac3fb
s62bcm4ac3fb
сегодня в 05:50
Во всяком случае идут уверенно, играют стабильно ,с большим запасом
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:05
Семак рассказал о чемпионской гонке в РПЛ :
"Слыхать слышал, но сам не видел. Старожилы говорят что она существует"......
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:44
Болельщики с берегов Невы должны быть довольны, для подопечных Семака пока всё складывается нормально.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:47
Работай СерОжа работай! Терпение и труд все перетрут как грится!)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:33
Интересно, а кто эти ребята которые приезжают на стажировку и, находясь внутри, видят те проблемы ?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 