Слуцкий пока не собирается работать в сборной Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на пресс-конференции ответил на вопрос о том, был ли бы он заинтересован в работе в сборной Китая.
Я люблю клуб «Шанхай Шэньхуа» и болельщиков. В настоящее время я хочу сконцентрироваться на своей работе, у меня нет других идей.
Я очень рад, что Лёня вернулся к футболу, после некоторой паузы, а стажировка в Китае- однозначно пойдет ему на пользу. Вобщем, Удачи тебе, Лёнчик!!!
Я очень рад, что Лёня вернулся к футболу, после некоторой паузы, а стажировка в Китае- однозначно пойдет ему на пользу. Вобщем, Удачи тебе, Лёнчик!!!