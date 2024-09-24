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Слуцкий пока не собирается работать в сборной Китая

вчера, 09:57

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на пресс-конференции ответил на вопрос о том, был ли бы он заинтересован в работе в сборной Китая.

Я люблю клуб «Шанхай Шэньхуа» и болельщиков. В настоящее время я хочу сконцентрироваться на своей работе, у меня нет других идей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:54
Его Глушенков покусал.....
Vladrad
Vladrad
вчера в 14:42
Работа в сборной не благодарное дело.
adekvat
adekvat
вчера в 13:05
Какая сборная, пусть в чемпионасе сперва Шанхай порт опередит в таблице.
k7q5csw7m92h
k7q5csw7m92h
вчера в 12:25
В сборной столько не заплатят, сколько в клубе, да и результатов ждать не приходится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:27
У него в клубе все идет хорошо,зачем еще куда то рваться.
bkxw2fy973hg
bkxw2fy973hg
вчера в 11:18
Не вижу ему сейчас куда-то дёргаться,у него итак всё на мази
ay9hs82ku5r2
ay9hs82ku5r2
вчера в 11:18
Предложат хорошие условия - обязательно пойдет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:59
Сборная лишилась такого мощного тренера.
Вещий
Вещий
вчера в 10:54
А зачем ему лишний геймор со сборной.... лучше клуб тренировать пока получается.
5sg5fe8j4dbn
5sg5fe8j4dbn
вчера в 10:30
Видно лн ещё пока не созрел?!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:24
Сразу вспомнился шедевр из прекрасного советского прошлого:

"В универмаге на верху я, купил я шубу на меху я. Но убедился скоро я, она не стоит ни....."
Capral
Capral
вчера в 10:14
Вот за что я люблю этого пончика бегемотского, за то, что он всегда на позитиве. Ну дочего же приятный человек. Сборная была бы для Лёни новым вызовом, наряду с удачной работой в клубе. Тем более, однажды, Лёня спас российскую сборную, после того как вывел её из группы, так что, опыт работы со сборной у него имеется...

Я очень рад, что Лёня вернулся к футболу, после некоторой паузы, а стажировка в Китае- однозначно пойдет ему на пользу. Вобщем, Удачи тебе, Лёнчик!!!
6wfe5f8sf9my
6wfe5f8sf9my
вчера в 10:12
Валеру Карпина пусть лучше позовут, он им за полдня полтысячи китайцев туда соберёт с целью посмотреть им в глаза. Единственное, что сделать это ему будет потруднее чем в случае с Глушенковым - Китай всё-таки и глаза китайские без поллитры и не разглядишь толком
Toro
Toro
вчера в 10:10
Зачем менять шило на мыло!
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:07
Ему пока и в клубе хорошо. Сборная требует другого подхода
mzy8y47dnwk7
mzy8y47dnwk7
вчера в 10:05
Значит мало пельменей и гамбургеров предлагали
Futurista
Futurista
вчера в 10:04, ред.
Слуцкий: "Я люблю клуб «Шанхай Шэньхуа» и кроме него мне не надо...ни...чего"))...
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:59
"Всему своё время" - глубокомысленно заметил Лёня.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:58, ред.
Правильно, пусть поуговаривают))))
Лёня, они ещё перезвонят!!))
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