Спортивный директор «Урарту» оценил выступление Игнатьева за армянский клуб

Спортивный директор «Урарту» Эрик Варданян сообщил, что в клубе довольны игрой нападающего .

Нам многие говорили, что Иван Игнатьев непрофессионал и с ним есть проблемы, но он оказался золотым парнем и настоящим профессионалом. Живёт у нас на базе, и каждый день я его вижу в тренажёрном зале: усердно тренируется, старается. И он даёт результат: забил четыре мяча за пять игр в чемпионате.

Тренер знает его, а перед трансфером мы много говорили с футболистом. Было видно, что человек хочет возобновить карьеру. Он мотивирован. И сейчас он это доказывает. Никаких проблем с ним нет. Человек думает только о футболе, забивает голы и очень хорошо играет.