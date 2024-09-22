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Спортивный директор «Урарту» оценил выступление Игнатьева за армянский клуб

вчера, 16:45

Спортивный директор «Урарту» Эрик Варданян сообщил, что в клубе довольны игрой нападающего Ивана Игнатьева.

Нам многие говорили, что Иван Игнатьев непрофессионал и с ним есть проблемы, но он оказался золотым парнем и настоящим профессионалом. Живёт у нас на базе, и каждый день я его вижу в тренажёрном зале: усердно тренируется, старается. И он даёт результат: забил четыре мяча за пять игр в чемпионате.

Тренер знает его, а перед трансфером мы много говорили с футболистом. Было видно, что человек хочет возобновить карьеру. Он мотивирован. И сейчас он это доказывает. Никаких проблем с ним нет. Человек думает только о футболе, забивает голы и очень хорошо играет.

Напомним, Игнатьев подписал однолетний контракт с «Урарту» в июле текущего года. За ереванский клуб 25-летний россиянин сыграл 7 матчей в чемпионате и квалификации Лиги конференций, в которых забил 4 мяча и отдал две голевых передачи.

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Vladrad
Vladrad
вчера в 16:46
Пусть в Армении будет профессионалом, если в России им так и не стал.
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