Спортивный директор «Урарту» оценил выступление Игнатьева за армянский клуб

Спортивный директор «Урарту» Эрик Варданян сообщил, что в клубе довольны игрой нападающего Ивана Игнатьева.
Нам многие говорили, что Иван Игнатьев непрофессионал и с ним есть проблемы, но он оказался золотым парнем и настоящим профессионалом. Живёт у нас на базе, и каждый день я его вижу в тренажёрном зале: усердно тренируется, старается. И он даёт результат: забил четыре мяча за пять игр в чемпионате.
Тренер знает его, а перед трансфером мы много говорили с футболистом. Было видно, что человек хочет возобновить карьеру. Он мотивирован. И сейчас он это доказывает. Никаких проблем с ним нет. Человек думает только о футболе, забивает голы и очень хорошо играет.
Напомним, Игнатьев подписал однолетний контракт с «Урарту» в июле текущего года. За ереванский клуб 25-летний россиянин сыграл 7 матчей в чемпионате и квалификации Лиги конференций, в которых забил 4 мяча и отдал две голевых передачи.