«Лос-Анджелес» стал обладателем Кубка США

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вчера, 09:56

«Лос-Анджелес» переиграл «Спортинг Канзас» в финале Кубка США (3:1).

Оливье Жиру вывел «черно-золотых» вперед на 53-й минуте, на 60-й счет сравнял Эрик Томми. Игра перешла в дополнительное время. На 102-й забил Омар Кампос, а на 109-й отметился Кей Камара.

Это первый подобный титул в истории клуба.