«Лос-Анджелес» стал обладателем Кубка США

«Лос-Анджелес» переиграл «Спортинг Канзас» в финале Кубка США (3:1).
Оливье Жиру вывел «черно-золотых» вперед на 53-й минуте, на 60-й счет сравнял Эрик Томми. Игра перешла в дополнительное время. На 102-й забил Омар Кампос, а на 109-й отметился Кей Камара.
Это первый подобный титул в истории клуба.
А Роналду так и не смог 😀
Ездил в Аравию чтобы выиграть титулы и приблизиться к Месси, а получилось всё наоборот, стал антирекордсменом.
Вошёл в книгу рекордов гинесса как игрок, который проиграл наибольшее количество финалов! 😂
А Роналду так и не смог 😀
Ездил в Аравию чтобы выиграть титулы и приблизиться к Месси, а получилось всё наоборот, стал антирекордсменом.
Вошёл в книгу рекордов гинесса как игрок, который проиграл наибольшее количество финалов! 😂
Месси меньше бегает, но больше делает, потому что голова лучше работает. Выиграл титул с худшей командой лиги.
Месси меньше бегает, но больше делает, потому что голова лучше работает. Выиграл титул с худшей командой лиги.
А гном по полю ходит, халяву собирает🤣
А гном по полю ходит, халяву собирает🤣