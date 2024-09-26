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«Лос-Анджелес» стал обладателем Кубка США

вчера, 09:56

«Лос-Анджелес» переиграл «Спортинг Канзас» в финале Кубка США (3:1).

Оливье Жиру вывел «черно-золотых» вперед на 53-й минуте, на 60-й счет сравнял Эрик Томми. Игра перешла в дополнительное время. На 102-й забил Омар Кампос, а на 109-й отметился Кей Камара.

Это первый подобный титул в истории клуба.

«Лос-Анджелес» стал обладателем Кубка США

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Все комментарии
Кэп 11
Кэп 11 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
вчера в 22:18
Гном всё купил
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:19
Даже Жиру выиграл кубок?

А Роналду так и не смог 😀
Ездил в Аравию чтобы выиграть титулы и приблизиться к Месси, а получилось всё наоборот, стал антирекордсменом.

Вошёл в книгу рекордов гинесса как игрок, который проиграл наибольшее количество финалов! 😂
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Кэп 11 (раскрыть)
вчера в 21:14
С кем играет? Так он сам нахваливает своё местечко как чуть ли не конкурент АПЛ. И самое важное - против кого играет? И неужели надо было проиграть все 8 финалов подряд? Да нет, он мешает команде.

Месси меньше бегает, но больше делает, потому что голова лучше работает. Выиграл титул с худшей командой лиги.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Кэп 11 (раскрыть)
вчера в 18:07
Возможно. В прошлом году Майами занял предпоследнее место. Зато в следующем году сможет участвовать
Кэп 11
Кэп 11 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 18:06
Лучшие
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Кэп 11 (раскрыть)
вчера в 18:05
Из 29 команд МЛС участвовали только 8.
Кэп 11
Кэп 11 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 17:57
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис ответ Кэп 11 (раскрыть)
    вчера в 17:24
    Майами не участвовал в этом турнире.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:47
    Это всё Жиру, он вас чемпионами сделал.
    Кэп 11
    Кэп 11 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
    вчера в 15:04
    Видел, с кем Рон играет?!
    А гном по полю ходит, халяву собирает🤣
    __AgamagA__
    __AgamagA__ ответ Кэп 11 (раскрыть)
    вчера в 14:15
    Как не шмог, он сходу выиграл в Интере кубок, первый в истории клуба. К слову, Роналду проиграл восемь финалов за Аль-Наср.
    Кэп 11
    Кэп 11
    вчера в 12:47
    А как же гном?! Не шмог? Где же Интер?!
    k96y6trwsw3m
    k96y6trwsw3m
    вчера в 11:16
    Этот турнир не такой значимый в футболе.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:07
    Мои поздравления болельщикам Лос Анджелеса .
    Barcelona
    Barcelona
    вчера в 10:40
    Поздравляю!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:40
    С чем мы их и поздравляем.....Жиру конечно красавчик.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:38
    А я за соккером не слежу и за Америкой тоже. Лично мне хватает старого, доброго европейского футбола. Сейчас появилась его новая арабская версия. В Саудовской Аравии футбол гораздо интереснее Соккер пусть едят с попкорном американцы
    xhrca229nsbm
    xhrca229nsbm
    вчера в 10:32
    Совсем не интересен этот турнир.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 10:31
    Поздравляю Льориса и Жиру с первым трофеем в МЛС!!!!!!
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 10:25
    Там в пиндосии футбол только-только зарождается, выходит на популярность.
    Гость
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