Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Хетафе»

«Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
«Барселона» идёт на 1-м месте (21 очко), «Хетафе» занимает 19-е место (4 очка).
«Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
«Барселона» идёт на 1-м месте (21 очко), «Хетафе» занимает 19-е место (4 очка).
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В профиле других пользователей есть отдельная закладка с ответами на ваши комментарии.
Барса сыграла в медленном режиме, могла забивать еще 2-3 точно, но не реализовала свое, отсюда и концовка.
Барсе нельзя в конце оставаться с преимуществом в 1 мяч, психология пока не та - слишком много молодых.
А так - с победой, 3 очка в лайт-режиме с автобусом - тоже результат.
Барса сыграла в медленном режиме, могла забивать еще 2-3 точно, но не реализовала свое, отсюда и концовка.
Барсе нельзя в конце оставаться с преимуществом в 1 мяч, психология пока не та - слишком много молодых.
А так - с победой, 3 очка в лайт-режиме с автобусом - тоже результат.