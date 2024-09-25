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Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Хетафе»

вчера, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 19-й минуте забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

«Барселона» идёт на 1-м месте (21 очко), «Хетафе» занимает 19-е место (4 очка).

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Все комментарии
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 08:20


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Barcelona
Barcelona
сегодня в 08:13
Седьмая победа к ряду!
Гениально Барса!
6ha79ky8pmst
6ha79ky8pmst ответ wppp47fqetrq (раскрыть)
сегодня в 08:08
Спасибо, исправили.
wppp47fqetrq
wppp47fqetrq
сегодня в 07:06
Левандоского
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1389685/barselona-hetafe 25.09.2024
Вещий
Вещий
сегодня в 07:01
Лева не портит игру Барсы..... удачи ему
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 05:25
7-я победа надо двигаться к 8-й победе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 9pj3by252kkn (раскрыть)
сегодня в 04:29
Главное барсуков никого не поломали. В Хетафе ведь ещё те "массажисты" играют...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:00
Уже немолодой, но еще забивает.
9pj3by252kkn
9pj3by252kkn
сегодня в 03:02
Скромному Хетафе могли бы и побольше забить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Такой унылой игры от Барсы ,я точно не ожидал. Скучно , а могли и поплатиться за такой футбол.
xajaks
xajaks ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:53
15.09.2024 Жирона-Барса 1-4
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:45
Причем тут Жирона,написал бы хотя бы Реал через месяц.
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Их основная задача выспаться, и моя тоже.
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 00:36
Стало быть Хетафе, ожидали много голов от Барселоны, но победа минимальная, но зато победа.
Флик идёт отлично - семь из семи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:25
главное, есть важные три очка в копилке!
еще самое главное, что без травм. даже удивительно.
но реализация подвела.
увы, но Ферран Торрес не существовал сегодня, если бы получил красную карточку -даже никто бы не заметил. так нельзя играть!
ждем возвращения Гави, де Йонга, Араухо, Ольмо....и Барса будет выглядеть еще интереснее и сильнее...
п.с.
забей игрок Хетафе гол.... не заслуженный был бы гол , не по игре.
Барса переехала этот автобус.
ждем Эль класико.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:16
Барсуков с Победой! У поляка по ходу вторая молодость
nxwrgk64cu54
nxwrgk64cu54
сегодня в 00:16
Барселону с победой!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:14
Непростая победа Барселоны. В добавленное время у Хетафе был убойный момент, могли сравнять счет, повезло, что Майораль толком не попал по мячу. Пенью с сухарем, пусть это придаст ему уверенности.
SSC Napoli
SSC Napoli ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:12
А ведь могли пропустить!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:05
Свежести не хватало,видно пришла обшая усталость всем,много матчей,отдыха нет.Надо всем выспаться
sihafazatron
sihafazatron ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:05
Барса щас сильнее всех на голову в Испании, могут и в эконом режиме очки набирать!) возможно только Жирона сможет остановить их))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:04
Нравится, как "Барселона" обороняется всей командой. Игроки в такие моменты напоминают мне беспощадных муравьёв, которые набрасываются на свою жертву и выпивают из неё все соки.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:03
Игра не самая лютая и свежая для этого сезона, но провалом бы я ее тоже не назвал.
Барса сыграла в медленном режиме, могла забивать еще 2-3 точно, но не реализовала свое, отсюда и концовка.

Барсе нельзя в конце оставаться с преимуществом в 1 мяч, психология пока не та - слишком много молодых.

А так - с победой, 3 очка в лайт-режиме с автобусом - тоже результат.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:02, ред.
На последних секундах смешной случай,из 100% голевой ситуации промахнулся нападающий Хетафе,молодец,обрадовал и скорее всего тайный агент Флика,таких надо уважать,герой матча.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:56
есть 7 победа!!!
отличный старт Барсы
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:56
Сегодня скромненько, но при этом не пропустили)) мощно прут!))
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