«Шанхай Шэньхуа» со Слуцким завершил выступление в Кубке Китая

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вчера, 16:46

«Шанхай Порт» одержал в полуфинале Кубка Китая победу над «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий (3:2).

На 18-й минуте счёт открыл Лео Читтадини. На 41-й гости отыгрались усилиями Шиничи Чана. На 50-й Читтадини сделал дубль. Оскар с пенальти на 65-й увеличил преимущество хозяев поля, а на 90+5-й Сефас Малеле сократил отставание гостей в счёте.

«Шанхай Шэньхуа» завершил выступление в турнире.