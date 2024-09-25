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«Шанхай Шэньхуа» со Слуцким завершил выступление в Кубке Китая

вчера, 16:46

«Шанхай Порт» одержал в полуфинале Кубка Китая победу над «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий (3:2).

На 18-й минуте счёт открыл Лео Читтадини. На 41-й гости отыгрались усилиями Шиничи Чана. На 50-й Читтадини сделал дубль. Оскар с пенальти на 65-й увеличил преимущество хозяев поля, а на 90+5-й Сефас Малеле сократил отставание гостей в счёте.

«Шанхай Шэньхуа» завершил выступление в турнире.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 18:37
Очень обидно проиграть первый матч им из четырех в этом сезоне
баск
баск
вчера в 18:30
Ну и что, это был уже четвёртый матч этих соперников в текущем сезоне,
и Шеньхуа уступил впервые.
В чемпе Слуцкий взял у Порта 4 очка из 6, а первый матч между ними был
в феврале на суперкубок Китая и выиграл его тоже ЛВС.

Это при том, что состав Порта в полтора раза дороже, за него пылят такие монстры китайского футбола, как лучший забивала этой страны У Лэй, проведший сотню матчей в Европе за Эспаньол; Варгас; тот же Оскар, наконец.

Состав Шеньхуа гораздо скромнее.
Кроме того, в чемпе для ЛВС ничего ещё не потеряно, дефицит в очках всего 2 балла, а играть ещё 4 тура.
Оступись в них Порт разок, хотя бы на ничейку, и всё заполыхает..)
stanichnik
stanichnik ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 17:45
Доброго Здоровья kazakoff!
Они сыграли оба матча в первом круге 1:1, во втором 3:1 в пользу Шеньхуа.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:43, ред.
Жаль конечно, но команда Слуцкого и так прыгнула выше головы, дойдя до полуфинала и уже обеспечила себе, как минимум серебрянные медали чемпионата. И было бы наивно ожидать, что с приходом в команду-середняк российского тренера, футбольный клуб Шанхай-Шеньхуа сразу же завоюет дубль. А вот обидчик подопечных Леонида Викторовича Шанхай Порт, к стати действующий чемпион Китая, напротив имеет все шансы в этом году выиграть и Кубок и регулярный чемпионат, потому как идёт на первом месте, опережая преследователя на два очка за четыре тура, проиграв всего один матч, но как раз команде Слуцкого, во втором круге со счётом 3-1.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:41
В гостях проиграть 3-2 главному конкуренту не страшно! Успехов Лёне в чемпе!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:35
Проиграли главному конкуренту, поэтому ничего страшного, в чемпионате надо отыграться
Capral
Capral
вчера в 17:33, ред.
Эх, Лёнчик, Лёнчик... Ну ничего, поражения делат нас сильнее и закаляют. Всё у тебя еще получится, пончик!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:12
Бестрофейник Слуцкий)))но клуб на верном пути. Новый сезон за Его команду
Вещий
Вещий
вчера в 17:09
И такое случается... удачи Лёне в дальнейшем
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:02
Нечего страшного , Лёня - позитив , сосредоточься на чемпионате...)
f7fnt2v78kcc
f7fnt2v78kcc
вчера в 16:59
У всех бывают неудачи.
kkg2fuzctu5b
kkg2fuzctu5b
вчера в 16:52
Так резво начал Лёнчик чемпионат, а вот в кубке всё пошло как-то шеньху-во!
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:51
Ну это только начало пути, в следующем году будет лучше результат.
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