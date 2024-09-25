«Шанхай Шэньхуа» со Слуцким завершил выступление в Кубке Китая

«Шанхай Порт» одержал в полуфинале Кубка Китая победу над «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий (3:2).
На 18-й минуте счёт открыл Лео Читтадини. На 41-й гости отыгрались усилиями Шиничи Чана. На 50-й Читтадини сделал дубль. Оскар с пенальти на 65-й увеличил преимущество хозяев поля, а на 90+5-й Сефас Малеле сократил отставание гостей в счёте.
«Шанхай Шэньхуа» завершил выступление в турнире.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
и Шеньхуа уступил впервые.
В чемпе Слуцкий взял у Порта 4 очка из 6, а первый матч между ними был
в феврале на суперкубок Китая и выиграл его тоже ЛВС.
Это при том, что состав Порта в полтора раза дороже, за него пылят такие монстры китайского футбола, как лучший забивала этой страны У Лэй, проведший сотню матчей в Европе за Эспаньол; Варгас; тот же Оскар, наконец.
Состав Шеньхуа гораздо скромнее.
Кроме того, в чемпе для ЛВС ничего ещё не потеряно, дефицит в очках всего 2 балла, а играть ещё 4 тура.
Оступись в них Порт разок, хотя бы на ничейку, и всё заполыхает..)
и Шеньхуа уступил впервые.
В чемпе Слуцкий взял у Порта 4 очка из 6, а первый матч между ними был
в феврале на суперкубок Китая и выиграл его тоже ЛВС.
Это при том, что состав Порта в полтора раза дороже, за него пылят такие монстры китайского футбола, как лучший забивала этой страны У Лэй, проведший сотню матчей в Европе за Эспаньол; Варгас; тот же Оскар, наконец.
Состав Шеньхуа гораздо скромнее.
Кроме того, в чемпе для ЛВС ничего ещё не потеряно, дефицит в очках всего 2 балла, а играть ещё 4 тура.
Оступись в них Порт разок, хотя бы на ничейку, и всё заполыхает..)