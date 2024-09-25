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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Твенте» в Лиге Европы

вчера, 23:51
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)ТвентеМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен. На 68-й минуте Сэм Ламмерс сравнял счёт.

В следующем матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Порту», а «Твенте» — против «Фенербахче».

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 09:24
Уже второй матч подряд не понимаю решений Тен Хага.

Во-первых, я откровенно не понимаю, почему не был заменен Бруну, хотя видно, что он сейчас в плохой форме и откровенно уставший: такое количество брака в передачах у Фернандеша последний раз было еще при Рагнике.

Во-вторых, я не понимаю, почему, когда на поле вышел Расмус, вместо уставшего Бруну убрали Джей.Зи и Рэшфорда, которые проводили вполне себе неплохой матч. И в итоге получили картину, что на поле есть Хейлун, который может замкнуть, но нет игрока, который может создать момент.

В-третьих, я не понимаю, почему Эрик продолжил играть по своей тактике, хотя после пропущенного гола решение сыграть в двух нападающих напрашивалось.

В-четвертых, учитывая график, я вообще не понимаю, почему на поле вышел основной состав.

И самое главное: учитывая, что в этом году состав у МЮ вполне себе хорошо укомплектован, а игроки и руководство в восторге от Рууда, неужели Тен Хаг не понимает, что его могут уволить?
Брулин
Брулин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:22
Твенте им однерку загрузил, с Бруно Фернандешем и Ржшфордом
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 07:22
Эти норвежцы в прошлом трижды обыгрывали Рому Моуриньо,те еще бойцы.
8tzprhwf54f5
8tzprhwf54f5
сегодня в 07:20
Правильно, что МЮ не причисляют к фаворитам этого турнира.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:20, ред.
Упускают хвост Жар-птицы...А МЮ сыграл так как позволил ему Твенте. А Твенте знают как Тен Хаг готовит команду))) не чужой ведь человек
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 04:19
МЮ упустил ...?
Обычно упускают в штаны..., но касаемо Юнайтед справедлив что прямой, что переносный смысл.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:47
Если судить по сегодняшнему результату, то новежцы тоже могут отобрать очки у МЮ.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:45
Мю уже Твенте не может обыграть
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:49
Да уж, Манчестер катиться потихоньку вниз, уже виднеется дно.
баск
баск ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:44, ред.
Конечно существуют, в том числе и на Соккере..)

регламент ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/reglament

таблицы ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/table

расписание ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/games

результаты ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/results

Та же система в ЛЕ и ЛК
g7erkw29q5f8
g7erkw29q5f8
сегодня в 00:20
Остается только посочувствовать МЮ.
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:20
Не зря Тен Хаг соломку стелил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:18
Не даром лысый говорил недавно о любви к Твенте)))
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 00:15
Когда приглашали этого тренера мне казалось что хуже чем до него быть уже не может, но он очень сильно меня переубедил, думал что дно пробито, но лысый стучится снизу
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02
А дальше порту, которые сегодня проиграли, причем по делу проиграли! Норвеги их в меньшинстве обыграли и не стали автобусничать, а пошли забивать ещё!)) будет весело... наверно))
Naherger
Naherger
вчера в 23:58
А вот если бы на 92 минуте кто то там из твенте был порасторопнее и отдал передачу довольно простую,мю мог и пролететь)))но лысый еще до игры подготовил пути отхода
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:55
Нынешняя система абсолютно непонятна. Какие-то таблицы существуют или нет?...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:52
Молодец 10Хааг!! Не стал своих обижать, добрый дядя)))
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