«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Твенте» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен. На 68-й минуте Сэм Ламмерс сравнял счёт.
В следующем матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Порту», а «Твенте» — против «Фенербахче».
Во-первых, я откровенно не понимаю, почему не был заменен Бруну, хотя видно, что он сейчас в плохой форме и откровенно уставший: такое количество брака в передачах у Фернандеша последний раз было еще при Рагнике.
Во-вторых, я не понимаю, почему, когда на поле вышел Расмус, вместо уставшего Бруну убрали Джей.Зи и Рэшфорда, которые проводили вполне себе неплохой матч. И в итоге получили картину, что на поле есть Хейлун, который может замкнуть, но нет игрока, который может создать момент.
В-третьих, я не понимаю, почему Эрик продолжил играть по своей тактике, хотя после пропущенного гола решение сыграть в двух нападающих напрашивалось.
В-четвертых, учитывая график, я вообще не понимаю, почему на поле вышел основной состав.
И самое главное: учитывая, что в этом году состав у МЮ вполне себе хорошо укомплектован, а игроки и руководство в восторге от Рууда, неужели Тен Хаг не понимает, что его могут уволить?
Во-первых, я откровенно не понимаю, почему не был заменен Бруну, хотя видно, что он сейчас в плохой форме и откровенно уставший: такое количество брака в передачах у Фернандеша последний раз было еще при Рагнике.
Во-вторых, я не понимаю, почему, когда на поле вышел Расмус, вместо уставшего Бруну убрали Джей.Зи и Рэшфорда, которые проводили вполне себе неплохой матч. И в итоге получили картину, что на поле есть Хейлун, который может замкнуть, но нет игрока, который может создать момент.
В-третьих, я не понимаю, почему Эрик продолжил играть по своей тактике, хотя после пропущенного гола решение сыграть в двух нападающих напрашивалось.
В-четвертых, учитывая график, я вообще не понимаю, почему на поле вышел основной состав.
И самое главное: учитывая, что в этом году состав у МЮ вполне себе хорошо укомплектован, а игроки и руководство в восторге от Рууда, неужели Тен Хаг не понимает, что его могут уволить?
Обычно упускают в штаны..., но касаемо Юнайтед справедлив что прямой, что переносный смысл.
Обычно упускают в штаны..., но касаемо Юнайтед справедлив что прямой, что переносный смысл.
регламент ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/reglament
таблицы ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/table
расписание ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/games
результаты ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/results
Та же система в ЛЕ и ЛК
регламент ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/reglament
таблицы ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/table
расписание ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/games
результаты ЛЧ
https://www.soccer.ru/tournament/lc/results
Та же система в ЛЕ и ЛК