«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Твенте» в Лиге Европы

1727297502

вчера, 23:51

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

На 35-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен. На 68-й минуте Сэм Ламмерс сравнял счёт.

В следующем матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Порту», а «Твенте» — против «Фенербахче».