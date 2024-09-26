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«Ливерпуль» прошёл в 1/8 Кубка лиги, обыграв «Вест Хэм»

сегодня, 00:05
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 1/8 Кубка лиги. Итоговый счёт — 5:1.

За «мерсисайдцев» забили ​Диогу Жота (25', 49'), Мохамед Салах (74') и ​Коди Гакпо (90', 90+3').

Автогол на счету Джарелла Квансы (21').

«Ливерпуль» прошёл в 1/8 турнира.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:27
Так вышло, что не только все голы, но и все голевые передачи в исполнении одной команды)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:13
Ливерпуль порхает как бабочка и жалит как пчела! Легкие, быстрые, розящие атаки, браво Слот!
А вот Лопетеги проваливает старт сезона с ВХЮ! Молотобойцы провели приличную трансферную компанию, но дела пока оставляют желать лучшего....может стоит задуматься о смене тренера?!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:40
У Вест Хэма боевой состав. А играют слабо, дело в тренере??
5p6dw6b6rf5a
5p6dw6b6rf5a
сегодня в 07:22
Вест Хэм похоже сдался до игры.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:59
Ливер пока очень хорош....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:00
Азартные, играют и забивают до самого свистка...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:29
Можно даже сказать Ливерпуль не прошёл, а "прошёлся" по Вест Хэму...)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:41
Молотки начали всем проигрывать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:40
Теперь к Брайтону поедут )) там уже не должно быть так просто
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:18
Ливерпуль с победой!
Обязательно надо обыгрывать молотков.
До матча очень опасался их контратак с Боуэном.
этот молоток может забить почти из любой позиции. Однако центр у них слабый, должны перекатать. Что и случилосб
Вест Хэм хотел сесть в автобус , но Лопетеги не умеют такую оборону ставит.
У Ливерпуля шансы растут на титул АПЛ. и на Кубок Лиги тоже.
у МанСити вылетел бедняга Родри до конца года с крестами.
и возможно, Винисиус получит ЗМ. значит, и здесь Родри вылетает.
До этого был Де Брюйне.
у Арсенала Эдегор на 2 месяца минимум.
Сейчас Ливерпулю надо набирать очки и пробиваиься в финал Кубка...
потом поздно будет... так как к зиме Сити обычно набирает форму
и без остановки мчится к титулу.
с Вест Хэмом играли четко.
и ротация никак ослабила команду. и этот состав хорошую практику получил.
забили шесть голов.
ибо пришлось пристреливаться и в свои.
Лопетеги скоро на мороз. Вест Хэма не прощает тренеров которые не побеждают.
tawk69vyuxcz
tawk69vyuxcz
сегодня в 00:17
Ливерпуль с крупной победой!!!
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:14, ред.
Такого разгром я не ожидал от молотков!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:06
Молотки даже 1 гол сами не смогли забить))) что-то слабенькой как-то...хотя состав неплохой и тренер вроде есть, но ...
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