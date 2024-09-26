«Ливерпуль» прошёл в 1/8 Кубка лиги, обыграв «Вест Хэм»

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 1/8 Кубка лиги. Итоговый счёт — 5:1.
За «мерсисайдцев» забили Диогу Жота (25', 49'), Мохамед Салах (74') и Коди Гакпо (90', 90+3').
Автогол на счету Джарелла Квансы (21').
«Ливерпуль» прошёл в 1/8 турнира.
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 1/8 Кубка лиги. Итоговый счёт — 5:1.
За «мерсисайдцев» забили Диогу Жота (25', 49'), Мохамед Салах (74') и Коди Гакпо (90', 90+3').
Автогол на счету Джарелла Квансы (21').
«Ливерпуль» прошёл в 1/8 турнира.
А вот Лопетеги проваливает старт сезона с ВХЮ! Молотобойцы провели приличную трансферную компанию, но дела пока оставляют желать лучшего....может стоит задуматься о смене тренера?!
А вот Лопетеги проваливает старт сезона с ВХЮ! Молотобойцы провели приличную трансферную компанию, но дела пока оставляют желать лучшего....может стоит задуматься о смене тренера?!
Обязательно надо обыгрывать молотков.
До матча очень опасался их контратак с Боуэном.
этот молоток может забить почти из любой позиции. Однако центр у них слабый, должны перекатать. Что и случилосб
Вест Хэм хотел сесть в автобус , но Лопетеги не умеют такую оборону ставит.
У Ливерпуля шансы растут на титул АПЛ. и на Кубок Лиги тоже.
у МанСити вылетел бедняга Родри до конца года с крестами.
и возможно, Винисиус получит ЗМ. значит, и здесь Родри вылетает.
До этого был Де Брюйне.
у Арсенала Эдегор на 2 месяца минимум.
Сейчас Ливерпулю надо набирать очки и пробиваиься в финал Кубка...
потом поздно будет... так как к зиме Сити обычно набирает форму
и без остановки мчится к титулу.
с Вест Хэмом играли четко.
и ротация никак ослабила команду. и этот состав хорошую практику получил.
забили шесть голов.
ибо пришлось пристреливаться и в свои.
Лопетеги скоро на мороз. Вест Хэма не прощает тренеров которые не побеждают.
Обязательно надо обыгрывать молотков.
До матча очень опасался их контратак с Боуэном.
этот молоток может забить почти из любой позиции. Однако центр у них слабый, должны перекатать. Что и случилосб
Вест Хэм хотел сесть в автобус , но Лопетеги не умеют такую оборону ставит.
У Ливерпуля шансы растут на титул АПЛ. и на Кубок Лиги тоже.
у МанСити вылетел бедняга Родри до конца года с крестами.
и возможно, Винисиус получит ЗМ. значит, и здесь Родри вылетает.
До этого был Де Брюйне.
у Арсенала Эдегор на 2 месяца минимум.
Сейчас Ливерпулю надо набирать очки и пробиваиься в финал Кубка...
потом поздно будет... так как к зиме Сити обычно набирает форму
и без остановки мчится к титулу.
с Вест Хэмом играли четко.
и ротация никак ослабила команду. и этот состав хорошую практику получил.
забили шесть голов.
ибо пришлось пристреливаться и в свои.
Лопетеги скоро на мороз. Вест Хэма не прощает тренеров которые не побеждают.