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«Жирона» сыграла вничью против «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

вчера, 21:57
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Жирона» сыграла вничью против «Райо Вальекано» (0:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Жирона» идёт на 13-м месте (8 очков), «Райо Вальекано» занимает 9-е место (9 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:26
В этом сезоне что-то пошло не так
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:03
Савио, Довбик, Коуто, Гарсия... Все ключевые игроки. Это те, кого помню, а может и ещё кто!) да и так достаточно
yk4j8qn2ac34
yk4j8qn2ac34
вчера в 22:52
Сухая игра и не какого результата...
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 22:44
Убогие нули.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:15
одно из двух...или остальные клубы ЛаЛиги научились как остановит Жирону.
или каталонская команда ослаблена с уходом Савио и Довбика.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:04
Молодцы Жирона, на классе то набрали 1 очко!!
Жирона -чемпик!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:02
Да уж! Думал победит Жирона
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:02
Какое совпадение Райо Вальекано тоже сыграла против Жироны в ничью...)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:01
В этом сезоне Жирона и Жирона год назад две большие разницы.
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