«Жирона» сыграла вничью против «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

«Жирона» сыграла вничью против «Райо Вальекано» (0:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Жирона» идёт на 13-м месте (8 очков), «Райо Вальекано» занимает 9-е место (9 очков).
|Жирона0 : 0Райо Вальекано
|Матч завершен
«Жирона» сыграла вничью против «Райо Вальекано» (0:0) в матче 7-го тура Ла Лиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Жирона» идёт на 13-м месте (8 очков), «Райо Вальекано» занимает 9-е место (9 очков).
или каталонская команда ослаблена с уходом Савио и Довбика.
или каталонская команда ослаблена с уходом Савио и Довбика.
Жирона -чемпик!!!
Жирона -чемпик!!!