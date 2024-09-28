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За Батраковым следят европейские клубы

вчера, 10:13

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову:

Безусловно, скауты европейских клубов следят за ним. Это футболист, который существенно выделяется и показывает высокий уровень. Так что за ним и дальше будут следить. Посмотрим, как он дальше будет играть. В конце сезона наверняка может случиться сюрприз. Имею в виду, что может возникнуть существенный интерес от других клубов. Там уже возникает вопрос, готовы ли в «Локомотиве» его отпустить.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:50
Он техничный, непредсказуем найдет свое место очень крутой, Локомотив продай пожалуйста такого таланта свое время, пока его талант потух.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:21, ред.
От слежки до трансфера обычно проходят сезоны....
Сейчас не уедет - обРПЛится.....и всё...

С молодыми игроками всегда сложно...поробуй угадай....что там на выхлопе получится....
У нас молодёжка ЧЕ выигрывала....потом парни выросли....и где они ???
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:38
Он играет ярко, неудивительно, что привлек к себе внимание скаутов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:49
За любым мало-мальски перспективным футболистом наблюдают скауты европейских клубов и, чем больше шума в спортивных СМИ вокруг объекта наблюдения, тем пристальнее внимание. Вот и старается агент изо всех сил пиарить ещё этой весной мало неизвестного игрока. Справедливости ради надо сказать, что и сам Алексей уже громко заявил о себе, забив в РПЛ в четырнадцати играх восемь мячей, семь из которых приходятся на стартовавший два месяца назад чемпионат в нашей стране, что для полузащитника очень достойный результат. Удачи ему и без травм.
Болейте за своих, а не против чужих!
fx884v4wap6t
fx884v4wap6t
вчера в 11:25
Возможно и следят, но вряд ли возьмут.
альсато
альсато
вчера в 11:22
а вот, что СОККЕР ищет РЕДАКТОРА ленты новостей-это серьезно!)))....предлагаю..КЛОУНА!...тот, что ЧЕТВЕРТНОЙ-он справится!))))
mn29xdqsnyqe
mn29xdqsnyqe
вчера в 11:21
Рановато еще за ним смотреть, если только ты клуб не из Греции.
альсато
альсато
вчера в 11:17
ЧУШЬ-ПОЛНАЯ!
lotsman
lotsman
вчера в 10:58
Скауты следят за всеми кто мало мальски выделяется. Ну и за Батраковым следят. И будут следить, до пенсии.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:45
Капитан Барбоза слухи распространяет как надо))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:43
Уже присматриваются,так скоро и сманят в Европу.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:39
Пару матчей, и ты на карандаше...
3r8bd2ng3f3d
3r8bd2ng3f3d
вчера в 10:34
Неудивительно, что скауты европейских клубов пристально следят за таким выдающимся игроком, как Алексей Батраков. Его мастерство и потенциал не могут остаться незамеченными, и, возможно, в конце сезона нас ждёт приятный сюрприз в виде предложения о переходе в другой клуб.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:30
Батраков конечно лучший в Локо на данный момент
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:25
Европейские клубы следят за всеми игроками.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:24
Батраков привлекает внимание своей игрой, и это не случайно. Он демонстрирует не только технические навыки, но и хорошую физическую подготовку, что делает его универсальным полузащитником. Если он продолжит развиваться, переход в Европу станет для него естественным шагом. Интересно будет посмотреть, как он будет адаптироваться к новому стилю игры и более высокому уровню конкуренции.
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