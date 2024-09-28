За Батраковым следят европейские клубы

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову:
Безусловно, скауты европейских клубов следят за ним. Это футболист, который существенно выделяется и показывает высокий уровень. Так что за ним и дальше будут следить. Посмотрим, как он дальше будет играть. В конце сезона наверняка может случиться сюрприз. Имею в виду, что может возникнуть существенный интерес от других клубов. Там уже возникает вопрос, готовы ли в «Локомотиве» его отпустить.
Сейчас не уедет - обРПЛится.....и всё...
С молодыми игроками всегда сложно...поробуй угадай....что там на выхлопе получится....
У нас молодёжка ЧЕ выигрывала....потом парни выросли....и где они ???
Сейчас не уедет - обРПЛится.....и всё...
С молодыми игроками всегда сложно...поробуй угадай....что там на выхлопе получится....
У нас молодёжка ЧЕ выигрывала....потом парни выросли....и где они ???
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!