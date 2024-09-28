За Батраковым следят европейские клубы

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» :

Безусловно, скауты европейских клубов следят за ним. Это футболист, который существенно выделяется и показывает высокий уровень. Так что за ним и дальше будут следить. Посмотрим, как он дальше будет играть. В конце сезона наверняка может случиться сюрприз. Имею в виду, что может возникнуть существенный интерес от других клубов. Там уже возникает вопрос, готовы ли в «Локомотиве» его отпустить.