Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдёт в „Зенит“, он не хочет туда»

, агент нападающего «Динамо» , оценил вероятность перехода игрока в «Зенит».

Костя никогда не перейдёт в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду.