Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдёт в „Зенит“, он не хочет туда»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, оценил вероятность перехода игрока в «Зенит».
Костя никогда не перейдёт в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду.
А ведь не так давно, Сафонов угрожал, что Тюкавин мог перейти в Зенит, при известных обстоятельствах. Хорошо бы проверить на вшивость, обоих...
А ведь не так давно, Сафонов угрожал, что Тюкавин мог перейти в Зенит, при известных обстоятельствах. Хорошо бы проверить на вшивость, обоих...