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Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдёт в „Зенит“, он не хочет туда»

вчера, 12:20

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, оценил вероятность перехода игрока в «Зенит».

Костя никогда не перейдёт в «Зенит», он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
вчера в 23:25
Но, если появится золотой парашютик 🔥🔥🔥🔥тогда ... Все имеют свою цену)))))
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:14
Тюкавин видел как переходил Фернандес и что потом с ним стало.....не хочет повторения таких ошибок!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:52, ред.
Глушенков не хотел...Соболев не хотел....теперь этот не захотел....
баск
баск
вчера в 18:19
Очередная буря в стакане воды от Сафонова..)))

И многие- понятное дело- ведутся, не желая понимать, что агент Сафонов это человечек, который регулярно занимается самопиаром за счёт своих клиентов.
А поскольку Костик- его самый дорогой и известный клиент, то он и становится
наиболее частым инструментом сафоновских бредней..

Ни к самому Костику, ни к его игре, ни к его возможным переходам или непереходам куда бы то ни было всё это не имеет никакого отношения..))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:18
После слов Сафонова , Медведев Саша задумался!
Следующее ТО . Сафонов на пресс конференции заявил : " Константин с ранних лет мечтал играть в Зените и жить в Питере")))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:41
Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдёт в „Зенит...зимой“
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 16:59, ред.
Как по мне старичкам (экспертишкам) пора на покой.(пенсию)
e9z6mmjmjz8v
e9z6mmjmjz8v
вчера в 14:02, ред.
Агент Тюкавина решил о себе напомнить, заодно и Костика пропиарить.
9krm5fshfkpk
9krm5fshfkpk
вчера в 13:59
Агент красавчик, сказал по делу
Quilby
Quilby
вчера в 13:58
Однозначно, намыливают лыжи в Зенит.
Guzhel
Guzhel
вчера в 13:53
Соболев тоже такое говорил, а Глушаков вообще ненавидел спартак и там играл, все это словословие и игра на публику.
d1metras
d1metras
вчера в 13:51, ред.
Раз такие разговоры пошли, в следующем сезоне будет в Зените
Anisovich
Anisovich
вчера в 13:48
Приглашения в Зенит нужно заслужить, много кто туда хочет.
lotsman
lotsman
вчера в 13:23
А его в Зенит никто и не приглашает.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:16
Ну и правильно,что там медом намазано !
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:04
Как всегда- СУПЕР, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral
вчера в 13:02
Опять началась реклама заурядности. Стоило двум неуклюжим спартачам облажаться в игре с банкирами, как тут же, снова всплыл агент и напомнил о своем клиенте, о котором, похоже уже все стали забывать... Да не нужен он Зениту, ни в каком виде. У клуба такие возможности, что Тюкавин и близко не стоит. Но Сафонову, с его омерзительной физиономией, необходимо периодически набивать цену залежавшему "товару". Ну а тут, такой случай- два спартача фраернулись на ровном месте и сразу шум поднялся. В России- он точно никому не нужен, ничего особенного в нем нет, а его европейская судьба под вопросом. Но исключительно, ради интереса, хотелось бы посмотреть.

А ведь не так давно, Сафонов угрожал, что Тюкавин мог перейти в Зенит, при известных обстоятельствах. Хорошо бы проверить на вшивость, обоих...
Futurista
Futurista
вчера в 12:58, ред.
Началось))....вот что голы Спартаку животворящие делают)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:56
никто его и не ждет в Зените
nubom
nubom
вчера в 12:52
Читай: - Торги на Тюкавина открываются...
shlomo
shlomo
вчера в 12:45
Ну да, ну да...... агент все знает и будет решать за него
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:43
А у самого Тюкавина что, своего языка нет? Почему агент высказывается от имени клиента?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:40
Чем-то напомнил мне агента Соболева...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:38
Ну прямо герой...
Проверить бы его патриотизм деньгами...
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