«Динамо» летом отказалось от трансфера экс-защитника «Атлетико» Эрмосо

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вчера, 18:45

Бывший защитник «Атлетико» мог перейти в «Динамо».

По данным источника, летом московский клуб рассматривал вариант с подписанием игрока, однако отказался из-за высоких требований футболиста по зарплате.

Позже Эрмосо, который был готов продолжить карьеру в «Динамо», перешёл в «Рому».