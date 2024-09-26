«Динамо» летом отказалось от трансфера экс-защитника «Атлетико» Эрмосо

Бывший защитник «Атлетико» Марио Эрмосо мог перейти в «Динамо».
По данным источника, летом московский клуб рассматривал вариант с подписанием игрока, однако отказался из-за высоких требований футболиста по зарплате.
Позже Эрмосо, который был готов продолжить карьеру в «Динамо», перешёл в «Рому».
Сторона игрока запрашивала такие деньжищи (и в виде личного контракта, и в качестве подписного бонуса), которые в России не платит даже Зенит.
И из Динамо Эрмосо послали куда подальше.
Насколько я знаю- из Спартака тоже.
И о трансфере речь не шла, Эрмосо был свободным агентом.
У него в июне закончился контракт с Атлетико, который клуб не стал продлевать.
Тоже видимо, слишком многого хотел мужик..
Сторона игрока запрашивала такие деньжищи (и в виде личного контракта, и в качестве подписного бонуса), которые в России не платит даже Зенит.
И из Динамо Эрмосо послали куда подальше.
Насколько я знаю- из Спартака тоже.
И о трансфере речь не шла, Эрмосо был свободным агентом.
У него в июне закончился контракт с Атлетико, который клуб не стал продлевать.
Тоже видимо, слишком многого хотел мужик..