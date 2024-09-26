Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Динамо» летом отказалось от трансфера экс-защитника «Атлетико» Эрмосо

вчера, 18:45

Бывший защитник «Атлетико» Марио Эрмосо мог перейти в «Динамо».

По данным источника, летом московский клуб рассматривал вариант с подписанием игрока, однако отказался из-за высоких требований футболиста по зарплате.

Позже Эрмосо, который был готов продолжить карьеру в «Динамо», перешёл в «Рому».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сафонов рассказал о возможности аренды из ПСЖ
Вчера, 18:30
ОфициальноПьянич подписал соглашение с ЦСКА
Вчера, 16:34
Агент Тюкавина: «Костя никогда не перейдёт в „Зенит“, он не хочет туда»
Вчера, 12:20
Агент Языджи подтвердил, что полузащитник мог вернуться в ЦСКА
25 сентября
Чемпион Италии переходит в ЦСКА. В Российской Премьер-Лиге появится новая звезда
25 сентябряОлег Лыткин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии15
Пьянич может стать игроком ЦСКА в ближайшие дни
22 сентября
Сортировать
Все комментарии
wg8hecybw429
wg8hecybw429
вчера в 20:05
У импортных игроков уже сложилось мнение, что в России очень высокие зарплаты и они требуют такие, какие им в Европе никто платить не будет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:41
У нас Майстордвич восстановился после травмы и надёжно игрет на своей позиции, получая самые высокие оценки от экспертов и болельщиков.
Capral
Capral
вчера в 19:24
Не надоело еще кровати менять в "борделе"? А может лучше тренера приличного найти, для начала? Мне фиолетово на этот банкирский клуб под лживой вывеской динамо, но хочу сказать следущее. В Зените работают люди, любящие этот клуб, как минимум, и вероятно- неплохо понимающие в футболе... В динамо работают люди, которые, мало того, что ничего не понимают в футболе, но я уверен и сейчас считают некогда грозный Великий клуб своим неудачным проектом... Затащить в команду таких неучей убогих как эти чех и шварц- могли только безграмотные и необразованные в футболе люди.
баск
баск
вчера в 19:19, ред.
Не мог он перейти в Динамо, хотя взаимный интерес в принципе был..

Сторона игрока запрашивала такие деньжищи (и в виде личного контракта, и в качестве подписного бонуса), которые в России не платит даже Зенит.
И из Динамо Эрмосо послали куда подальше.
Насколько я знаю- из Спартака тоже.

И о трансфере речь не шла, Эрмосо был свободным агентом.
У него в июне закончился контракт с Атлетико, который клуб не стал продлевать.
Тоже видимо, слишком многого хотел мужик..
happy 50
happy 50
вчера в 19:16
Удивляюсь я этим футболистам . Как им становится все равно где играть . Что такое наш чемпионат,а что такое Рома? То разные вещи . То людям деньги важнее амбиций
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:53
Ну значит Динамо пролетело с покупкой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 