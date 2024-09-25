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Агент Языджи подтвердил, что полузащитник мог вернуться в ЦСКА

вчера, 19:28

Представитель компании Ultimate sports Илья Елеев прокомментировал слухи о том, что полузащитник Юсуф Языджи мог вернуться в ЦСКА.

ЦСКА серьезно рассматривал приобретение [Языджи]. Юсуф — недешевый футболист. Если давать ему долгосрочный контракт, то надо понимать, как эта нагрузка легла бы на бюджет. У футболиста было много предложений помимо ЦСКА, он волен выбирать, куда ему идти. Ключевой фактор, что у Юсуфа были свои ожидания относительно этого трансфера, а у ЦСКА свои. Возможный переход серьезно обсуждался не только с ЦСКА, но с другими российскими клубами.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:43
Вот кто кто,а он точно не нужен.плавали-знем,как говорится.тем более за те деньги что он просит.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:51, ред.
Доброго Здоровья Alex!
Довольно таки неплохой футболист. В двадцать втором году во второй половине сезона играл за ЦСКА и отлично зарекомендовал себя, забив восемь голов в десяти матчах, а по окончании аренды вернулся назад в Лиль. Для ЦСКА очень хороший вариант, но правда стоит дорого, трансфермаркет оценивает его в десять миллионов долларов, вопрос потянут ли армейцы его запросы по зарплате остаётся главным препятствием на возвращение игрока в будёновский клуб.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:42
Получается что и не очень он и нужен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:39
Игрок не плохой, но у ЦСКА нет таких денег.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:31
Хвалят, а я его не знаю...
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