Агент Языджи подтвердил, что полузащитник мог вернуться в ЦСКА

Представитель компании Ultimate sports Илья Елеев прокомментировал слухи о том, что полузащитник мог вернуться в ЦСКА .

ЦСКА серьезно рассматривал приобретение [Языджи]. Юсуф — недешевый футболист. Если давать ему долгосрочный контракт, то надо понимать, как эта нагрузка легла бы на бюджет. У футболиста было много предложений помимо ЦСКА , он волен выбирать, куда ему идти. Ключевой фактор, что у Юсуфа были свои ожидания относительно этого трансфера, а у ЦСКА свои. Возможный переход серьезно обсуждался не только с ЦСКА , но с другими российскими клубами.