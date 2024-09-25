Чемпион Италии переходит в ЦСКА. В Российской Премьер-Лиге появится новая звезда

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25 сентября 2024, 00:36

Ряды «армейцев» пополнит бывший полузащитник «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны».

В ближайшее время игроком ЦСКА станет 34-летний Миралем Пьянич. Трансферное окно в России уже захлопнулось. Но босниец свободный агент, а стало быть, на него временные ограничения не распространяются. Поэтому москвичи могут заявить полузащитника в ближайшее время.

Югославское землячество

На пике своей карьере Миралем был очень крут. Техника, удар, видение поля, пасы, скорость – всё при нём. Немало забивал, ещё чаще раздавал голевые пасы. А ещё был лидером тех команд, за которые играл. За исключением «Барселоны» и «Бешикташа», но об этом позже. Сейчас, конечно, скорость уже далеко не та. Возраст тоже. Но всё остальное с годами исчезнуть не должно. Опытнейший мастер может навести порядок в центре поля и принести немало пользы. Тренер ЦСКА Марко Николич – серб, Пьянич – босниец. Оба способны понять друг друга. Сообщается, что именно главный тренер армейского коллектива настоял на приглашении Пьянича. Плюс в составе имеется ещё пара югославов – сербы Милан Гайич и Саша Зделар. Намечается диаспора.

Хотя в 90-е сербы и боснийцы друг друга, мягко говоря, не жаловали. Из-за гражданской войны на территории Югославии семья Пьяничей покинула родной город Тузлу и перебралась в Люксембург, где Миралем сформировался как футболист и как личность. Потом были французские «Мец» и «Лион», а также молодёжная сборная Люксембурга. Но за взрослую сборную Великого Герцогства Пьянич не играл – принял предложение исторической родины – Боснии и Герцеговины, за которую сыграл уже 115 матчей и лишь весной попрощался с национальной командой. В этих встречах Миралем 18 раз огорчил соперников.

Принц, не ставший королём

Раскрутился Пьянич в «Лионе», где отыграл три сезона «с хвостиком». Но лучшие годы Миралем провёл в «Роме». Болельщики «Ювентуса» могут поспорить. Как же – в туринском клубе «Маленький принц» выиграл четыре скудетто, неоднократно входил в символическую сборную Серии А. Но римляне не согласятся. В «Роме» Пьянич получал больше свободы действий. Много забивал. И прозвище «Маленький принц», по-итальянски «il Piccolo Principe» босниец тоже заработал в Риме. Но туринцы с охотой переняли прозвище, даром что ранее «Маленьким принцем» они называли Андреа Пирло. Неплохое сравнение. Ладно, чтоб никому не было обидно – и в «Роме», и «Ювентусе» Пьянич играл великолепно.

А вот с переходом в «Барселону» Миралем свалял дурака. Хотя кто его спрашивал. Два суперклуба затеяли суперобмен – Пьянич едет в Барселону, а в обратном направлении – Артур Мело. Причём инициатива исходила от «Барсы». Переговоры шли тяжело. Но «Маленький принц» не смог заиграть в сине-гранатовой футболке. Бледная тень Пьянича времён Серии А. После первого неудачного сезона барселонцы пристроили полузащитника в аренду в «Бешикташ». Там тоже ничего хорошего. Пребывание в Стамбуле продлилось недолго. Два последних сезона Миралем играл в Объединённых Арабских Эмиратах, а именно в коллективе «Аль-Шарджа». И принадлежал при этом «Барселоне». Летом боснийский футболист наконец-то получил вольную от «сине-гранатовых». Мог закончить карьеру, но всё же решил ещё поиграть. Не наигрался.

Найти новую команду удалось в сентябре. Переговоры шли непросто. По имеющейся информации, Миралем просил зарплату в три миллиона, уповая на своё героическое прошлое. Но «армейцам» удалось сбить запросы до миллиона. Контракт будет заключён по схеме «один плюс один».

За деньги да

Но имеется один нюанс. Если вы помните, то осенью 2022 года сборная России собиралась провести в Санкт-Петербурге товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины. Всё было согласовано, но потом балканские футболисты включили задний ход. Под внешним давлением соперники отказались ехать в нашу страну, находящуюся под санкциями. А в роли инициаторов отказа выступили два самых авторитетных футболиста сборной Боснии – Миралем Пьянич и Эдин Джеко. Но не прошло и двух лет, как Пьянич развернулся на 180 градусов. Вряд ли подобная позиция понравится российским болельщикам. Даже армейским. А фанаты остальных клубов, возможно, будут подвергать звёздного новичка прессингу. Но сам футболист, похоже, забыл о той истории. А может, заплата перевесила.

В нашем чемпионате выступало не так много боснийских футболистов. Но самой легендарной личностью среди них остаётся Элвер Рахимич, выигрывавший в составе ЦСКА чемпионат, Кубок страны и Кубок УЕФА – всего 18 трофеев. Кроме того, уже после завершения карьеры Элвер входил в тренерский штаб армейского клуба, работал в академии. И почти все балканские футболисты, приезжающие в ЦСКА , консультируются с Папой, так называют в ЦСКА Рахимича. Неизвестно, спрашивал ли Миралем совета у старшего товарища. Скорее всего, да.