В «Локомотиве» высказались об интересе других клубов к Батракову

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался на тему трансферных слухов вокруг полузащитника «красно-зелёных» .

Алексей работает с тренерским штабом, нашими специалистами, он большой молодец. Это наш воспитанник, с 6 лет в системе клуба, для него «Локомотив» — не просто логотип на форме, это большая часть жизни. Не хочу, чтобы его кто-то раздёргивал какими-то вопросами, парень просто играет футбол, наслаждается игрой, хорошо работает на тренировках, реализует то, что наработал, в матчах. Нет никаких обращений, предложений, мы в процессе подготовки к матчам. Думаю, что не нужно сейчас эти вопросы поднимать.