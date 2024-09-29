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В «Локомотиве» высказались об интересе других клубов к Батракову

вчера, 09:51

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался на тему трансферных слухов вокруг полузащитника «красно-зелёных» Алексея Батракова.

Алексей работает с тренерским штабом, нашими специалистами, он большой молодец. Это наш воспитанник, с 6 лет в системе клуба, для него «Локомотив» — не просто логотип на форме, это большая часть жизни. Не хочу, чтобы его кто-то раздёргивал какими-то вопросами, парень просто играет футбол, наслаждается игрой, хорошо работает на тренировках, реализует то, что наработал, в матчах. Нет никаких обращений, предложений, мы в процессе подготовки к матчам. Думаю, что не нужно сейчас эти вопросы поднимать.

В текущем сезоне Батраков сыграл 13 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
2dbmzzkq3eeq
2dbmzzkq3eeq
вчера в 09:59
Зачем пиарить раньше времени, можно получить Джикию.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:58
Батракову уже поют оды, а он ещё очень слабый молодой человек. Выдержит ли его слабая психика слишком громкий звук медных труб? Сколько талантливых игроков сломалось из-за ранней навязчивой атаки славы. Журналисты проявляют много усердия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:56
Батраков хорош, возможно эта статья-рекламная кампания...
6cjxartu4x8w
6cjxartu4x8w
вчера в 09:56
Высказывание председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных подчёркивает важность примера Алексея Батракова для молодых футболистов в России. Успешный переход Батракова из молодёжного футбола в Российскую премьер-лигу (РПЛ) должен стать стимулом для подрастающего поколения игроков.
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