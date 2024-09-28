ЦСКА мог подписать Йоветича вместо Пьянича

ЦСКА мог подписать нападающего Стевана Йоветича вместо полузащитника Миралема Пьянича.
Футболист тоже находился в статусе свободного агента.
Тренерский штаб в итоге выбрал боснийца.
ЦСКА мог подписать нападающего Стевана Йоветича вместо полузащитника Миралема Пьянича.
Футболист тоже находился в статусе свободного агента.
Тренерский штаб в итоге выбрал боснийца.
Там речь изначально вообще не про это, но ты зачем то выруливаешь в другую сторону.
Оправдывать ЦСКА тем, что они стали середняками из-за отсутствия еврокубков то же самое, что верить в то, что Гинер до сих пор рулит,
А ЦСКА странная команда получается, зачем то в чемпионате участвует когда еврокубков нет, а самое главное покупает зачем то легионеров.
Ну зачем нужны легионеры если нет еврокубков или в середняках без легов никак...
Там речь изначально вообще не про это, но ты зачем то выруливаешь в другую сторону.
Оправдывать ЦСКА тем, что они стали середняками из-за отсутствия еврокубков то же самое, что верить в то, что Гинер до сих пор рулит,
А ЦСКА странная команда получается, зачем то в чемпионате участвует когда еврокубков нет, а самое главное покупает зачем то легионеров.
Ну зачем нужны легионеры если нет еврокубков или в середняках без легов никак...
Локо в прошлом сезоне -4 место.
ЦСКА - 6
Что дало Локо 4 место?
Ты гордишься 4 местом?
Динамо могло стать чемпионом спустя многие годы, но умудрились его упустить, можешь спросить у любого болельщика Динамо, лучше чемпионство и трофей, чем третье место которое вышло после последнего тура прошлого чемпионата.
Локо в прошлом сезоне -4 место.
ЦСКА - 6
Что дало Локо 4 место?
Ты гордишься 4 местом?
Динамо могло стать чемпионом спустя многие годы, но умудрились его упустить, можешь спросить у любого болельщика Динамо, лучше чемпионство и трофей, чем третье место которое вышло после последнего тура прошлого чемпионата.
Ну вот это новость.
Нет разницы между 2 и 6 местом так как главное это еврокубки?
Ну тогда ЦСКА даже прошлыми победами в чемпионате гордится не стоит.
Вы сами себя глубже и глубже закапываете.
Ну вот это новость.
Нет разницы между 2 и 6 местом так как главное это еврокубки?
Ну тогда ЦСКА даже прошлыми победами в чемпионате гордится не стоит.
Вы сами себя глубже и глубже закапываете.
Как заявил Тарханов в прошлом сезоне Зенит не должен был быть чемпионом.
- Прошлое чемпионство «Зенита» - чистая случайность. Если бы «Динамо» забило гол в последнем матче, то было бы чемпионом. Нельзя отдавать золото сине-бело-голубым, - заявил он.
Как заявил Тарханов в прошлом сезоне Зенит не должен был быть чемпионом.
- Прошлое чемпионство «Зенита» - чистая случайность. Если бы «Динамо» забило гол в последнем матче, то было бы чемпионом. Нельзя отдавать золото сине-бело-голубым, - заявил он.
Конечно вспоминать о прошлом!!!
Конечно вспоминать о прошлом!!!
Вот и приходится пиариться... так и до идеологии Спартака недалеко.
Вот и приходится пиариться... так и до идеологии Спартака недалеко.
Это уже в прошлом. Надеюсь, имя Йоветича больше всплывать не будет никогда. Да и о Пьяниче скоро все забудут.
Это уже в прошлом. Надеюсь, имя Йоветича больше всплывать не будет никогда. Да и о Пьяниче скоро все забудут.
Серядники лиг пытаются просто быть на виду, что бы про них не забыли как о посредственности.
Серядники лиг пытаются просто быть на виду, что бы про них не забыли как о посредственности.
Тем более что Мусаев хорошо справляется со своими обязанностями
А вот диспетчер армейцам действительно пригодится
Тем более что Мусаев хорошо справляется со своими обязанностями
А вот диспетчер армейцам действительно пригодится
Да и йоветич всегда был травматичен.
Да и йоветич всегда был травматичен.