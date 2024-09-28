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ЦСКА мог подписать Йоветича вместо Пьянича

вчера, 11:27

ЦСКА мог подписать нападающего Стевана Йоветича вместо полузащитника Миралема Пьянича.

Футболист тоже находился в статусе свободного агента.

Тренерский штаб в итоге выбрал боснийца.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 23:00
В меня только один вопрос: "Зачем ты мне всё это пишешь?"
Там речь изначально вообще не про это, но ты зачем то выруливаешь в другую сторону.
Оправдывать ЦСКА тем, что они стали середняками из-за отсутствия еврокубков то же самое, что верить в то, что Гинер до сих пор рулит,
А ЦСКА странная команда получается, зачем то в чемпионате участвует когда еврокубков нет, а самое главное покупает зачем то легионеров.
Ну зачем нужны легионеры если нет еврокубков или в середняках без легов никак...
Red blu
Red blu ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Никто не считает занятые места в турнирной таблице.Так что если займете любое место кроме первого и останетесь без трофея толку то!

Локо в прошлом сезоне -4 место.
ЦСКА - 6
Что дало Локо 4 место?
Ты гордишься 4 местом?
Динамо могло стать чемпионом спустя многие годы, но умудрились его упустить, можешь спросить у любого болельщика Динамо, лучше чемпионство и трофей, чем третье место которое вышло после последнего тура прошлого чемпионата.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:26
То есть Цска сознательно стал середняком?
Ну вот это новость.
Нет разницы между 2 и 6 местом так как главное это еврокубки?
Ну тогда ЦСКА даже прошлыми победами в чемпионате гордится не стоит.
Вы сами себя глубже и глубже закапываете.
Red blu
Red blu ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:14, ред.
Без еврокубков сейчас не имеет вообще никакого значения какое место занимать второе или шестое. Трофей дают только первое место. Болельщики ждут от своего клуба трофеев, а не второе- шестое место. И чем больше трофеев тем больше гордость за свой клуб. Было бы неплохо если бы Локомотив в этом сезоне выиграл свое четвертое чемпионство и оставил Зенит без победы.
Как заявил Тарханов в прошлом сезоне Зенит не должен был быть чемпионом.
- Прошлое чемпионство «Зенита» - чистая случайность. Если бы «Динамо» забило гол в последнем матче, то было бы чемпионом. Нельзя отдавать золото сине-бело-голубым, - заявил он.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:12
Ну, что ещё делать серядникам с богатым прошлым?
Конечно вспоминать о прошлом!!!
Red blu
Red blu ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Далеко это до 34 трофея. Если только всего лишь 17.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 18:56
Так трофеи уже в прошлом и в ближайшем будущем не светит
Вот и приходится пиариться... так и до идеологии Спартака недалеко.
Red blu
Red blu ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
Клубу у которого 34 трофея незачем подписывать игрока только лишь бы быть на виду, это прерогатива посредственностей у которых трофеев меньше чем у Спартака(38), ЦСКА,(34), Зенита(30)
ballak144
ballak144 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:27
Чем Йоветич не угодил?))
альсато
альсато ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:17
я бы..., конечно, хотел, чтоб "моя команда молодости"-СКА Хабаровск побеждали в каждом матче!))))...но,.. это не возможно!...и не потому что не играют домашние матчи на своем стадионе и в своем городе,...а потому, что играют слабей (пока) более половины команд представляющих лучшую лигу мира)))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:27
Мало ли кто что-то мог.
Это уже в прошлом. Надеюсь, имя Йоветича больше всплывать не будет никогда. Да и о Пьяниче скоро все забудут.
mordvin60
mordvin60
вчера в 14:12
Было бы лучше
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:02
СКА Хабаровск подписал воспитанника Атлетико, ЦСКА подписал Пьянича.
Серядники лиг пытаются просто быть на виду, что бы про них не забыли как о посредственности.
альсато
альсато
вчера в 14:01
Вот к чему такая новость?..Чтобы с "25процентным клоуном " по 61..по говорить?..Соккеру-точно и срочно нужен РЕДАКТОР ленты новостей!))))
leopiterrspb58
leopiterrspb58
вчера в 13:31
Кака с детства мечтал за ЦСКА срубить бабла.....Возраст позволяет подписать!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:10
Не того осчастливили видимо...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 12:59
Чтобы работать "там" надо богатого госпонсора иметь по типу Газпрома, РЖД, ВТБ, либо олигарха по типу Галицкого или боссов Лукойла. А ЦСКА впору на паперти у церкви стоят.
kazakoff
kazakoff
вчера в 12:29
Йоветич уже не тот и его пик давно прошёл, да и чтобы потолкаться с защитниками физухи не хватит
Тем более что Мусаев хорошо справляется со своими обязанностями
А вот диспетчер армейцам действительно пригодится
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:16
Я бы мог стать космонавтом ☝️😉
Вещий
Вещий
вчера в 12:08
Что то не там скауты у коняшек работают....
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:08
Разницы нет, и первый и второй старики.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:08
У Пьянича фамилия лучше
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:03
Соглашусь... печально
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:52
Неликвид подбирают в основном. На безрыбье и рак рыба
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:44
Уже не важно...
Да и йоветич всегда был травматичен.
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