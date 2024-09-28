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Билялетдинов рассказал о сорвавшемся трансфере в «Фулхэм»

вчера, 14:32

Бывший игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, что мог перейти в «Фулхэм»:

У меня оставалось два года по контракту и была возможность уйти на полгода, чтобы перетерпеть, как потом показалось. Мойес перестроил футбол, который мне вообще не заходил: бегать без мяча и так далее. Так получилось, что я мог уйти в аренду в другую команду в Лондон, в которую перешёл Погребняк («Фулхэм»).

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:47
"Былое и думы" от Динияра. Каждый мог бы жениться на дочери миллиардера, вот только ни миллиардер, ни его дочь об этом не знали...
Вещий
Вещий
вчера в 16:43
Да ему уже пора автобиографический роман писать...
jzw42w8cze34
jzw42w8cze34
вчера в 16:19
Кому теперь какое дело куда мог перейти Динияр.
альсато
альсато
вчера в 15:23
футбол -командная игра..и скажу вам по секрету...выскочек в коллективе-не любят)))))
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:08
Да просто взяли у него вью! И теперь нам выдают по чайной ложке))
9x27tb4wef82
9x27tb4wef82 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:46, ред.
Такое впечатление, что Динияр успешно похмелился после вчерашнего, радостно заблестел глазами и попёр травить футбольные байки под селёдочку и картошечку, только успевай записывать и кидать в новостную ленту!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:40
И опять Данияр...
Что бы это значило, неужели кто-то готовит новый проект под названием Билялетдинов? Кого из него собираются сделать? Посмотрим, что будет дальше.
Гость
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