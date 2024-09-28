Билялетдинов рассказал о сорвавшемся трансфере в «Фулхэм»

Бывший игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, что мог перейти в «Фулхэм»:

У меня оставалось два года по контракту и была возможность уйти на полгода, чтобы перетерпеть, как потом показалось. Мойес перестроил футбол, который мне вообще не заходил: бегать без мяча и так далее. Так получилось, что я мог уйти в аренду в другую команду в Лондон, в которую перешёл Погребняк («Фулхэм»).