Де Йонг не отвечает «Барселоне» на предложение о продлении контракта

«Барселона» пытается продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом, но игрок уже в течение нескольких месяцев не отвечает на предложение.
Футболист на данный момент не подтвердил свое намерение остаться в стане каталонцев, его нынешний договор рассчитан до лета 2026 года.
Обратно его в Барселону тоже не могли вклинить, не от него зависело возвращение. Все его награды он отправляет в клубный музей Барселоны, этим он показывает уважение, любовь и благодарность клубу.
При чём тут португал я уже сказал, что один бежит и выбирает деньги, а другой не интересуется ими как одержимый, вот этот факт хейтеров тоже бесит.
Упрекнуть не в чём получается!
Обратно его в Барселону тоже не могли вклинить, не от него зависело возвращение. Все его награды он отправляет в клубный музей Барселоны, этим он показывает уважение, любовь и благодарность клубу.
При чём тут португал я уже сказал, что один бежит и выбирает деньги, а другой не интересуется ими как одержимый, вот этот факт хейтеров тоже бесит.
Упрекнуть не в чём получается!
И причем тут португал? У вас всех в голове где Месси там Роналду, где Роналду там Месси 😂🤦🏽♂️ очнитесь уже, кроме этих двух футболеров есть и другие
И причем тут португал? У вас всех в голове где Месси там Роналду, где Роналду там Месси 😂🤦🏽♂️ очнитесь уже, кроме этих двух футболеров есть и другие
Это подтверждает и тот факт, что он не погнался за миллиардом в Аравию как криш.
Это подтверждает и тот факт, что он не погнался за миллиардом в Аравию как криш.
Я понимаю,наглость-второе счастье но у парня контракт до конца следующего сезона,понять его можно почему он игнорирует этих клоунов.
Я понимаю,наглость-второе счастье но у парня контракт до конца следующего сезона,понять его можно почему он игнорирует этих клоунов.