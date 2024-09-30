Де Йонг не отвечает «Барселоне» на предложение о продлении контракта

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вчера, 17:21

«Барселона» пытается продлить контракт с полузащитником , но игрок уже в течение нескольких месяцев не отвечает на предложение.

Футболист на данный момент не подтвердил свое намерение остаться в стане каталонцев, его нынешний договор рассчитан до лета 2026 года.