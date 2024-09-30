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Де Йонг не отвечает «Барселоне» на предложение о продлении контракта

вчера, 17:21

«Барселона» пытается продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом, но игрок уже в течение нескольких месяцев не отвечает на предложение.

Футболист на данный момент не подтвердил свое намерение остаться в стане каталонцев, его нынешний договор рассчитан до лета 2026 года.

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 13:42
"Сбежал" это версия хейтеров. История абсолютно понятная и чистая как слеза младенца, лежит на поверхности. Он в Барселоне получал 100 млн в год, в ПСЖ он в три раза меньше получал, что-то у многих с математикой беда я вижу.
Обратно его в Барселону тоже не могли вклинить, не от него зависело возвращение. Все его награды он отправляет в клубный музей Барселоны, этим он показывает уважение, любовь и благодарность клубу.

При чём тут португал я уже сказал, что один бежит и выбирает деньги, а другой не интересуется ими как одержимый, вот этот факт хейтеров тоже бесит.
Упрекнуть не в чём получается!
Romeo 777
Romeo 777 ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 09:00
Ну да, именно сбежал, на ещё большую ЗП в ПСЖ, в чемпионат одной команды, в то время, когда начался кризис. И даже после того, как ПСЖ не захотели продлевать с ним контракт, Месси не захотел вернуться в так скажем родную Барселону, помогать и играть за меньшую ЗП, в знак уважения, а выбрал более денежный МЛС. Хотя, какое может быть уважение, он ведь с папочкой Хорхе, своими капризами постоянно высасывали всё больше и больше с Барселоны, пока не поставили на колени клуб)
И причем тут португал? У вас всех в голове где Месси там Роналду, где Роналду там Месси 😂🤦🏽‍♂️ очнитесь уже, кроме этих двух футболеров есть и другие
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:12
А Месси разве сбежал? Нет же. Зачем сочинять небылицы.
Это подтверждает и тот факт, что он не погнался за миллиардом в Аравию как криш.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:30
Его не нужно оставлять, наоборот от него надо избавляться
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:17
Де йонг этому у гнома научился как поставить клуб на бабки а потом кинуть его сбежав свободным агентом.💰 Жадному карлику Барса до сих пор кстати продолжает платить💲. Может и сголандцем также будет??
UncleZack
UncleZack
вчера в 20:10
В Сети гуляют другие новости,Барса задолжала ему 18 миллионов и согласна заплатить эту сумму при условии что он покинет клуб в конце этого сезона.
Я понимаю,наглость-второе счастье но у парня контракт до конца следующего сезона,понять его можно почему он игнорирует этих клоунов.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:27
По пути Месси скорее всего пойдёт, как только Барселоны не сможет платить такую же ЗП, то сбежит
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:44
продавать его надо и избавляться тем самым от его гигантской зарплаты
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:02
Куда-то лыжи навострил!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:43
Воспитание скамейкой очень хорошо помогает избавиться от комплексов. У него ещё полтора года действует контракт с Барселоной. Раз не хочет разговаривать, то и не стоит с ним общаться.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:38, ред.
Один из самых худших трансферов Барсы, самая большая зарплата в Ла лиге, это его погубило, как и Клуб.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:34
Хочет наверно улучшить свой контракт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:29
Френки - думает, размышляет...)
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