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«Ювентус» может разорвать контракт с Погба

вчера, 09:28

«Ювентус» может разорвать контракт с полузащитником Полем Погба.

Как сообщается, туринский клуб может пойти на такие меры, потому что длительная дисквалификация француза вряд ли будет смягчена.

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Все комментарии
R B
R B
вчера в 21:27
Давно стило это сделать. Вообще не стоило его возвращать обратно, он и в МЮ не особо уже выкладывался.
Баобаб
Баобаб ответ Giallorossi (раскрыть)
вчера в 10:52
2000 долларов в месяц.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:25
Приветствую!Дутая фигура! Я почему то думал что его уже давно нет в Юве!А он на котракте!Хорошо устроился нег-р)
723d3v5dtwnw
723d3v5dtwnw
вчера в 10:00
Очень оптимальный и рациональный шаг со стороны Ювентуса.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:48
Погба всегда был фигурой, вызывающей много споров. Я, конечно, надеюсь, что он найдет свой путь и вернется в футбол, но ситуация с Ювентусом кажется безвыходной. Нельзя забывать, что он приносил много радости своим болельщикам, когда играл на пике своей формы. Интересно, куда он пойдет дальше, если контракт будет разорван. Возможно, другой клуб предоставит ему шанс на перезагрузку? Хотя это вряд ли случиться.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:45
Погба и подписывать не стоило...
Теперь избавиться от него можно только через разрыв контракта. Ювентус идёт по единственному правильному пути. Нужно очищать команду от ненужного балласта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:38
Да уже давно пора бы это сделать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:35
Зарплата у Поля наверняка не маленькая была, поэтому это логичный шаг
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 09:30
Юве до сих пор ещё ему платит? 😀
shlomo
shlomo
вчера в 09:29
Пусть этим занимаются юристы..... это их хлеб.
Гость
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