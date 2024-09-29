«Ювентус» может разорвать контракт с Погба

«Ювентус» может разорвать контракт с полузащитником Полем Погба.
Как сообщается, туринский клуб может пойти на такие меры, потому что длительная дисквалификация француза вряд ли будет смягчена.
«Ювентус» может разорвать контракт с полузащитником Полем Погба.
Как сообщается, туринский клуб может пойти на такие меры, потому что длительная дисквалификация француза вряд ли будет смягчена.
Теперь избавиться от него можно только через разрыв контракта. Ювентус идёт по единственному правильному пути. Нужно очищать команду от ненужного балласта.
Теперь избавиться от него можно только через разрыв контракта. Ювентус идёт по единственному правильному пути. Нужно очищать команду от ненужного балласта.