«Ньюкасл» продлил контракт с основным нападающим

«Ньюкасл» согласовал новый шестилетний контракт с нападающим сборной Англии Энтони Гордоном. В ближайшее время о продлении объявят официально. Гордон будет в одном ряду с самыми высокооплачиваемыми игроками команды. Ранее на футболиста претендовали несколько клубов.
Напомним, Гордон перешёл в «Ньюкасл» из «Эвертона» в январе 2023 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 23-летний левый вингер сыграл пять матчей в АПЛ и отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает Гордона в 60 миллионов евро.