«Ньюкасл» продлил контракт с основным нападающим

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вчера, 13:39

«Ньюкасл» согласовал новый шестилетний контракт с нападающим сборной Англии . В ближайшее время о продлении объявят официально. Гордон будет в одном ряду с самыми высокооплачиваемыми игроками команды. Ранее на футболиста претендовали несколько клубов.