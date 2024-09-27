Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ньюкасл» продлил контракт с основным нападающим

вчера, 13:39

«Ньюкасл» согласовал новый шестилетний контракт с нападающим сборной Англии Энтони Гордоном. В ближайшее время о продлении объявят официально. Гордон будет в одном ряду с самыми высокооплачиваемыми игроками команды. Ранее на футболиста претендовали несколько клубов.

Напомним, Гордон перешёл в «Ньюкасл» из «Эвертона» в январе 2023 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 23-летний левый вингер сыграл пять матчей в АПЛ и отметился забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает Гордона в 60 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Локомотив» ведёт переговоры о продлении контракта с основным игроком
Вчера, 09:54
В «Лестере» определились с будущим Варди
Вчера, 09:18
Официально«Ювентус» объявил о продлении контракта с молодым нападающим
26 сентября Фото
СлухиТео Эрнандес не может согласовать новый контракт с «Миланом»
26 сентября
«Милан» близок к продлению контракта с Меньяном
26 сентября
СлухиГоловин продлит контракт с «Монако»
26 сентября
Все комментарии
vcx4a9uzjf2u
vcx4a9uzjf2u
вчера в 14:05
Молодой хороший игрок, продление необходимо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 