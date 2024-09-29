Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Наср» продлит контракт с Роналду. Криштиану хочет сыграть на ЧМ-2026

вчера, 09:56

«Аль-Наср» намерен продлить контракт с Криштиану Роналду.

По данным источника, новая сделка может быть рассчитана до лета 2026 года.

Криштиану хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года, а для этого ему нужна игровая практика. Если КриРо выступит на ЧМ-2026, он станет первым футболистом в истории, который сыграл на шести разных чемпионатах мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ювентус» может разорвать контракт с Погба
Вчера, 09:28
Жоржиньо может завершить карьеру следующим летом. Ему 32 года
28 сентября
Стали известны детали контракта Пьянича с ЦСКА
27 сентября
«Интер» подпишет новый контракт с основным защитником
27 сентября
«Ньюкасл» продлил контракт с основным нападающим
27 сентября
«Локомотив» ведёт переговоры о продлении контракта с основным игроком
27 сентября
Сортировать
Все комментарии
R B
R B
вчера в 21:00
Ради красивой истории мог бы и вернуться в "Спортинг", но что-то мне подсказывает, что он вряд ли потянул бы уровень.
Участие Роналду на ЧМ-26 это чисто рекламный ход, для сборной Португалии это несомненно минус
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 15:51
Да ладно в 41 год играли. Вот на 2030 год замахнуться это круче. Придется терпеть Португалии 🙃
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:20
Я скажу может непопулярное мнение. На прошедшем евро Криштиану сыграл для себя не очень хорошо, но он не выпадал из игры сборной Португалии и не выглядел лишним или худшим. Если он будет в форме и сыграет, то ведь это будет замечательно для простых болельщиков футбола.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 13:27
Первый номинант на ЗМ есть , думаю и Месси подтянется ! Будет весело ,без них скучно ! А то вини-пижонович не воспринять с кубком,от слова совсем!
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 12:39
А что за диагноз у Роналду?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:58
Какая игровая практика? Перед ЧМ 2022 и Евро 2024 у него была игровая практика, а толку? Ему нужно добить количество голов до 1000. Аль-Насру нужен новый контракт с ТВ. В данной ситуации у Аль-Насра есть преимущество и они будут дураками, если продлят контракт с Роналду на тех же условиях или на улучшенных. Роналду никому не нужен, поэтому можно сократить зарплату вдвое.
jg4ub3re6vf3
jg4ub3re6vf3
вчера в 11:55
Пора уже и честь знать и уходить вовремя, а не мешать команде нормально играть на крупных турнирах, как на минувшем Евро
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:06
Бедная Португалия, сборная находится в заложниках у Роналду, опять ей придется вдесятером все матчи играть. Эгоист угробит это талантливое португальское поколение окончательно в угоду свой личной статистике и сомнительным рекордам. Физрука Мартинеса для того и назначили, чтобы он всем капризам пенальтиста потакал. Это не тренер! Сочувствую болельщикам сборной Португалии.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:43
Криштиану — настоящий легенда футбола, и возможность увидеть его на чемпионате мира 2026 года была бы фантастической! Я рад, что он продолжает играть на высоком уровне и хочет участвовать в этом турнире. Это не просто личный вызов для него, но и возможность для португальской сборной показать себя на мировом уровне. Надеюсь, он сможет реализовать свои планы.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 10:31
Это не новость.. Забег в подтрибунное обеспечен.. Точнее, туда он уже будет ползти.. 🤭🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:31
Как дитё малое " хочу и все"....
Самовлюблённый эгоист. Жаль португалов в таком случае
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:30, ред.
За 2 года всё что угодно может произойти и люди порой меняют свои решения. Намерения и планы - одно, а реалии - совсем иное.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:24
Рекорды, конечно, хорошо. Но не тогда, когда они делаются ради себя самих. Криштиану понимает, что уже не тянет, а через два года будет совсем плохо, но ставит свои личные рекорды выше общих интересов.
Отличный спортсмен, целеустремлённый, но крайне запустил своё самолюбование, а это может привести и к реальному психическому заболеванию.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:05
Посмотрим реакцию СМИ на желание Роналду сыграть на Чемпионате Мира - 2026. Намерение Криштиану представляет большую опасность для его собственной репутации. Сейчас и Месси пойдёт по стопам португальца.
y27m5bj2vngg
y27m5bj2vngg
вчера в 09:58
В Португалии в шоке, ещё один крупный турнир коту под хвост.
4uurmvr8uqzx
4uurmvr8uqzx
вчера в 09:57, ред.
Очевидно, всех устраивает его игра.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 