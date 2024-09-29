«Аль-Наср» продлит контракт с Роналду. Криштиану хочет сыграть на ЧМ-2026

«Аль-Наср» намерен продлить контракт с Криштиану Роналду.
По данным источника, новая сделка может быть рассчитана до лета 2026 года.
Криштиану хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года, а для этого ему нужна игровая практика. Если КриРо выступит на ЧМ-2026, он станет первым футболистом в истории, который сыграл на шести разных чемпионатах мира.
Отличный спортсмен, целеустремлённый, но крайне запустил своё самолюбование, а это может привести и к реальному психическому заболеванию.
Отличный спортсмен, целеустремлённый, но крайне запустил своё самолюбование, а это может привести и к реальному психическому заболеванию.