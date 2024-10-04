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РФС опубликовал видео судейского разбора эпизодов десятого тура РПЛ

вчера, 13:18

РФС опубликовал видео, в котором департамент судейства и инспектирования объясняет решения по эпизодам матчей 10-го тура РПЛ.

ВИДЕО

Ранее ЭСК РФС признала, что судья Алексей Сухой допустил ошибку, не удалив защитника «Краснодара» в матче с «Зенитом».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:51, ред.
На видео с Бонгондой не понятно был ли контакт и я бы понял если бы было решено что ВАР не вмешивается так как нет доказательств явной ошибки, а объяснения ЭСК очень странные по сути означают: Боногонда упал = пенальти. А Бонгонда если что при любом дуновении ветра падает, Бонгонда вообще для меня уже имя нарицательное для не очень устойчивых конструкций, Карпукас мог на него косо посмотреть и Бонгонда вполне вероятно упал бы, и было бы такое же объяснение - в результате действий защитника Бонгонда упал. У них уже есть простые логичные оправдания судейских решений, но они зачем то придумывают другие нелепые и сложные. Вот этого я не понимаю.
abt7ww3vp7k7
abt7ww3vp7k7
вчера в 14:56
Ютуб заблочили, зачем видео с него привязывать?
wq954skasra8
wq954skasra8
вчера в 14:33
Сколько дармоедов следит за движением мяча,который пнул футболист и с умным видом рассуждают ,а правильно ли мяч движется,. Стоп,мяч остановился и вот здесь начинаются главные дебаты. Куча инспекторов,,твдебатов,вары вапы ,а судья ждет жеста абромовича. Свиток,гол, с судьей не спорят. А дормоеды з/п получают,а зритель денюшку кидает
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:04
Надеюсь что видеоотчет с комментариями принятых решений для всеобщего обозрения это только первый шаг по улучшению работы судейских пригад обслуживающих футбольные матчи в РПЛ. Теперь бы ещё разработать комплекс мер поощрения и наказания арбитров по итогам вынесенной оценки за судейство матчей.
Болейте за своих, а не против чужих!
Anisovich
Anisovich
вчера в 13:40
Арбитр Сухой из московских давно так судит и никому нет до этого дела.
Вещий
Вещий
вчера в 13:22
Ну все.... наконец то начали находить ошибки .....:))))... работают и не успевают пот со лба смахивать.
Гость
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