РФС опубликовал видео судейского разбора эпизодов десятого тура РПЛ

РФС опубликовал видео, в котором департамент судейства и инспектирования объясняет решения по эпизодам матчей 10-го тура РПЛ.
Ранее ЭСК РФС признала, что судья Алексей Сухой допустил ошибку, не удалив защитника «Краснодара» в матче с «Зенитом».
РФС опубликовал видео, в котором департамент судейства и инспектирования объясняет решения по эпизодам матчей 10-го тура РПЛ.
Ранее ЭСК РФС признала, что судья Алексей Сухой допустил ошибку, не удалив защитника «Краснодара» в матче с «Зенитом».
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!