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Сухой ошибочно не удалил Тормену в матче против «Зенита»

вчера, 12:39

ЭСК РФС вынесла решения по обращениям по итогам десятого тура РПЛ.

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу судьи Алексея Сухого в эпизодах с неудалением с поля защитника «Краснодара» Витора Тормены на 14-й минуте матча и неудалением с поля полузащитника «быков» Александра Черникова на 43-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил с поля Витора Тормену («Краснодар») на 14-й минуте матча.

Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха).

Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка.

Несмотря на то, что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии, считает, что судье следовало удалить его с поля за серьёзное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №53 Александра Черникова на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Черников совершает контакт вскользь без продавливания с голенью нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, после чего происходит полный наступ стопой на голеностоп соперника.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Краснодара» комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за очевидное безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

«Динамо» (Махачкала) обратилось в ЭСК с просьбой оценить работу судьи Сергея Чебана в эпизодах с неудалением с поля полузащитника «Динамо» (Москва) Артура на 26-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» (Москва) на 62-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо» (Москва) №11 Артура на 26-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъёмом голеностопа в область паха защитника команды «Динамо» (Махачкала) №70 Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды «Динамо-Москва», комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» (Москва) на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник обороняющейся команды «Динамо» (Москва) №18 Николас Маричаль был сфокусирован на верховом мяче в единоборстве с нападающим команды «Динамо» (Махачкала) №25 Гамидом Агаларовым в то время, как нападающий выбирал позицию, после чего оба игрока на встречном движении совершают игровой контакт в борьбе за приближающийся мяч.

Ввиду отсутствия наказуемости в действиях игрока обороны, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Куликова в эпизоде с неудалением с поля полузащитника «Урала» Фаниля Сунгатулина на 42-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Урал» №75 Фаниля Сунгатулина на 42 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок совершил контакт на высокой скорости открытой стопой с голенью полузащитника команды «КАМАЗ» №22 Павла Горелова, тем самым, угрожая безопасности соперника. Ввиду применения чрезмерной силы со стороны игрока «Урала», большинство членов комиссии считает, что судье следовало удалить его с поля за серьёзное нарушение правил игры.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:44
Сухой как всегда выйдет сухим из воды и кому от этого легче и зачем эта комиссия? Вот если бы они штрафовали всяких Сухих и Сухин и им подобных тогда бы было дело, а так только слово
minai
minai
вчера в 22:33
Мля, и по этому Зенит проиграл ...
Пепс
Пепс
вчера в 20:26
100 пудовое удаление Тормены. Так не делают сидор
Аксинья
Аксинья ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:00
Только Карась уже в двух играх которые признала КДК
Байкал-38
Байкал-38 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 17:51
Да постоянно в каждом матче, а в кои-то веке судьи ошиблись не в пользу Ростова, так вы теперь будите утверждать, что Ростов засуживают постоянно.
Заметьте я принял вашу форму общения, доказательств ноль, одни слова.
А статистика... разве она важна?
А доказательства так вообще, ведь важнее в кои-то веке.

Ничего личного, но вы изначально не правы были.
Продолжать дальше разговор? А смысл?
Ведь вас не интересует правда, важнее опять же написать кои-то веке.
Аксинья
Аксинья ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:31
Приведи хоть один случай когда судья ошибся в пользу "Ростова" в этом сезоне. Я как болела этого клуба смотрю только матчи с его участием без пропусков и пока не замечал симпатий арбитров в адрес донского клуба, а ошибок тем более))
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:20
Ошибаются все - человеческий фактор - " понять и простить.."
Байкал-38
Байкал-38 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 16:52
В кои-то веке?
Давайте отталкиваться от официальной статистики.
Посмотрите за прошлый сезон.
Зенит 2 в пользу, 8 в пользу соперников.

Это вы так говорите, что Зенит всех купил и в кои-то веке не в их пользу ошиблись?

Я не болею за Зенит, но здравый смысл во мне возобладает.
Вы же только из-за нелюбви к Зениту пишите неправду.
Если в пользу Зенита оштблимь в кои-то веке, то в пользу Ростова ошибаются в каждом матче и Ростову всё прощают, ну судя вашей логике.
Статистика упрямая вещь и не поддаётся личным симпатиям.
Аксинья
Аксинья ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:38, ред.
Против "Ростова" судьи ошибаются если не в каждом втором, то в каждом третьем матче точно (и ЭСК даже это признает) и всё как делу быть, а тут в кои-то веки против Зенита ошиблись и хай на весь Соккер...Вот и получается что среди равных Зенит ровнее всех. Ничего личного не имею.))
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 16:17
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 15:26
    Ну скорее всего наоборот, если за такие нарушения против игроков Зенита не удаляют.
    Вы хоть поняли о чём здесь написано?
    Или вам просто охота написать против Зенита?
    Вопреки общественного мнения основанного на нелюбви к Зениту, к примеру в прошлом сезоне Зенит пострадал больше всех в РПЛ от судейских ошибок, причём с приличным отрывом.
    Зенит всех купил?
    Неужели и Краснодар с Ростовом продались с патрахами в последнем туре прошлого сезона?
    Ведь только благодаря им Зенит стал чемпионом!!!
    Может хватит обвинять тех кто по вашему мнению всех купил?
    Может начать с тех, кто по вашему мнению продались?
    ZenCh1
    ZenCh1
    вчера в 14:21
    Поразительно конечно, как можно было не дать красную за такое хамство? И без повторов всё было видно.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 14:15
    Судейство - оценочная и ооочень субъективная деятельность! Какие могут быть претензии Он ТАК видит!
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 14:13
    Зениту всех бы поудалять...
    dеigandre
    dеigandre
    вчера в 14:03
    В пользу Краснодара ошибки в каждом туре. И Сперцяна не удаляли, и Тормену не удалили.
    w2zhuw8y9mcm
    w2zhuw8y9mcm
    вчера в 13:44
    Судьей Сухим должна заняться прокуратура, может быть, хоть что-то изменится в московском судействе.
    dvaep4fn6jss
    dvaep4fn6jss
    вчера в 13:42
    Сухой самый неквалифицированный арбитр в РПЛ, кто ему доверил судить такие матчи.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:26
    Тут иногда хочется спросить ошибочно ли.... или.....
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 13:23
    Я об этом неделю назад писал, толку нет от этого ошибочно не удалил, от этого ни холодно, ни жарко очки то не вернуть.
    Ну раз ЭСК такой могучий орган, то пускай хотя бы, если признали ошибочно не удалили, этот игрок согласно красной карточки пропускает следующий матч, это будет хоть что-то. Хотя это всё МЕЧТЫ.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 13:16
    Обозначили деятельность и более ничего.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 13:07
    Как какой? Газовое бабло отрабатывают.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 12:48
    Против Зенита все нарушения должны быть жестоко наказуемы вплоть до красной карточки, остальные перетопчутся...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:46, ред.
    Ну наконец то....
    Краснодар теперь в Питере в меньшинстве играть будет ???
    Сухого сошлют в Медиалигу ???
    Переигровка в перерыве на матчи сборной ???
    Результат аннулируется ???
    Тормена ждёт дисквалификация ???

    .....ну а если нет....то какой выхлоп от этой таинственной ничегонеделающей....констатирующей и так известные всем факты....но страшнокарающей словесно организации "ЭСК РФС" ????
    Гость
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