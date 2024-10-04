Сухой ошибочно не удалил Тормену в матче против «Зенита»

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вчера, 12:39

ЭСК РФС вынесла решения по обращениям по итогам десятого тура РПЛ .

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизодах с неудалением с поля защитника «Краснодара» Витора Тормены на 14-й минуте матча и неудалением с поля полузащитника «быков» на 43-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно не удалил с поля Витора Тормену («Краснодар») на 14-й минуте матча.

Защитник хочет сыграть в мяч, который находится над соперником, лежащим на поле. Он не пытается избежать контакта с соперником и наступает частью открытой стопы в чувствительную часть тела соперника (область паха).

Таким действием он угрожает безопасности соперника, и ему должна быть показана красная карточка.

Несмотря на то, что судья расценил действия Тормены как безрассудные, ввиду отсутствия жестокости и чрезмерной силы, большинство членов комиссии, считает, что судье следовало удалить его с поля за серьёзное нарушение правил в данном пограничном эпизоде, учитывая использование шипов и чувствительное место контакта.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №53 Александра Черникова на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Черников совершает контакт вскользь без продавливания с голенью нападающего «Зенита» Лусиано Гонду, после чего происходит полный наступ стопой на голеностоп соперника.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока «Краснодара» комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за очевидное безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

«Динамо» (Махачкала) обратилось в ЭСК с просьбой оценить работу судьи в эпизодах с неудалением с поля полузащитника «Динамо» (Москва) на 26-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» (Москва) на 62-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Динамо» (Москва) №11 Артура на 26-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч совершил безрассудный контакт подъёмом голеностопа в область паха защитника команды «Динамо» (Махачкала) №70 Валентина Пальцева без использования шипов, не думая о безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы со стороны игрока команды «Динамо-Москва», комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» (Москва) на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник обороняющейся команды «Динамо» (Москва) №18 Николас Маричаль был сфокусирован на верховом мяче в единоборстве с нападающим команды «Динамо» (Махачкала) №25 Гамидом Агаларовым в то время, как нападающий выбирал позицию, после чего оба игрока на встречном движении совершают игровой контакт в борьбе за приближающийся мяч.

Ввиду отсутствия наказуемости в действиях игрока обороны, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизоде с неудалением с поля полузащитника «Урала» на 42-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Урал» №75 Фаниля Сунгатулина на 42 минуте матча.