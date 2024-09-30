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Бригада Мешкова рассудит дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

вчера, 14:42

Стали известны арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

1 октября (вторник)

«Рубин» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Роман Галимов, АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Александр Машлякевич, помощники судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко, АВАР – Владислав Безбородов; инспектор – Олег Соколов.

«Пари НН» – ЦСКА: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

2 октября (четверг)

«Химки» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов; помощники судьи – Михаил Иванов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Роман Сафьян, АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Виталий Мешков; помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Михаил Черемных; помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Константин Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов; помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владислав Безбородов, АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит» – «Акрон»: судья – Егор Егоров; помощники судьи – Хамид Талаев, Алексей Ермилов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян, АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Алексей Резников.

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Все комментарии
Rivera_10
Rivera_10
вчера в 21:32
Бригада мешков.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:29, ред.
У нас нормальных судей нет, так что всё равно уже кто какую игру будет портить
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
2 октября (четверг)
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2 октября у нас среда вроде бы. Или у меня календарь другой, не такой как на соккере?)
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:55
Смотрим ф российский футбол!
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:42, ред.
Спартаку уже всё равно, что Мешков, что Карасёв, что Зорькин.
ej76p6e53r4a
ej76p6e53r4a
вчера в 15:37
Мешков так Мешков, в этом матче любой московский судья сойдет.
Futurista
Futurista
вчера в 14:57, ред.
Бригада)...Мешкова...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:46
Матч Динамо-Спартак лишь бы не Карасёв.
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