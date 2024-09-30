Газизов: «Некоторым арбитрам надо просто запретить судить»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» призвал отстранять от футбола неквалифицированных судей.

Мне кажется, что футбол уходит дальше, а судьи просто стоят на месте или деградируют. Некоторым надо просто запретить судить, и всё. Уже чуть надоедает тема судейства. Много ошибок арбитров, и не только в нашем матче. Многие из них уже просто не соответствуют тому, что хотят видеть болельщики. Не надо кого-то тащить. Если он неквалифицированный, стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку и он заканчивает с футболом. А если судья, его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит. Ну и что дальше? Обратимся в ЭСК по эпизодам, что-то признают, а может, вообще ничего не признают. Много сейчас чего непонятного происходит, дай бог, это закончится скоро.