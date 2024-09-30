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Газизов: «Некоторым арбитрам надо просто запретить судить»

вчера, 15:09

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов призвал отстранять от футбола неквалифицированных судей.

Мне кажется, что футбол уходит дальше, а судьи просто стоят на месте или деградируют. Некоторым надо просто запретить судить, и всё. Уже чуть надоедает тема судейства. Много ошибок арбитров, и не только в нашем матче. Многие из них уже просто не соответствуют тому, что хотят видеть болельщики. Не надо кого-то тащить. Если он неквалифицированный, стоит заканчивать с ним. Если футболист плохого качества, то его сажают на лавку и он заканчивает с футболом. А если судья, его тащат, тащат, тащат, а он гадит, гадит и гадит. Ну и что дальше? Обратимся в ЭСК по эпизодам, что-то признают, а может, вообще ничего не признают. Много сейчас чего непонятного происходит, дай бог, это закончится скоро.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:20
Теперь я понял откуда такой сверхнастрой у ДинамоМХ на Спартак
stanichnik
stanichnik ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 16:01
Доброго Здоровья ermak!
Никогда Газизов не был тренером ни в фк Динамо, ни где бы то ни было ещё . Он всегда стремился пролезть поближе к финансам и у него это довольно таки хорошо получалось. Долгое время работал в Уфе, потом даже перебрался в московский Спартак, но не задержался там больше, чем на полгода и вот теперь третий заход, на этот раз Махачкала.
28y9efzdrcg2
28y9efzdrcg2
вчера в 15:39
Карасев сдулся, Иванов из Ростова никогда не был профессионалом, приходится терпеть.
v9f3sudnmzdu
v9f3sudnmzdu
вчера в 15:18
🧄🍾к сожалению это не закончится,и будет продолжаться долго. Почему. Потому что все в России пронизано взятками,кумовством,букмеризмом,одним словом всевозможной наживой и безнаказанностью.
Вор вора не наказывает
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:14
Согласен с мнением тренера фк ДИНАМО..
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