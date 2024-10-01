Гафин: «Тема судейства уже порядком надоела, давайте говорить о хорошем»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин, комментируя решение ЭСК РФС по удалению нападающего Эль Мехди Маухуба, сообщил источнику, что тема судейства ему надоела.
Москвичи 22 сентября сыграли вничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ (2:2). Форвард «бело‑голубых» Маухуб получил две жёлтые карточки за три минуты и был удалён с поля. Игрока наказали за недовольство решением арбитра Сергея Иванова и за симуляцию. 26 сентября экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение Иванова удалить футболиста.
У меня нет полномочий оценивать решение ЭСК, ведь это орган при президенте РФС, и ему его оценивать. Всякий раз, подавая протест, мы просто хотим для себя понять трактовку тех или иных эпизодов. Честно говоря, тема судейства уже порядком надоела, давайте говорить о чём‑то хорошем.
Лучше поговорить о качестве российского футбола. В последнее время заметно ухудшился уровень технической оснащённости российских игроков. С трех метров промахиваются по воротам, не могут отдать точный пас на 10-20 метров, защитники не умеют выбить мяч из штрафной площади... В этом судьи точно не виноваты. А зарплаты? Зарплаты выше, чем в Европе. Мне кажется, что много у нас лишних клубов. По моему мнению нужно сократить РПЛ до 8-12 команд, а ФНЛ до 14-16. Кроме того установить потолок зарплат и лимит на иностранных игроков - не более трёх-четырёх...
Лучше поговорить о качестве российского футбола. В последнее время заметно ухудшился уровень технической оснащённости российских игроков. С трех метров промахиваются по воротам, не могут отдать точный пас на 10-20 метров, защитники не умеют выбить мяч из штрафной площади... В этом судьи точно не виноваты. А зарплаты? Зарплаты выше, чем в Европе. Мне кажется, что много у нас лишних клубов. По моему мнению нужно сократить РПЛ до 8-12 команд, а ФНЛ до 14-16. Кроме того установить потолок зарплат и лимит на иностранных игроков - не более трёх-четырёх...