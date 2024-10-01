Гафин: «Тема судейства уже порядком надоела, давайте говорить о хорошем»

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вчера, 11:58

Председатель совета директоров московского «Динамо» , комментируя решение ЭСК РФС по удалению нападающего , сообщил источнику, что тема судейства ему надоела.

Москвичи 22 сентября сыграли вничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ (2:2). Форвард «бело‑голубых» Маухуб получил две жёлтые карточки за три минуты и был удалён с поля. Игрока наказали за недовольство решением арбитра Сергея Иванова и за симуляцию. 26 сентября экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) признала правильным решение Иванова удалить футболиста.