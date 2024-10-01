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Гафин: «Тема судейства уже порядком надоела, давайте говорить о хорошем»

вчера, 11:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин, комментируя решение ЭСК РФС по удалению нападающего Эль Мехди Маухуба, сообщил источнику, что тема судейства ему надоела.

Москвичи 22 сентября сыграли вничью со «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ (2:2). Форвард «бело‑голубых» Маухуб получил две жёлтые карточки за три минуты и был удалён с поля. Игрока наказали за недовольство решением арбитра Сергея Иванова и за симуляцию. 26 сентября экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение Иванова удалить футболиста.

У меня нет полномочий оценивать решение ЭСК, ведь это орган при президенте РФС, и ему его оценивать. Всякий раз, подавая протест, мы просто хотим для себя понять трактовку тех или иных эпизодов. Честно говоря, тема судейства уже порядком надоела, давайте говорить о чём‑то хорошем.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:41
Маухуба выгнали за симуляцию в матче со Спартаком, в Махачкале Фомин симулировал и тоже был наказан горчичником, а виноваты судьи.
nik9373
nik9373 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:37
И премиальные платить только по результатам ТТД, ответственный Бубнов А.В.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:30
Хватит уже о судействе...
Лучше поговорить о качестве российского футбола. В последнее время заметно ухудшился уровень технической оснащённости российских игроков. С трех метров промахиваются по воротам, не могут отдать точный пас на 10-20 метров, защитники не умеют выбить мяч из штрафной площади... В этом судьи точно не виноваты. А зарплаты? Зарплаты выше, чем в Европе. Мне кажется, что много у нас лишних клубов. По моему мнению нужно сократить РПЛ до 8-12 команд, а ФНЛ до 14-16. Кроме того установить потолок зарплат и лимит на иностранных игроков - не более трёх-четырёх...
Capral
Capral
вчера в 12:09
Ну если тебе надоела эта тема- зачем интервью даешь? Достаточно вспомнить недавнюю игру в Махачкале, чтобы тебе, хоть иногда было стыдно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:08
Ну если не говорить , то тогда это зеленый цвет судейскому произволу! Хотя смотришь на АПЛ так там ваще воют от судей!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:03, ред.
"Ведь это орган при президенте РФС, и ему его оценивать" - А ведь Дмитрий сам того не подозревая - так красиво сказал о ЭСК...)))
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