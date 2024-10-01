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«Зенит» обратился в ЭСК по двум моментам из матча с «Краснодаром»

вчера, 16:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два эпизода из матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу решения арбитра Алексея Сухого не удалять на 14‑й минуте защитника «Краснодара» Витора Тормену за фол на Лусиано, а также из‑за решения судьи не показать красную карточку Александру Черникову на 43‑й минуте за нарушение на Лусиано.

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Все комментарии
Limonov
Limonov
вчера в 23:54
Клоуны
viv
viv
вчера в 23:31
После драки кулаками не машут, как гласит народная мудрость.
"Зенит Рио- Де- Жанейро" проиграл по делу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:35
Судейская предвзятость не лечится...ни полиграфами... ни тем более жалобами....
Да и не думаю что Сухой в здравом уме и памяти решил вдруг немного повредничать в адрес Зенита...
Если есть косяк...то скорей обычный непрофессионализм...и ЭСК тут не поможет....
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 21:28
    d1metras
    d1metras
    вчера в 21:09
    Решили судей напрячь))
    Хиромант
    Хиромант ответ 6f2pyfs3wau3 (раскрыть)
    вчера в 21:01
    - С чего вы это взяли? Все клубы равны в своих правах...
    - А кому охота быть терпилой? Один раз дашь слабину - сразу заклюют.
    Хиромант
    Хиромант ответ Дед и ушко (раскрыть)
    вчера в 20:56
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 20:18
      Что, Зенитушка, жареным запахло! Не всё скоту масленица!.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 19:41
        Сп62
        Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 19:02
        Расчёт на то, что может быть количество перерастёт в качество и судей начнут напрягать.
        Ев17
        Ев17
        вчера в 18:36
        уровень судейства неуклонно падает, а всё от безнаказанности, пожурят, пальцем погрозят - и в следующий тур судить
        Ев17
        Ев17 ответ tj765khz92y8 (раскрыть)
        вчера в 18:34
        накажут. т.е строго погрозят пальцем ))
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 18:16, ред.
        Нет, чтобы, стиснув зубы и сжав кулаки от спортивной злости, доказать в следующих матчах всему честномУ народу, что "Зенит" это клуб, состоящий из настоящих мужиков, достойный уважения своих болельщиков, занялись кляузничеством. Не понимают, что тем самым унизили своё славное прошлое и, возможно, будущее.
        LogvinovSerj
        LogvinovSerj
        вчера в 18:04
        Ну а почему бы и нет? Если даже собственное судейстство не помогает - может собственное ЭСК будет верен?
        trudogolik
        trudogolik
        вчера в 17:55, ред.
        Сухой просто слабый судья, не хватает опыта работы. Мне не ясно за что дали ЖК Мантуану, например, игра была в мяч.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 17:53, ред.
        Надо менять устои...
        Не лучшая тактика - "Или ты забиваешь или ты строчишь жалобы"

        Не Зениту выпрашивать большинство ...
        Не серьёзно....
        stanichnik
        stanichnik
        вчера в 17:53, ред.
        Может хоть теперь после жалобы от нашего чемпиона какие-то меры воздействия начнут применять к судьям за их просчёты в работе по обслуживанию футбольных матчей, а то после обращения провинциальных "карликов", таких как Динамо Махачкала, Ахмат и Ростов толку их челобитной нету никакого.
        Болейте за своих, а не против чужих!
        lotsman
        lotsman
        вчера в 17:43
          Сергей Храмченков
          Сергей Храмченков ответ FromSibForZen (раскрыть)
          вчера в 17:39
          Ну Спартак бы снялся с чемпионата)
          FromSibForZen
          FromSibForZen
          вчера в 17:11
          Нормальная практика, когда клуб обращается в ЭСК за разъяснением тех или иных моментов. Мне интересно, если бы была обратная ситуация и кто-то из игроков Зенита сначала свалил игрока Краснодара и намеренно наступил на бубенцы, что кричали бы болелы других команд, если бы так же показали только желтую?))
          Scorp689
          Scorp689
          вчера в 16:50
          Бомжи решили административный ресурс подключить...
          Дед и ушко
          Дед и ушко
          вчера в 16:42
          Новость как анекдот. Лев обратился к кроту, потому что получил копытом от быка, которого намеревался съесть.
          tj765khz92y8
          tj765khz92y8 ответ 112910415 (раскрыть)
          вчера в 16:40
          Нет не назначат, максимум судью накажут... скукотище.
          То ли дело Спартак каждый тур ранее писал, во всех СМИ шумиху поднимали, Зарема в истерике, Федун грозится с чемпионата сняться... веселуха!!!
          sihafazatron
          sihafazatron ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
          вчера в 16:39
          Как бы за такой комментарий не оштрафовали)
          Futurista
          Futurista
          вчера в 16:35
          ООН в шоке....
          "Кто он?"С )...
          112910415
          112910415
          вчера в 16:34
          Не иначе, переигровку назначат
          Sukhoverkov2012
          Sukhoverkov2012
          вчера в 16:26
          Сейчас технарь Краснодару влепят ЭТО ЖЕ ГААААЗЗЗпром
          k6ccv5gs8pc5
          k6ccv5gs8pc5
          вчера в 16:22
          Слишком долго думали....
          STVA 1
          STVA 1
          вчера в 16:12
          Наверное слёзно обратились в комиссию)))
          Anisovich
          Anisovich
          вчера в 16:08
          Бесполезная трата времени жаловаться на московское судейство.
          Гость
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