«Зенит» обратился в ЭСК по двум моментам из матча с «Краснодаром»

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вчера, 16:01

«Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) с просьбой рассмотреть два эпизода из матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .