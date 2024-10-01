«Зенит» обратился в ЭСК по двум моментам из матча с «Краснодаром»

«Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два эпизода из матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу решения арбитра Алексея Сухого не удалять на 14‑й минуте защитника «Краснодара» Витора Тормену за фол на Лусиано, а также из‑за решения судьи не показать красную карточку Александру Черникову на 43‑й минуте за нарушение на Лусиано.
"Зенит Рио- Де- Жанейро" проиграл по делу.
"Зенит Рио- Де- Жанейро" проиграл по делу.
Да и не думаю что Сухой в здравом уме и памяти решил вдруг немного повредничать в адрес Зенита...
Если есть косяк...то скорей обычный непрофессионализм...и ЭСК тут не поможет....
Да и не думаю что Сухой в здравом уме и памяти решил вдруг немного повредничать в адрес Зенита...
Если есть косяк...то скорей обычный непрофессионализм...и ЭСК тут не поможет....
- А кому охота быть терпилой? Один раз дашь слабину - сразу заклюют.
- А кому охота быть терпилой? Один раз дашь слабину - сразу заклюют.
Не лучшая тактика - "Или ты забиваешь или ты строчишь жалобы"
Не Зениту выпрашивать большинство ...
Не серьёзно....
Не лучшая тактика - "Или ты забиваешь или ты строчишь жалобы"
Не Зениту выпрашивать большинство ...
Не серьёзно....
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
То ли дело Спартак каждый тур ранее писал, во всех СМИ шумиху поднимали, Зарема в истерике, Федун грозится с чемпионата сняться... веселуха!!!
То ли дело Спартак каждый тур ранее писал, во всех СМИ шумиху поднимали, Зарема в истерике, Федун грозится с чемпионата сняться... веселуха!!!
"Кто он?"С )...
"Кто он?"С )...