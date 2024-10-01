Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по итогам игры с москвичами

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вчера, 15:56

«Динамо» из Махачкалы обратилось в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) с просьбой рассмотреть два эпизода из матча 10-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .