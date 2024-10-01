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Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по итогам игры с москвичами

вчера, 15:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» из Махачкалы обратилось в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два эпизода из матча 10-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу решения арбитра Сергея Чебана не удалить футболиста московского «Динамо» Артура на 26‑й минуте игры за нарушение на Валентине Пальцеве, а также по поводу неназначенного пенальти в ворота москвичей на 62‑й минуте.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:53
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 21:20, ред.
      Capral
      Capral
      вчера в 20:29
      А за что указывать, за правду?! Что не так, в обращении Махачкалы?! Команда крупно пострадала. Нарушение правил, которое нередко карается назначением пенальти в ПЛ, судья не зафиксировал. Штрафной, которого и в помине не было принес банкирам три очка. Так за что наказывать Махачкалу?!

      Нет, всё-таки аватарку придется менять...)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:20
      За такие поступки махачкалинцам на дверь рпл укажут, в первую очередь шамилю
      Capral
      Capral
      вчера в 19:11, ред.
      Лимон.

      Не путай грешное с праведным. То, было- Великое, настоящее, а это- гибрид парфюмерный, банкирский. О каком Великом ты говоришь, если настоящий, ментовский клуб- полностью поменял юридический адрес, а 80% акций банкирщина забрала себе?! Тебе напомнить, как банкиры ответили ментовскому клубу? Я напомню: "Или, вы отдаете нам 80% акций и мы финансируем клуб, или"... ну и дальше по тексту.

      Великого Яшина, знают как представителя силового ведомства Динамо, также, как и всех тех, кто покорял Британию в 1945-м!!!!!!! После неудачных игр команды, в клуб приходили генералы, а не банкиры, и вставляли п......й. Так про какое Динамо ты говоришь, где оно- настоящее Динамо?!
      Сп62
      Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 19:07
      А если овцы пропадут отвечать будет ЭСК.
      Gotlib
      Gotlib ответ gorets004 (раскрыть)
      вчера в 18:47
      Не ной, Великое теряло чемпионство, и не одно. Что такое очко по сравнению с чемпионством?
      Gotlib
      Gotlib ответ 112910415 (раскрыть)
      вчера в 18:42
      Е2 - Е4, а там видно будет.
      Gotlib
      Gotlib ответ tyfsuxs4e3nu (раскрыть)
      вчера в 18:41, ред.
      Согласен, тогда Динамо будет в плюсе.
      Gotlib
      Gotlib ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 18:40
        Карл Хайнц Руммениге
        Карл Хайнц Руммениге ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 18:34
        Гафин лицо измерил? И какой размер? 😁
        tyfsuxs4e3nu
        tyfsuxs4e3nu
        вчера в 17:25
        Пора уже отменять результаты игр с судейскими ошибками, влияющими на результат..
        gorets004
        gorets004
        вчера в 17:00
        а толку? результат обеспечен. а команда уже 3 й раз за 9 туров потеряла очки из за судей.
        Capral
        Capral
        вчера в 16:44
        Незря же гафин не хотел обсуждать судейскую тему... ЛИЦЕМЕР!!!!!!!
        112910415
        112910415
        вчера в 16:36
        Судья не блеснул мастерством
        yww3nxaq7865
        yww3nxaq7865
        вчера в 16:11
        Судья абсолютно не готов был проводить такой матч в РПЛ, дисквалифицировать на год.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 16:03
        Судья конечно "прогнулся" под Динамо. Возможно неумышленно. Вместо желтой Тюкавину за наступ на ногу защитнику, назначил штрафной в пользу Динамо, с которого гол забили. Судейство недостойное. Судью Чебана срочно отправить в чабаны в горы Дагестана овец пасти на все зимние месяцы.
        shlomo2
        shlomo2
        вчера в 16:00
        Посмотрим какой будет вердикт по этому вопросу.... моменты спорные
        Гость
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