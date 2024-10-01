Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по итогам игры с москвичами

«Динамо» из Махачкалы обратилось в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть два эпизода из матча 10-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1). Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу решения арбитра Сергея Чебана не удалить футболиста московского «Динамо» Артура на 26‑й минуте игры за нарушение на Валентине Пальцеве, а также по поводу неназначенного пенальти в ворота москвичей на 62‑й минуте.
Нет, всё-таки аватарку придется менять...)))
Нет, всё-таки аватарку придется менять...)))