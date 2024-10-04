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Умер серебряный призёр Евро-1972 Анатолий Коньков

вчера, 21:43

В возрасте 75 лет умер бывший футболист сборной СССР Анатолий Коньков.

Во времена игровой карьеры он выступал на позиции полузащитника. В составе советской сборной провёл 47 матчей и забил 8 голов, а также стал серебряным призёром чемпионата Европы 1972 года. Становился бронзовым призёром футбольного турнира Олимпиады-1976.

На клубном уровне играл за «Авангард» (Краматорск), «Шахтёр» (Донецк) и «Динамо» (Киев). Четыре раза побеждал в чемпионате СССР, по разу выигрывал Кубок страны, Кубок обладателей кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА.

В качестве тренера возглавлял «Таврию», «Шахтёр», ленинградский «Зенит», СК «Николаев», «Ворсклу», «Сталь» и бакинский «Интер». Был главным тренером первой и молодёжной сборной Украины.

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