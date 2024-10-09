Киммих рад увеличению числа матчей

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии высказался об увеличении числа матчей в календаре.

Наверное, я выскажу непопулярное мнение, отчасти потому, что я люблю играть, проводить много матчей. Я с нетерпением жду поединков Лиги наций.

В футболе всегда будут повреждения. Составы становятся немного больше, а замены можно делать чаще. Я бы предпочел, чтобы в течение недели было больше матчей, чем обычно. На поле гораздо интереснее.

Не уверен, что с меньшим количеством игр будет меньше травм. Многие серьезные травмы – это несчастные случаи. Но мышечные травмы, разумеется, связаны с высоким уровнем нагрузки.