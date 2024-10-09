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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2024/2025

Киммих рад увеличению числа матчей

вчера, 15:47

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался об увеличении числа матчей в календаре.

Наверное, я выскажу непопулярное мнение, отчасти потому, что я люблю играть, проводить много матчей. Я с нетерпением жду поединков Лиги наций.

В футболе всегда будут повреждения. Составы становятся немного больше, а замены можно делать чаще. Я бы предпочел, чтобы в течение недели было больше матчей, чем обычно. На поле гораздо интереснее.

Не уверен, что с меньшим количеством игр будет меньше травм. Многие серьезные травмы – это несчастные случаи. Но мышечные травмы, разумеется, связаны с высоким уровнем нагрузки.

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Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 21:37
Кто-то думает, наверно, что игроки между матчами отдыхают. Тренировки каждый день и выматывают они не меньше официальных матчей
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:33
Красавчик Киммих, видно, что он действительно любит футбол и поэтому рад выходить на поле и играть в него, а остальные футболисты занимаются нелюбимым делом и думают о том лишь как бы заработать при этом прилагая к этому как можно меньше усилий. Респект Киммиху!
Брулин
Брулин
вчера в 17:38
Киммих просто любит футбол и не воспринимает игру исключительно как работу. Посему он не против увеличения количества матчей
Köln
Köln
вчера в 17:27
Всё правильно, надо больше играть, а не яйца мять.
Вещий
Вещий
вчера в 17:09
Да уж мнение не популярное... многие наоборот жалуются, особенно тренеры.
Baggio R.
Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:57
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:55
    Прямой путь в кресты...
    В смысле к тяжёлой травме.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:47
    )))
    gyfw6v6579kz
    gyfw6v6579kz
    вчера в 16:35
    Киммих молодец, теперь его свои же заклюют, они явно так не думают
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 16:15, ред.
    Браво Киммих!
    YNWA
    YNWA
    вчера в 16:06
    Настоящий профессионал своего дела!
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 16:05
    Вот он тот футболист который любит и живёт футболом, а не жалуется какая же у него работа тяжелая. Киммих явно проявляет страсть к футболу, и его желание играть как можно больше матчей говорит о его характере. Для многих профессиональных футболистов важным аспектом карьеры является не только успех, но и удовольствие от игры.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 16:03
    Ага, рад конечно, пока кресты целы.
    Гость
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