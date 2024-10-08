Руни: «Эрик тен Хаг – замечательный тренер, но у него непростой период»

Главный тренер «Плимут Аргайл» высказался в поддержку наставника «Манчестер Юнайтед» .

Уверен, что Эрик тен Хаг – замечательный тренер. Он брал титулы везде, где работал, в том числе и в «Манчестер Юнайтед». Так что да, у него непростой период, и я считаю, что он, наверное, сам бы сказал то же самое. Но хочется, чтобы у него получилось все изменить, поскольку слишком часто тренеры теряют работу, а затем клубу приходится перестраиваться при новом наставнике.

Думаю, что 14-е место – это неприятно. МЮ намерен бороться за титулы, так что всем в клубе известно, что им необходимо улучшить свое положение. Знаю, что Эрик тен Хаг прилагает все усилия, чтобы попытаться всё исправить.

Футболистам, как я уже говорил в прошлом сезоне, нужно трудиться больше, чем сейчас. За последние несколько лет через клуб прошло большое количество игроков. Хочется, чтобы они снова претендовали на высокие места.