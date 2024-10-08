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Руни: «Эрик тен Хаг – замечательный тренер, но у него непростой период»

вчера, 08:13

Главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался в поддержку наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Уверен, что Эрик тен Хаг – замечательный тренер. Он брал титулы везде, где работал, в том числе и в «Манчестер Юнайтед». Так что да, у него непростой период, и я считаю, что он, наверное, сам бы сказал то же самое. Но хочется, чтобы у него получилось все изменить, поскольку слишком часто тренеры теряют работу, а затем клубу приходится перестраиваться при новом наставнике.

Думаю, что 14-е место – это неприятно. МЮ намерен бороться за титулы, так что всем в клубе известно, что им необходимо улучшить свое положение. Знаю, что Эрик тен Хаг прилагает все усилия, чтобы попытаться всё исправить.

Футболистам, как я уже говорил в прошлом сезоне, нужно трудиться больше, чем сейчас. За последние несколько лет через клуб прошло большое количество игроков. Хочется, чтобы они снова претендовали на высокие места.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:54
"Непростой период" Хага длиться всего лишь третий сезон подряд, каких-то два с половиной года. Не спешите, "великий" тренер ещё проявит себя, дайте ему время, ну ещё два с половиной года, и тогда у него точно всё получиться... ну или потом надо будет ему ещё дать времени.
112910415
112910415
сегодня в 07:30
в этом периоде ему надо тренировать команду кошек !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:48
Если про жизнь, то да. Однако ЭТХ в МЮ - это мучение, а не жизнь.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:30
"Думаю, что 14-е место – это неприятно" - Руни ты то куда? - "Неприятно" - наверное долго это слово подбирал, что бы поддержать коллегу? Да по идеи при всей своей резкости - должен был "разнести" Эрика в "пух и прах" - вспомнив с какой порой неистовостью бился на футбольных полях будучи игроком за свой МЮ! Хотя в одном он прав - Тен Хаг - "Тренер неплохой только с..." в прочим дальше вы эту прибаутку сами знаете...)))
lotsman
lotsman
вчера в 09:19
Жизнь, она как качели, то вверх, то вниз.)
shur
shur
вчера в 09:13
"За последние несколько лет через клуб прошло большое количество игроков".
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:00
В данном случае лучше было бы промолчать...
Или он хотел сказать, что эксперимент с МЮ можно продолжать?
Yodr
Yodr
вчера в 08:57, ред.
К концу сезона у Руни постепенно отвиснет челюсть до пола - упав еще на 5-6 мест МЮ вылетит в чемпионшип ради борьбы за новый для клуба трофей - "Чемпион Чемпионшипа".
Я не помню, чтобы хоть одного тренера МЮ так яростно поддерживали. Ни Моуриньо. Ни Сульшера. Ни Ван Гаала. Никогда не было такой поддержки. Почему то мне кажется, случись провал у Фергюсона - его закидали бы тухлыми помидорами и выгнали бы из клуба.
ИгорьИгорь
ИгорьИгорь ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 08:45
Не лукавте. Дешевеют игроки замены и сидящии на лавке запасных, деградирующии в игровом плане и получившии травмы. Эти игроки ни кому не нужны в команде. Ни в реальной, ни в виртуальной. Всем нужны прогресирующии игроки.
Правила должны способствовать игре, а не препятствовать.
Например. У меня созданна перед началом сезона команда из 11 играков по 9 миллионов. Все они начинают прибавлять в цене по четверти миллиона за тур. Но один из них, нападающий, забивает очень много и прибавляет по миллиону за тур. После 10 туров он будит стоить 19 миллионов, а прочии по 11,5 миллионов. Общая стоимость 134 миллиона.
Звездный нападающий получил травму. Выбыл на месяц. Его нужно продать и заменить. Как? Вот как это сделать? 10 прочих игроков стоят больше 100 миллионов. Нужно еще кого то из них продавать тоже, что бы попасть в лимит. Это же бред. Так нельзя. Стоимость лимита команды должна рости тоже. Иначе все обречены будут к концу чемпионата иметь пол состава "лавочников".
ms54dj5tbhp4
ms54dj5tbhp4
вчера в 08:40
Отправить его в Россию на стажерровку, хотя бы в штаб к Карпину,у нас хорошее воьмет на заметку, да и нам кое что подскажет.Возьми отпуск за свой счет и приезжай ,Ростов и ростовчанки ждут,а болельщики тем более
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:34
Трудные времена бывают у всех, как у футболистов, так и у тренеров...
zgtdtrt32ahd
zgtdtrt32ahd
вчера в 08:27
Давно пора гнать физручину
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