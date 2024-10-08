Руни: «Эрик тен Хаг – замечательный тренер, но у него непростой период»

Главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался в поддержку наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
Уверен, что Эрик тен Хаг – замечательный тренер. Он брал титулы везде, где работал, в том числе и в «Манчестер Юнайтед». Так что да, у него непростой период, и я считаю, что он, наверное, сам бы сказал то же самое. Но хочется, чтобы у него получилось все изменить, поскольку слишком часто тренеры теряют работу, а затем клубу приходится перестраиваться при новом наставнике.
Думаю, что 14-е место – это неприятно. МЮ намерен бороться за титулы, так что всем в клубе известно, что им необходимо улучшить свое положение. Знаю, что Эрик тен Хаг прилагает все усилия, чтобы попытаться всё исправить.
Футболистам, как я уже говорил в прошлом сезоне, нужно трудиться больше, чем сейчас. За последние несколько лет через клуб прошло большое количество игроков. Хочется, чтобы они снова претендовали на высокие места.
Или он хотел сказать, что эксперимент с МЮ можно продолжать?
Или он хотел сказать, что эксперимент с МЮ можно продолжать?
Я не помню, чтобы хоть одного тренера МЮ так яростно поддерживали. Ни Моуриньо. Ни Сульшера. Ни Ван Гаала. Никогда не было такой поддержки. Почему то мне кажется, случись провал у Фергюсона - его закидали бы тухлыми помидорами и выгнали бы из клуба.
Я не помню, чтобы хоть одного тренера МЮ так яростно поддерживали. Ни Моуриньо. Ни Сульшера. Ни Ван Гаала. Никогда не было такой поддержки. Почему то мне кажется, случись провал у Фергюсона - его закидали бы тухлыми помидорами и выгнали бы из клуба.
Правила должны способствовать игре, а не препятствовать.
Например. У меня созданна перед началом сезона команда из 11 играков по 9 миллионов. Все они начинают прибавлять в цене по четверти миллиона за тур. Но один из них, нападающий, забивает очень много и прибавляет по миллиону за тур. После 10 туров он будит стоить 19 миллионов, а прочии по 11,5 миллионов. Общая стоимость 134 миллиона.
Звездный нападающий получил травму. Выбыл на месяц. Его нужно продать и заменить. Как? Вот как это сделать? 10 прочих игроков стоят больше 100 миллионов. Нужно еще кого то из них продавать тоже, что бы попасть в лимит. Это же бред. Так нельзя. Стоимость лимита команды должна рости тоже. Иначе все обречены будут к концу чемпионата иметь пол состава "лавочников".
Правила должны способствовать игре, а не препятствовать.
Например. У меня созданна перед началом сезона команда из 11 играков по 9 миллионов. Все они начинают прибавлять в цене по четверти миллиона за тур. Но один из них, нападающий, забивает очень много и прибавляет по миллиону за тур. После 10 туров он будит стоить 19 миллионов, а прочии по 11,5 миллионов. Общая стоимость 134 миллиона.
Звездный нападающий получил травму. Выбыл на месяц. Его нужно продать и заменить. Как? Вот как это сделать? 10 прочих игроков стоят больше 100 миллионов. Нужно еще кого то из них продавать тоже, что бы попасть в лимит. Это же бред. Так нельзя. Стоимость лимита команды должна рости тоже. Иначе все обречены будут к концу чемпионата иметь пол состава "лавочников".