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Федерико Вальверде: «Мбаппе заставил всех критиков замолчать»

вчера, 23:15

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе.

Килиан Мбаппе — потрясающий игрок и человек. Мы рады видеть его в «Реале». Люди говорили, что он не сможет подписать контракт с «Реалом» и что возникнут конфликты. Он заставил замолчать всех и доказал, что он действительно прекрасный человек.

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Все комментарии
Алексей Богатов
Алексей Богатов
сегодня в 12:27
Зато теперь Беллингема отодвинули,назад,а он год назад поболе забивал,и стоило это того?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 11:02
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 08:43, ред.
    Когда вам говорили что Палмер 70 % голов в прошедшем сезоне забил с пенальти, вы писали, что с пенальти тоже нужно уметь забивать, что все топ игроки так делали, Рон и Месси не исключение, как сейчас поменялась пластинка, когда дело касается игрока другого клуба)
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:09
    Пока еще ничего не выиграл с Реалом....
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:56
    не доказал пока что
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 03:13
    Ну Вальверде лукавит конечно
    zd84q23gvgyy
    zd84q23gvgyy
    сегодня в 03:11
    Не надо выдавать желаемое за действительное, хотя желание поддержать нового партнёра и похвально
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 01:17
    А что он доказал? Я что то пропустил? Играет слабо, много моментов порет, с игры забивает мало, а пенальти и Винисиус мог бы реализовать.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:53, ред.
    Прекрасный и очень дорогой человек)...
    gs3r5tqeheb2
    gs3r5tqeheb2
    вчера в 23:35
    ну пока спорно! черепах всё еще не в оптимальной форме
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 23:35, ред.
    А как это он доказал то? Как ВСЕ люди поняли, что он прекрасный человек? Что он сделал интересно..
    Он со своей мамой вас всех во главе с Пересом 2 года назад технично опрокинул для личных целей) в итоге всё получили, и в догонку даже уже будучи игроком Реала пытается откусить руку, которая кормила всю его семью…поэтому и интересно с чем связаны похвала, именно как прекрасного человека.
    А по самой игре, я думаю тут даже фаны Реала чуть большего от него ожидали, всё же за 8 матчей Ла Лиги 2 забитых гола с игры, немного не то. Но это ладно, начало сезона, новая команда, новая страна, может еще даст жару.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:35
    Мбаппе играет, а караван идёт !))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 23:34
    Замолчали далеко не все критики, пока....
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