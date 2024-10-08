Федерико Вальверде: «Мбаппе заставил всех критиков замолчать»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе.
Килиан Мбаппе — потрясающий игрок и человек. Мы рады видеть его в «Реале». Люди говорили, что он не сможет подписать контракт с «Реалом» и что возникнут конфликты. Он заставил замолчать всех и доказал, что он действительно прекрасный человек.
Он со своей мамой вас всех во главе с Пересом 2 года назад технично опрокинул для личных целей) в итоге всё получили, и в догонку даже уже будучи игроком Реала пытается откусить руку, которая кормила всю его семью…поэтому и интересно с чем связаны похвала, именно как прекрасного человека.
А по самой игре, я думаю тут даже фаны Реала чуть большего от него ожидали, всё же за 8 матчей Ла Лиги 2 забитых гола с игры, немного не то. Но это ладно, начало сезона, новая команда, новая страна, может еще даст жару.
Он со своей мамой вас всех во главе с Пересом 2 года назад технично опрокинул для личных целей) в итоге всё получили, и в догонку даже уже будучи игроком Реала пытается откусить руку, которая кормила всю его семью…поэтому и интересно с чем связаны похвала, именно как прекрасного человека.
А по самой игре, я думаю тут даже фаны Реала чуть большего от него ожидали, всё же за 8 матчей Ла Лиги 2 забитых гола с игры, немного не то. Но это ладно, начало сезона, новая команда, новая страна, может еще даст жару.