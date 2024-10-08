Федерико Вальверде: «Мбаппе заставил всех критиков замолчать»

Полузащитник «Реала» поделился мнением о нападающем .

Килиан Мбаппе — потрясающий игрок и человек. Мы рады видеть его в «Реале». Люди говорили, что он не сможет подписать контракт с «Реалом» и что возникнут конфликты. Он заставил замолчать всех и доказал, что он действительно прекрасный человек.