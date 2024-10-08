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Гравенберх: «Слот вселяет в меня веру в себя»

вчера, 11:44

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Арне Слота.

Тренер вселяет в меня веру в себя. Я лишь выполняю свою работу. Так я делал в «Аяксе». Сейчас то же самое.

Общаюсь с тренером на разные темы. В основном это касается футбола. Мы разговаривали и в прошлом сезоне. У меня с ним неплохие взаимоотношения, и я очень рад, что он в «Ливерпуле».

Мы мыслим одинаково. Он любит футбол и построение атаки из глубины. Это тоже очень хорошо мне подходит.

Сейчас я в топ-клубе, в «Ливерпуле». В прошлом сезоне я выходил на поле намного чаще, чем в предыдущем до этого. Такова была моя цель.

В нынешнем сезоне моя задача – играть еще больше, чем в прошлом сезоне, и я иду к этому.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:20
ну, перспективы обнадёживающие !
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 16:10
Раскрывается Райн при Слоте, это обнадеживает
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:31
Посмотрим что будут говорить потом!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:59
Хороший значит тренер,если вселяет уверенность.
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