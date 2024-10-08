Гравенберх: «Слот вселяет в меня веру в себя»

Хавбек «Ливерпуля» поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды .

Тренер вселяет в меня веру в себя. Я лишь выполняю свою работу. Так я делал в «Аяксе». Сейчас то же самое.

Общаюсь с тренером на разные темы. В основном это касается футбола. Мы разговаривали и в прошлом сезоне. У меня с ним неплохие взаимоотношения, и я очень рад, что он в «Ливерпуле».

Мы мыслим одинаково. Он любит футбол и построение атаки из глубины. Это тоже очень хорошо мне подходит.

Сейчас я в топ-клубе, в «Ливерпуле». В прошлом сезоне я выходил на поле намного чаще, чем в предыдущем до этого. Такова была моя цель.

В нынешнем сезоне моя задача – играть еще больше, чем в прошлом сезоне, и я иду к этому.