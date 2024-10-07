Тренер «Милана» расстроен тем, что игроки поменяли исполнителя пенальти

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека на пресс-конференции прокомментировал решение игроков команды сменить штатного пенальтиста в матче с «Фиорентиной» (1:2).
Обычно одиннадцатиметровые в клубе исполняет вингер Кристиан Пулишич, но в прошедшей игре свои попытки пытались реализовать защитник Тео Эрнандес и форвард Тэмми Абрахам, однако оба удара отразил вратарь соперника Давид Де Хеа.
Конечно, я расстроен [тем, что игроки сменили пенальтиста]. Кристиан [Пулишич] должен исполнять пенальти. Это не должно повториться, и я сказал об этом игрокам.
Защитник Маттео Габбиа подтвердил, что специалист обсудил этот вопрос в раздевалке после игры. Однако он не раскрыл, что именно сказал тренер своим игрокам.