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Тренер «Милана» расстроен тем, что игроки поменяли исполнителя пенальти

вчера, 13:58
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека на пресс-конференции прокомментировал решение игроков команды сменить штатного пенальтиста в матче с «Фиорентиной» (1:2).

Обычно одиннадцатиметровые в клубе исполняет вингер Кристиан Пулишич, но в прошедшей игре свои попытки пытались реализовать защитник Тео Эрнандес и форвард Тэмми Абрахам, однако оба удара отразил вратарь соперника Давид Де Хеа.

Конечно, я расстроен [тем, что игроки сменили пенальтиста]. Кристиан [Пулишич] должен исполнять пенальти. Это не должно повториться, и я сказал об этом игрокам.

Защитник Маттео Габбиа подтвердил, что специалист обсудил этот вопрос в раздевалке после игры. Однако он не раскрыл, что именно сказал тренер своим игрокам.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:08
"Это не должно повториться, и я сказал об этом игрокам" , а вот интересно - пальцем при этом погрозил?)
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:56
Это решение выглядит довольно странно. В такой напряженной игре, как против Фиорентины, менять пенальтиста — это большое решение. Пулишич — это игрок, которому доверяют в таких ситуациях, и непонятно, почему его не выбрали в этот раз. Два промаха от игроков, которые не являются штатными исполнителями, подчеркивают отсутствие уверенности в своих силах. Это может негативно сказаться на моральном состоянии команды в дальнейшем.
jarzsx6xkp43
jarzsx6xkp43
вчера в 15:42
Пулишич уж точно один из двух забил бы, и проигрыша Милана не было бы
Capral
Capral
вчера в 15:09
Пенальти конечно забивать надо. Но дело в том, что Фонсека- очень слабый тренер. Как я уже писал, он, работая в Шахтере опустил команду в далекие-70е, фактически, в тот пещерный футбол, в который играли тогдашние горняки... Поэтому, видеть его у руля такого клуба как Милан, как-то даже неприлично, после Карла Великого, особенно.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 14:48
Жалко, что заодно и тренера не поменяли
Брулин
Брулин
вчера в 14:47
это даже не смешно... это просто "топ" тренер))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:17
Пенальти бить тоже надо уметь. А не браться кому попало...
112910415
112910415
вчера в 14:06
пора и власть употребить !
Гость
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