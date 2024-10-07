Тренер «Милана» расстроен тем, что игроки поменяли исполнителя пенальти

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вчера, 13:58

Главный тренер «Милана» на пресс-конференции прокомментировал решение игроков команды сменить штатного пенальтиста в матче с «Фиорентиной» (1:2).

Обычно одиннадцатиметровые в клубе исполняет вингер , но в прошедшей игре свои попытки пытались реализовать защитник и форвард , однако оба удара отразил вратарь соперника .

Конечно, я расстроен [тем, что игроки сменили пенальтиста]. Кристиан [Пулишич] должен исполнять пенальти. Это не должно повториться, и я сказал об этом игрокам.

Защитник подтвердил, что специалист обсудил этот вопрос в раздевалке после игры. Однако он не раскрыл, что именно сказал тренер своим игрокам.