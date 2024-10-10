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Кварацхелия — игрок месяца в Серии А за сентябрь по версии EA Sports FC

вчера, 15:53

Награду «Игрок месяца» от EA Sports FC за сентябрь получил футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия. Вручение трофея состоится во время перед матчем Наполи — Лечче, запланированного на субботу, 26 октября 2024 года, в 15:00 на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе. Голоса болельщиков в сочетании с индивидуальными статистическими данными определили победителем Хвичу Кварацхелию, в голосовании также принимали участие Бремер («Ювентус»), Кастро («Болонья»), Кутроне ( «Комо»), Димарко («Интер»), Пулишич («Милан»).

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 14:38
Роль Хвичи в истории .
На Евро в матче с Чехией ,самом первом самом трудном , Хвича героически подхыатывал мяч в опорной зоне и центре , удерживал его против мобильного и сильного соперника , снимал давление с команды , давал своим секунды передышки и перегрупировки
С Турцией это было уже явственнее , кульминацией была концовка с Португалией , когда Квара удержал мяч за собой против четверых португалов . Этот момент дал всем понять Португалия в тот вечер не выиграет .
Он проделывает титаническую работу , даже когда не забывает .
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:35
Вот это новость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер, Санек, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23
....Сегодня Президент расширил безвизовый режим для граждан Грузии,как только в Италии не нужен будет,без проблем поедет в Россию в махачкалинское Динамо мячи подавать...!
Capral
Capral
вчера в 22:22
Этому так называемому лучшему игроку, давно уже все знают цену, поэтому и спроса на него нет...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:08
85 и 80 это одна и та же цифра, но речь не об этом.
Когда дают лучшего игрока топ чемпионата, это всегда влечёт за собой повышение стоимости игрока, тут двух мнений быть не может.
А бежать на ТМ и выбирать от туда не свежую информацию... это не правильно, мягко говоря
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:02
ства1
читайте внимательнее комментарии, которые цитируете, а то и от ответов забавно и от реакции на них.
Я говорю, что Хвича прибавил в стоимости, а вы бежите сразу на ТМ. Стоимость сначала прибавляется в борт журналах аналитиков и только раз в квартал или другой промежуток времени её меняют на ТМ. Когда там её поменяют мне не важно. Я истину сказал, а вы позабавили)
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:48
И на этих мне плевать! Я указал прост что ты врешь!Только и всего!
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:46
Я это и без вас знаю! Вы тут сказали что он Накинул ещё десяточку к стоимости!Разве не так? Я привел Вам что он стоил 85 а щас 80! Серьёзно накинул? Можешь не писать!Все равно разговор ни о чем!
Пи Си а на Мудрика мне фиолетово если че! как и на Хвичу
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:45
Посмотрите графики ТМ на Грилиша, Лероя Сане, Стерлинга и вот тогда приходите в темы с Хвичей мне тыкать про графики))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:41
серьёзно, не умеете пользоваться графиком на ТМ?)) ну хотябы новостные ленты в доступе есть, помогу- Ещё недавно Хвича стоил 5,потом 10,потом 60 , сейчас 80 и дальше будет больше.
Если вы о взлёте его стоимости во время фееричного взятия скудетто, то это не в счёт. Сейчас адекватная стоимость, без хайпа.
А вот Мудрика график не поленитесь взглянуть, посмеяться с капралом)
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Он два года пиарил рыжего м....а, потом срочно переобулся и прилепил новую аватарку.)))
Хвичка- футбольный простак, я об этом говорю, со дня его существования. И не потому что у меня с ним личные счеты, а только потому, что он нигде себя, ни в одном авторитетном турнире не проявил, везде провалился с треском. Ну а подростки на Соккере, кроме дешевого троллинга -ничего не умеют, А этот, 25% им подыгрывает...
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:24
открой трансфермаркет и посмотри! там график есть! хотя о чем я! есть ты и больше никого(((
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:23
Конечно падает!Я это и пытался доказать 25%!Но там без толку !У него есть только его мнение и трансфермаркет ему не указ)))
Capral
Capral
вчера в 20:05
Ну конечно далеки, если за всё время, ни один топ не интересовался. Пусть и дальше подымают ценник, если на большее ума не хватает.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:50
Растёт, недавно 60 был.
А те кто считает, что он стоит меньше, скорее всего, далеки от понимания этих цифр и не только этих в футболе
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
Приветствую!!!
Ценник- понятие ненадежное, его вешает агент игрока, в меру своей распущенности. И что, много желающих нашлось, купить его за эти деньги? Но, как я заметил- цена на Хвичку падает... И будет падать. До сих пор, ни один топ, этим игроком не интересовался и никто его никуда не приглашал. А стать лучшим игроком месяца в Серии А большого ума не надо, если посмотреть на уровень соперников в этой лиге. Хвичка- абсолютно пустой на более высоком уровне- ЧЕ, ЛЧ и тп.

А те, кто пишут Серия а с маленькой буквы, похоже, совсем обесценили мёртвый итальянский футбол. Оно и понятно, менять каждые полгода аватарки- куда легче, чем в футболе разбираться))).
STVA 1
STVA 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:33
Текущая стоимость:
80,00 млн €
Максимальная стоимость:
85,00 млн €
21 марта 2023 г.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:30
Без малого - легенда серии а.
Накинул ещё десяточку к стоимости
SSC Napoli
SSC Napoli ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:54
Ну не первый это точно!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 16:46
по моему, Хвича 5 раз признан лучший игроком месяца в Серии А.
если не больше
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:44
да уж)) сломал себе карьеру Хвича, сбежав из Рубина.
а мог бы у Леньки бегать в китайской лиге сейчас.
Хвича молодец, покоряет Серия А.
но у экспертов, как и у Кварацхелия, нет потолка - что бы он ни сделал, будут говорить что это случайность и что он сдаст.
выиграет золотой мяч, скажут, что Месси или Роналду были сильнее его)))
и не поспоришь.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 16:02
Хвича молодец! В очередной раз подорвал пуканы своим критикам.
Capral
Capral
вчера в 16:01, ред.
И где этот лучший игрок был на ЧЕ и в играх в ЛЧ?
Воистину- "бледная тень"...
Лучший игрок- в играх с подвалом и дебютантами.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:01
Хвича заслужил...
Давно за ним слежу и всегда радуюсь, когда Кварацхелия чего-то добивается.В России вовремя рассмотрели его талант и фактически дали ему путёвку в будущее. Желаю ему успехов, удачи и трофеев!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:00
У него хорошие показатели в FC 24 ! Да и в 25 тоже
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:55
Такого игрока выцепили из РПЛ...
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