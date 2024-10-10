Кварацхелия — игрок месяца в Серии А за сентябрь по версии EA Sports FC

Награду «Игрок месяца» от EA Sports FC за сентябрь получил футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия. Вручение трофея состоится во время перед матчем Наполи — Лечче, запланированного на субботу, 26 октября 2024 года, в 15:00 на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе. Голоса болельщиков в сочетании с индивидуальными статистическими данными определили победителем Хвичу Кварацхелию, в голосовании также принимали участие Бремер («Ювентус»), Кастро («Болонья»), Кутроне ( «Комо»), Димарко («Интер»), Пулишич («Милан»).
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На Евро в матче с Чехией ,самом первом самом трудном , Хвича героически подхыатывал мяч в опорной зоне и центре , удерживал его против мобильного и сильного соперника , снимал давление с команды , давал своим секунды передышки и перегрупировки
С Турцией это было уже явственнее , кульминацией была концовка с Португалией , когда Квара удержал мяч за собой против четверых португалов . Этот момент дал всем понять Португалия в тот вечер не выиграет .
Он проделывает титаническую работу , даже когда не забывает .
На Евро в матче с Чехией ,самом первом самом трудном , Хвича героически подхыатывал мяч в опорной зоне и центре , удерживал его против мобильного и сильного соперника , снимал давление с команды , давал своим секунды передышки и перегрупировки
С Турцией это было уже явственнее , кульминацией была концовка с Португалией , когда Квара удержал мяч за собой против четверых португалов . Этот момент дал всем понять Португалия в тот вечер не выиграет .
Он проделывает титаническую работу , даже когда не забывает .
Когда дают лучшего игрока топ чемпионата, это всегда влечёт за собой повышение стоимости игрока, тут двух мнений быть не может.
А бежать на ТМ и выбирать от туда не свежую информацию... это не правильно, мягко говоря
Когда дают лучшего игрока топ чемпионата, это всегда влечёт за собой повышение стоимости игрока, тут двух мнений быть не может.
А бежать на ТМ и выбирать от туда не свежую информацию... это не правильно, мягко говоря
читайте внимательнее комментарии, которые цитируете, а то и от ответов забавно и от реакции на них.
Я говорю, что Хвича прибавил в стоимости, а вы бежите сразу на ТМ. Стоимость сначала прибавляется в борт журналах аналитиков и только раз в квартал или другой промежуток времени её меняют на ТМ. Когда там её поменяют мне не важно. Я истину сказал, а вы позабавили)
читайте внимательнее комментарии, которые цитируете, а то и от ответов забавно и от реакции на них.
Я говорю, что Хвича прибавил в стоимости, а вы бежите сразу на ТМ. Стоимость сначала прибавляется в борт журналах аналитиков и только раз в квартал или другой промежуток времени её меняют на ТМ. Когда там её поменяют мне не важно. Я истину сказал, а вы позабавили)
Пи Си а на Мудрика мне фиолетово если че! как и на Хвичу
Пи Си а на Мудрика мне фиолетово если че! как и на Хвичу
Если вы о взлёте его стоимости во время фееричного взятия скудетто, то это не в счёт. Сейчас адекватная стоимость, без хайпа.
А вот Мудрика график не поленитесь взглянуть, посмеяться с капралом)
Если вы о взлёте его стоимости во время фееричного взятия скудетто, то это не в счёт. Сейчас адекватная стоимость, без хайпа.
А вот Мудрика график не поленитесь взглянуть, посмеяться с капралом)
Хвичка- футбольный простак, я об этом говорю, со дня его существования. И не потому что у меня с ним личные счеты, а только потому, что он нигде себя, ни в одном авторитетном турнире не проявил, везде провалился с треском. Ну а подростки на Соккере, кроме дешевого троллинга -ничего не умеют, А этот, 25% им подыгрывает...
Хвичка- футбольный простак, я об этом говорю, со дня его существования. И не потому что у меня с ним личные счеты, а только потому, что он нигде себя, ни в одном авторитетном турнире не проявил, везде провалился с треском. Ну а подростки на Соккере, кроме дешевого троллинга -ничего не умеют, А этот, 25% им подыгрывает...
А те кто считает, что он стоит меньше, скорее всего, далеки от понимания этих цифр и не только этих в футболе
А те кто считает, что он стоит меньше, скорее всего, далеки от понимания этих цифр и не только этих в футболе
Ценник- понятие ненадежное, его вешает агент игрока, в меру своей распущенности. И что, много желающих нашлось, купить его за эти деньги? Но, как я заметил- цена на Хвичку падает... И будет падать. До сих пор, ни один топ, этим игроком не интересовался и никто его никуда не приглашал. А стать лучшим игроком месяца в Серии А большого ума не надо, если посмотреть на уровень соперников в этой лиге. Хвичка- абсолютно пустой на более высоком уровне- ЧЕ, ЛЧ и тп.
А те, кто пишут Серия а с маленькой буквы, похоже, совсем обесценили мёртвый итальянский футбол. Оно и понятно, менять каждые полгода аватарки- куда легче, чем в футболе разбираться))).
Ценник- понятие ненадежное, его вешает агент игрока, в меру своей распущенности. И что, много желающих нашлось, купить его за эти деньги? Но, как я заметил- цена на Хвичку падает... И будет падать. До сих пор, ни один топ, этим игроком не интересовался и никто его никуда не приглашал. А стать лучшим игроком месяца в Серии А большого ума не надо, если посмотреть на уровень соперников в этой лиге. Хвичка- абсолютно пустой на более высоком уровне- ЧЕ, ЛЧ и тп.
А те, кто пишут Серия а с маленькой буквы, похоже, совсем обесценили мёртвый итальянский футбол. Оно и понятно, менять каждые полгода аватарки- куда легче, чем в футболе разбираться))).
80,00 млн €
Максимальная стоимость:
85,00 млн €
21 марта 2023 г.
80,00 млн €
Максимальная стоимость:
85,00 млн €
21 марта 2023 г.
Накинул ещё десяточку к стоимости
Накинул ещё десяточку к стоимости
если не больше
если не больше
а мог бы у Леньки бегать в китайской лиге сейчас.
Хвича молодец, покоряет Серия А.
но у экспертов, как и у Кварацхелия, нет потолка - что бы он ни сделал, будут говорить что это случайность и что он сдаст.
выиграет золотой мяч, скажут, что Месси или Роналду были сильнее его)))
и не поспоришь.
а мог бы у Леньки бегать в китайской лиге сейчас.
Хвича молодец, покоряет Серия А.
но у экспертов, как и у Кварацхелия, нет потолка - что бы он ни сделал, будут говорить что это случайность и что он сдаст.
выиграет золотой мяч, скажут, что Месси или Роналду были сильнее его)))
и не поспоришь.
Воистину- "бледная тень"...
Лучший игрок- в играх с подвалом и дебютантами.
Воистину- "бледная тень"...
Лучший игрок- в играх с подвалом и дебютантами.
Давно за ним слежу и всегда радуюсь, когда Кварацхелия чего-то добивается.В России вовремя рассмотрели его талант и фактически дали ему путёвку в будущее. Желаю ему успехов, удачи и трофеев!!!
Давно за ним слежу и всегда радуюсь, когда Кварацхелия чего-то добивается.В России вовремя рассмотрели его талант и фактически дали ему путёвку в будущее. Желаю ему успехов, удачи и трофеев!!!