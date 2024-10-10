Кварацхелия — игрок месяца в Серии А за сентябрь по версии EA Sports FC

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вчера, 15:53

Награду «Игрок месяца» от EA Sports FC за сентябрь получил футболист «Наполи» . Вручение трофея состоится во время перед матчем Наполи — Лечче, запланированного на субботу, 26 октября 2024 года, в 15:00 на стадионе Диего Армандо Марадона в Неаполе. Голоса болельщиков в сочетании с индивидуальными статистическими данными определили победителем Хвичу Кварацхелию, в голосовании также принимали участие Бремер («Ювентус»), Кастро («Болонья»), Кутроне ( «Комо»), Димарко («Интер»), Пулишич («Милан»).