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Алексей Батраков — лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре

вчера, 11:35

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим футболистом РПЛ по итогам сентября.

В 3 матчах игрок забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:36
Вай, мама, кто эта
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51
Голевая статистика и статистика передач является показателями при выборе "Лучшего бомбардира"....

"Лучший игрок" как мне думается...нечто иное...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:50, ред.
...хороший парнишка, двигаться,развиваться,не звездиться,режим не нарушать,без травм желательно...!!!
112910415
112910415
вчера в 13:42
правда лучший !
предельно важно не расслабляться !
только ужасно трудно
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:55
Бесспорно лучший. Радует то что при наличии в РПЛ большого количества дорогостоящих легионеров всех мастей лучшим признают российского футболиста, полтора года назад о котором ещё никто и не слышал, за исключением разве что в своей академии. Это посыл нашим нестеснённым в финансовом плане клубам, что всё же больше обращать внимание на своих молодых пацанов, а не тащить из-за бугра дорогостоящих наёмников, приезжающих в Россию с одной целью, особо не напрягаясь заработать здесь хорошие
и главное дормовые деньги. А Алексею и дальше радовать своими результатами и игрой своих фанатов и береги его Бог от травм и повреждений.
Болейте за своих, а не против чужих!
LOpp
LOpp
вчера в 12:54
заслужено!
Ему по окончанию сезона в Европу надо уезжать на первой же маршрутке.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:54
Правильное решение,заслужил - это точно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:46
Все правильно. Браво Локо, что вырастили такую звездочку у себя, а не нашли на латиноамериканском рынке. Это великолепно. Наш футбол жив и будет жить, пока такие звездочки загораются.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:43
Прямо сейчас Батраков однозначно лучший. Желаю ему хорошего продолжения карьеры. Вот только слава... Когда слава приходит так рано, она может вскружить голову любому. Сколько людей пропало из-за неё проклятой. Надеюсь, Алексей избежит этого и будет успешно прогрессировать.
nikolah
nikolah
вчера в 12:10
Заслужил, всё закономерно
Вещий
Вещий
вчера в 11:59
Мало попасть в ворота, надо промахнуться мимо вратаря...:)))

Без вопросов. Лучший игрок РПЛ с запасом....
5rgernrd2e5n
5rgernrd2e5n
вчера в 11:49
Пока лучше Батракова нет.
jyau3d5bqwg8
jyau3d5bqwg8
вчера в 11:41
Наверное, звслужил.
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