Алексей Батраков — лучший игрок Российской Премьер-Лиги в сентябре

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим футболистом РПЛ по итогам сентября.
В 3 матчах игрок забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим футболистом РПЛ по итогам сентября.
В 3 матчах игрок забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
и главное дормовые деньги. А Алексею и дальше радовать своими результатами и игрой своих фанатов и береги его Бог от травм и повреждений.
Болейте за своих, а не против чужих!
и главное дормовые деньги. А Алексею и дальше радовать своими результатами и игрой своих фанатов и береги его Бог от травм и повреждений.
Болейте за своих, а не против чужих!