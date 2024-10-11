Колосков: «Надо себя не уважать, чтобы сыграть против сборной Медиалиги»

Почетный президент Российского Футбольного Союза оценил идею проведения товарищеского матча между национальной командой России и сборной Медиалиги.

Надо себя не уважать, чтобы провести матч между национальной командой России и сборной Медиалиги. Я отношусь к этому отрицательно. Сборная национальной команды играет с любителями. Для чего? Цирк, клоунада какая-то. Все-таки должна быть какая-то цель. Играть с молодежной командой есть резон, есть цель, есть смысл. Тем более где-то на периферии. А матч с медийной командой, ну что это? Отыгранные футболисты или вообще любители. Для чего мы опускаем сборную России ниже плинтуса? Так что, я категорически не поддерживаю эту идею.