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Колосков: «Надо себя не уважать, чтобы сыграть против сборной Медиалиги»

вчера, 11:52

Почетный президент Российского Футбольного Союза Вячеслав Колосков оценил идею проведения товарищеского матча между национальной командой России и сборной Медиалиги.

Надо себя не уважать, чтобы провести матч между национальной командой России и сборной Медиалиги. Я отношусь к этому отрицательно. Сборная национальной команды играет с любителями. Для чего? Цирк, клоунада какая-то. Все-таки должна быть какая-то цель. Играть с молодежной командой есть резон, есть цель, есть смысл. Тем более где-то на периферии. А матч с медийной командой, ну что это? Отыгранные футболисты или вообще любители. Для чего мы опускаем сборную России ниже плинтуса? Так что, я категорически не поддерживаю эту идею.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:06
Здравия желаю Виктор!...полностью с Тобой согласен!.....да и еще...я против создания у нас Сборной легионеров и игры с ними...ничего хорошего от этого не будет....ни в каком плане....
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:16
Здорова, Альтаирушка!!!

Дело в том, что называли его так, в силу того, что никто не мог его сместить с занимаемой должности, но он был- авторитетным управленцем и во многом благодаря Колоскову, советский футбол многого достиг на международной арене. Но конечно, были у него и ошибки, когда он не смог или не захотел отстоять Россию, в одном известном эпизоде...

Я согласен с тобой- вторая сборная точно не помешала бы, в условиях дефицита товарняков...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:04
"непотопляемый колос"....не настаиваю, но уверен!...в эти (лихие) времена-нужна вторая Сборная-и игры между Сборными!-только одни ПЛЮСЫ!!!...после минусов отстранения нас от соревнований под эгидой фифа....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:17
Медиалиги надо искать соперников на телеканале ТНТ, ТВ3 и РенТВ.
А самый оптимальный соперник будет сборная цирка состоящая исключительно из клоунов.
Понятно, что никто в медиалиге не рассчитывал, что сборная Росмии согласится на этот матч, но свою порцию хайпа они получили, на это и был расчёт.
112910415
112910415
вчера в 12:29
резонно рассуждает аксакал, поддерживаю
Capral
Capral
вчера в 12:20
Колосков всегда был мудрым человеком, получившим своё футбольное воспитание еще в советское время. Конечно он прав, на 1000%!!! Но дело в том, что сборной, фактически нет и играть ей не с кем. Поэтому, с любителями играть или еще с кем то- разницы большой не вижу... Конечно, во времена Колоскова, сб.СССР не выпрашивала игры с Пакистаном, с Индией или Гондурасом, а играла с лучшими мировыми командами!!! В советское время, у Колоскова был псевдоним "Непотопляемый Колосков", и это правильно!!!
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