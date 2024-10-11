Дивеев: «Хотел бы видеть в ЦСКА Месси и Роналду после прихода Пьянича»

Защитник клуба Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) ЦСКА и сборной России по футболу оценил вероятность появления в столичной команде знаменитых форвардов и .

37-летний аргентинец Месси является игроком клуба МЛС «Интер Майами», а 39-летний португалец Роналду выступает за «Аль-Наср» из Про-лиги Саудовской Аравии.