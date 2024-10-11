Дивеев: «Хотел бы видеть в ЦСКА Месси и Роналду после прихода Пьянича»

Защитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев оценил вероятность появления в столичной команде знаменитых форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
37-летний аргентинец Месси является игроком клуба МЛС «Интер Майами», а 39-летний португалец Роналду выступает за «Аль-Наср» из Про-лиги Саудовской Аравии.
А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это моё мнение.