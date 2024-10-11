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Дивеев: «Хотел бы видеть в ЦСКА Месси и Роналду после прихода Пьянича»

вчера, 11:06

Защитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев оценил вероятность появления в столичной команде знаменитых форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

37-летний аргентинец Месси является игроком клуба МЛС «Интер Майами», а 39-летний португалец Роналду выступает за «Аль-Наср» из Про-лиги Саудовской Аравии.

А почему это не может быть реальным? Пьянич же здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это моё мнение.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:01
Игорю все равно))))...ни Месси, ни Роналду-не будут претендовать на его место в составе)))))
112910415
112910415
вчера в 12:36
надо срочно сообщить Месси и Роналду, что Пьянич тут !
они же не знают ...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:20, ред.
Как говорят на Руси -- губа не дура.))))
А что, помечтать не вредно..
Я бы тоже хотел.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:19
Зря вы "набросились" на Игоря. Я бы сказал точнее - безосновательно. Какой-то умник задал ему этот идиотский вопрос, Дивеев ответил с юмором. По этой причине все ваши претензии должны быть обращены в адрес этого умника. Но никак не Дивеева.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:43
Птица Говорун отличается умом и сообразительностью.... Это я о Говоруне... Дивеев не обладает перечисленными качествами, потому и не смог придумать ничего нового. Правда эту типовую шутку Игорь произнёс как свою... А потом сам же над ней смеялся.
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