Защитник сборной России: «Нельзя было играть со сборной Медиалиги»

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России поддержал отказ РФС провести матч со сборной Медиалиги.

Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы. Могут поломать.