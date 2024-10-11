Защитник сборной России: «Нельзя было играть со сборной Медиалиги»

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев поддержал отказ РФС провести матч со сборной Медиалиги.
Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы. Могут поломать.
Напомним, вчера сборная России провела открытую тренировку.
Тут дело не в том, что в медиалиге играют одни беспредельщики, хотя и таких хватает с избытком, а в разнице класса игроков.
Игроки из медиалиги будут не успевать и быстро выдохнутся, отсюда будет много фолов и беззрасудных подкатов, что может привести к серьёзным травмам.
А профессиональным игрокам это надо?
Ну сломают кого нибудь и что им за это будет?
Ничего!!! А игроку и клубу проблемы.
Это не боязнь, это просто не желание учавствовать в шапито.
Тут дело не в том, что в медиалиге играют одни беспредельщики, хотя и таких хватает с избытком, а в разнице класса игроков.
Игроки из медиалиги будут не успевать и быстро выдохнутся, отсюда будет много фолов и беззрасудных подкатов, что может привести к серьёзным травмам.
А профессиональным игрокам это надо?
Ну сломают кого нибудь и что им за это будет?
Ничего!!! А игроку и клубу проблемы.
Это не боязнь, это просто не желание учавствовать в шапито.