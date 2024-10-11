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Защитник сборной России: «Нельзя было играть со сборной Медиалиги»

вчера, 10:31

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев поддержал отказ РФС провести матч со сборной Медиалиги.

Согласен с тем, что нельзя было проводить матч сборных России и Медиалиги. Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы. Могут поломать.

Напомним, вчера сборная России провела открытую тренировку.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:22
А Валю Пальцева родители учили, что (как минимум) некрасиво ставить себя (кем бы ты не был) выше кого либо?..Вот ВАМ пример-середина 80-х прошлого столетия, команда второй Союзной лиги (Восток-ничем не лучше Медиалиги) находится на сборах, где проходит турнир команд Высшей Лиги, по стечению обстоятельств (одна из команд заболела-бывает) и этих "костоломов" приглашают принять участие!...п.с...Динамовцы Киева (только что выигравшие Кубок Кубков) были инициаторами!....скажу сразу-НИКТО тогда не пострадал!
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:31, ред.
Ещё раз говорю, не вырывайте слова из контекста и недодумывайте.
"Кто знает, что в голове у людей, которым всё сходит с рук за любые фолы".
Я вам уже писал, что профессиональный игрок, игрок сборной может получить травму, а какое будет наказание игроку из медиалиги?
Никакого, так, что игроки из медиалиги будут играть не боясь никаких наказании и откуда знать, что у них в головах.
Неужели вы этого не понимаете или вы видите только то, что вам надо.
Так, что Пальцев прав на все 100% и лично я с ним согласен!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:24
А что в головах у игроков медиалиги?
Я ради интереса смотрел медиалигу и ролики, которые они выкладывают.
Так вот после просмотра я сделал вывод, что в головах у них беда, адекватного мало и это ещё мягко сказано.
Так вот зачем сборной встречаться с такой командой?
И если я к примеру обхожу стороной пьяное быдло это не говорит о том, что я их боюсь, это говорит только одно, что у меня нет желание с подобными общаться.
Чувствуете разницу?
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:12
)))Ещё раз
".....Кто знает, что в голове у людей........." - это его слова.
С таким мнением о людях, не то что на игру, на улицу лучше не выходить. Мало ли что в голове у людей.)
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:02
То есть вы додумали за него...
Он чётко сказал "могут поламать" ни слова меньше, ни слова больше!!!
Собмтвенно я об этом вам и написал.
А так можно додумать, что игрокам из медиалиги вообще указание дали ломать всех игроков сборной и взять с собой на поле по ножу, а у кого есть еще и оружие.
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:44
".....Кто знает, что в голове у людей........." - это его слова. Дальше напрашиваются его мысли - Может они захотят нас всех переломать.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:34, ред.
Всё он правильно сказал.
Тут дело не в том, что в медиалиге играют одни беспредельщики, хотя и таких хватает с избытком, а в разнице класса игроков.
Игроки из медиалиги будут не успевать и быстро выдохнутся, отсюда будет много фолов и беззрасудных подкатов, что может привести к серьёзным травмам.
А профессиональным игрокам это надо?
Ну сломают кого нибудь и что им за это будет?
Ничего!!! А игроку и клубу проблемы.
Это не боязнь, это просто не желание учавствовать в шапито.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:21
Кто этот человек? Неужели он футболист? По моему мнению это просто полуграмотный субъект, который не сам придумал то, что сейчас произнёс. Чувствуется влияние Великого Карпина.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:12, ред.
Суть не в этом, господин Пальцев, а в том, что сборная в любом виде спорта, а не только в футболе, не должна встречаться с подобными "коллективами трудящихся", опуская своё реноме ниже определённой планки. Которая и так находится на уровне плинтуса.
Потерять уважение раз плюнуть, большого ума не надо. Восстановить его порой требуются годы.
Yodr
Yodr
вчера в 11:02
Балерина боится фриков? А "техничный аргентинец" стало быть травму нанести не может? Посмотри как "чемпион мира" Ди Мария прошелся шипами бутсы по животу соперника в профессиональном матче. Фриков испугались... "Мама помоги".
lotsman
lotsman
вчера в 10:46
".....Кто знает, что в голове у людей........." - а в твоей голове всё в порядке, такое сказать?
О чём он? Неужели в нашей сборной думают, что в Медиалиге играют беспредельщики? А может просто побоялись проиграть?
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:44
Медийщики существуют в другом измерении...
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