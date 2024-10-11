Легенда РПЛ Карадениз высказался о лимите на легионеров

Легендарный футболист казанского «Рубина», а ныне — главный тренер «Рубина-2» выступил за лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге.

На мой взгляд, все равно должно быть какое-то ограничение, критерий. В АПЛ , например, ты не попадешь, если не играешь за сборную. Хотел бы, чтобы в РПЛ и в турецкую Суперлигу иностранцы если и ехали, то классные. Иначе молодое поколение развиваться не будет. Да, я смотрю сейчас Премьер-Лигу, здесь немало классных юношей. Но обязательно должен быть лимит, иначе будут 11 легионеров в составе, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу.