Легенда РПЛ Карадениз высказался о лимите на легионеров

Легендарный футболист казанского «Рубина», а ныне — главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз выступил за лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге.
На мой взгляд, все равно должно быть какое-то ограничение, критерий. В АПЛ, например, ты не попадешь, если не играешь за сборную. Хотел бы, чтобы в РПЛ и в турецкую Суперлигу иностранцы если и ехали, то классные. Иначе молодое поколение развиваться не будет. Да, я смотрю сейчас Премьер-Лигу, здесь немало классных юношей. Но обязательно должен быть лимит, иначе будут 11 легионеров в составе, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу.
Ответ даёт Локо.
В заявке команды всего 3 легионера, а на поле выходит один или два легионера.
И посмотрите как растут воспитанники клуба и приобретённая молодёжь.
Локо не только играет с минимальным количеством легионеров, но и самая молодая команда РПЛ.
Кстати про школу Локо, в основе своих воспитанников выходит больше чем россиян в составах ЦСКА, Динамо, Спартака, а уж про Зенит и говорить ненадо.
Самый оптимальный вариант это в заявке можно иметь хоть сколько легионеров, а вот в заявке на матч не более трёх легионеров.
Причём в заявке, а не на поле.
Вот тогда и легионеры будут качественные и свои футболисты будут расти.
Ответ даёт Локо.
В заявке команды всего 3 легионера, а на поле выходит один или два легионера.
И посмотрите как растут воспитанники клуба и приобретённая молодёжь.
Локо не только играет с минимальным количеством легионеров, но и самая молодая команда РПЛ.
Кстати про школу Локо, в основе своих воспитанников выходит больше чем россиян в составах ЦСКА, Динамо, Спартака, а уж про Зенит и говорить ненадо.
Самый оптимальный вариант это в заявке можно иметь хоть сколько легионеров, а вот в заявке на матч не более трёх легионеров.
Причём в заявке, а не на поле.
Вот тогда и легионеры будут качественные и свои футболисты будут расти.