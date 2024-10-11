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Легенда РПЛ Карадениз высказался о лимите на легионеров

вчера, 11:15

Легендарный футболист казанского «Рубина», а ныне — главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз выступил за лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге.

На мой взгляд, все равно должно быть какое-то ограничение, критерий. В АПЛ, например, ты не попадешь, если не играешь за сборную. Хотел бы, чтобы в РПЛ и в турецкую Суперлигу иностранцы если и ехали, то классные. Иначе молодое поколение развиваться не будет. Да, я смотрю сейчас Премьер-Лигу, здесь немало классных юношей. Но обязательно должен быть лимит, иначе будут 11 легионеров в составе, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу.

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Все комментарии
Hoahin
Hoahin ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
Мое предположение что тут банальный распил денег между агентами и некоторыми лицами в клубе. Вон Селюк своих негров по пальмам насобирал в Гвинеях и привез в СНГ, не селекционеры же их там искали.
Маг_тм
Маг_тм ответ Hoahin (раскрыть)
вчера в 13:20
Ну значит есть что-то, зачем их возить с Африки, если свой также играет, может за гроши играют, может их легче потом перепродавать. Если это не выгодно в экономическом плане, не будут покупать
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:33
слабые легионеры не только в Химки или Ахмате.
таких есть и Спартаке, Зените, ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:55
Вопрос, а можно ли успешно играть без легионеров или с минимальным их количеством?
Ответ даёт Локо.
В заявке команды всего 3 легионера, а на поле выходит один или два легионера.
И посмотрите как растут воспитанники клуба и приобретённая молодёжь.
Локо не только играет с минимальным количеством легионеров, но и самая молодая команда РПЛ.
Кстати про школу Локо, в основе своих воспитанников выходит больше чем россиян в составах ЦСКА, Динамо, Спартака, а уж про Зенит и говорить ненадо.
Самый оптимальный вариант это в заявке можно иметь хоть сколько легионеров, а вот в заявке на матч не более трёх легионеров.
Причём в заявке, а не на поле.
Вот тогда и легионеры будут качественные и свои футболисты будут расти.
Hoahin
Hoahin
вчера в 11:53
Ладно бы еще иностранцев завозили тех, кто на голову выше наших парней. Так клубы тащат третьесортных амиго с ЮА, зачем? На них смотришь вживую и не понимаешь, чем он лучше парня с академии. Я про тех "легионеров" которыми упичканы Химки, Ахмат и др.
lotsman
lotsman
вчера в 11:23
Согласен с ним. Ограничить до 10 в заявке на чемпионат и 5 на поле.
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