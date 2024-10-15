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Галактионов рассказал, почему Салтыков получает мало игрового времени

вчера, 11:52

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, чем вызвано малое количество игрового времени у нападающего «красно-зелёных» и молодёжной сборной России Никиты Салтыкова.

Большая конкуренция в команде. Никита получает своё игровое время в Кубке. Он хорошо тренируется, но мы ещё раз говорим о том, что справа, слева в атаке и под нападающим очень большая конкуренция. Надо доказывать свою состоятельность в каждом матче. Никита это знает. У нас с ним прекрасные отношения. Он очень хорошо тренируется и, безусловно, получит свой шанс. Важная задача тренерского штаба — не передержать игрока.

Напомним, Салтыков перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в июне текущего года. За «железнодорожников» он сыграл шесть матчей, в которых отметился голевой передачей.

Ранее Салтыков в составе молодёжной сборной России поучаствовал в разгроме сверстников из Китая.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:27
получит игровое время больше, когда кто то выпадет из состава (травма)..
lotsman
lotsman
вчера в 15:57
Плохо старается. Если бы показывал хорошую игру на тренировках, никто бы его не держал на лавке.
dеigandre
dеigandre ответ 8ja6zmja9jec (раскрыть)
вчера в 13:15
Как кого, например?
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:51
Для чего переходил, для увеличения зарплаты?
8ja6zmja9jec
8ja6zmja9jec
вчера в 12:43
Короче, взяли на лавку и угробят футболиста, через год про него никто и не вспомнит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:28
Если молодой игрок проигрывает конкуренцию в клубе более сильным партнёрам, но в то же время тренер боится, что может передержать футболиста, то может стоит рассмотреть вариант с арендой например в тех же Крыльях Советов, где год назад у Осинькина Салтыков регулярно попадал в основной состав команды, сыграв в двадцати девяти матчах и забил четыре мяча в ворота соперников.
Болейте за своих, а не против чужих.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:54
На любое действие у тренера всегда есть какие-то причины...
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