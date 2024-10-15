Галактионов рассказал, почему Салтыков получает мало игрового времени

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вчера, 11:52

Главный тренер «Локомотива» рассказал, чем вызвано малое количество игрового времени у нападающего «красно-зелёных» и молодёжной сборной России .

Большая конкуренция в команде. Никита получает своё игровое время в Кубке. Он хорошо тренируется, но мы ещё раз говорим о том, что справа, слева в атаке и под нападающим очень большая конкуренция. Надо доказывать свою состоятельность в каждом матче. Никита это знает. У нас с ним прекрасные отношения. Он очень хорошо тренируется и, безусловно, получит свой шанс. Важная задача тренерского штаба — не передержать игрока.

Напомним, Салтыков перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в июне текущего года. За «железнодорожников» он сыграл шесть матчей, в которых отметился голевой передачей.

Ранее Салтыков в составе молодёжной сборной России поучаствовал в разгроме сверстников из Китая.