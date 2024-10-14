Экс-игрок «Амкара» Попов — о Черчесове: «Тренер не для высоких целей»

Бывший защитник «Амкара» и сборной Казахстана заявил, что его не удивляют результаты национальной команды под руководством .

Не удивляет. Лига наций — все-таки турнир второстепенный. Эта мысль присутствует и в интервью самого Черчесова, и главы федерации Казахстана. Они говорят, что пока обкатывают состав, смотрят футболистов. В общем Черчесов не видит ничего плохого в этих результатах… Но мы же такое уже проходили. Перед чемпионатом мира в России, когда наша сборная проигрывала все матчи. Ну что ж, давайте дождемся отбора к чемпионату мира и посмотрим, как будет выступать Казахстан. На мой взгляд, Черчесову стоит больше времени и внимания уделить психологии своих подопечных. Над этим нужно работать. Почему после «Ференцвароша» Черчесов не нашел себе клуб в России? Меня это не удивляет. Как вам сказать?.. Он очень своеобразный человек. Дело в его характере. Он довольно властный и… Как бы помягче сказать? Не очень любит людей. Это мое мнение. Ради результата Черчесов готов идти по головам. Так в коллективе себя не ведут. Выход в 1/4 финала на ЧМ -2018? Успех. Но это случайность. Там все совпало. Всю игру отбивались от Испании и победили по пенальти. Акинфеев сотворил чудо. Сборная провела только одну шикарную игру на том турнире — с Хорватией! И уступила. Больше ничего… Да, выход в четвертьфинал — большой успех, но он был случайным. Что и показали дальнейшие результаты сборной России. Он качественный специалист с европейским образованием. Но не для высоких целей.