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Медведев: «Сыграл бы с Соболевым в компьютерную игру»

вчера, 19:16

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, о том, что руководство сине-бело-голубых запретило нападающему команды Александру Соболеву проводить много времени в компьютерной игре Dota 2.

Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги. Мы ждем от него, чтобы он повторял результативность против «Войводины» в официальных матчах. У меня не сомнений, что он вернется на свой былой уровень.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:03
Вот событие века, целая серия статей на эту тему.)
rk3kgy4hazcg
rk3kgy4hazcg
вчера в 19:55
Мало ли кто чем занимается в свое свободное время, зачем это афишировать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:50
Была бы такая возможность , вы и на Луну вместе слетали бы.... за деньги...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:37
войводина будет пиковой точкой, дальше только развод
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:23
Хватит уже нам навязывать Соболева... Лично меня он не интересует, впрочем, как и большинство питерских болельщиков.
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