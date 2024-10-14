Медведев: «Сыграл бы с Соболевым в компьютерную игру»

Председатель правления «Зенита» прокомментировал информацию, о том, что руководство сине-бело-голубых запретило нападающему команды проводить много времени в компьютерной игре Dota 2.

Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги. Мы ждем от него, чтобы он повторял результативность против «Войводины» в официальных матчах. У меня не сомнений, что он вернется на свой былой уровень.