Жирков: «Вероятность чемпионства „Зенита“ — 99,9%»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о том, кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.
Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» — 99,9%. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки.
За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», и ЦСКА еще может приблизиться. «Спартак»? Я за ними не смотрел в последнее время.
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Как говорил Фрунзик Мкртчян в известном фильме "Кто нам мешает, тот нам и поможет"
Краснодару ещё до зимнего перерыва играть в РПЛ два раза с неудержимым Спартаком...и один раз с прелестным Локомотивом....
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Как говорил Фрунзик Мкртчян в известном фильме "Кто нам мешает, тот нам и поможет"
Краснодару ещё до зимнего перерыва играть в РПЛ два раза с неудержимым Спартаком...и один раз с прелестным Локомотивом....