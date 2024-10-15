Жирков: «Вероятность чемпионства „Зенита“ — 99,9%»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о том, кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» — 99,9%. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки.