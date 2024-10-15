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Жирков: «Вероятность чемпионства „Зенита“ — 99,9%»

сегодня, 00:40

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о том, кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

Я остаюсь при своем мнении: вероятность чемпионства «Зенита» — 99,9%. А что поменялось? Две-три игры может «Зенит» проиграть, но другие команды тоже теряют очки.

За чемпионство борются «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», и ЦСКА еще может приблизиться. «Спартак»? Я за ними не смотрел в последнее время.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:40
СОККЕр-повторяешься!))))...Это мнение Юрки уже транслировалось полтора месяца назад)))))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:10
Тут где то писали что у Спартака 0,1% на победу в чемпионате, всё сходится значит. Только шансы Спартака явно завышены, там 0,00000000001% на самом деле, значит шансы Зенита выходит занижены и на самом деле там куча девяток после запятой, бесконечное количество, все девятки что можно купить на деньги Газпрома.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:56
Как кто? Тот,кто про чемпиона страны интересовался.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:40
Жирков пугает своим однообразием. Как такой типовой человек может быть тренером...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:39
Кто его вообще про Спартак спрашивал?)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:32
Если речь о чемпионстве в РПЛ, то к чему разговоры о вероятности?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:17, ред.
Зенит очень хорошо обыграет Локомотив дома....через 12 дней..
А дальше ...
Как говорил Фрунзик Мкртчян в известном фильме "Кто нам мешает, тот нам и поможет"
Краснодару ещё до зимнего перерыва играть в РПЛ два раза с неудержимым Спартаком...и один раз с прелестным Локомотивом....
cska1948
cska1948
сегодня в 09:13
Странно, не вижу возмущённых комментов, что Жирков оскорбил СпаМ тем, что не следит за ним. Какая наглость с его стороны!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:21
Претендент номер один, но давать такой процент на столь ранней стадии на мой взгляд рановато.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:17
Юрик, и ты туда же - в предскаэатели...)
k5ey4fyvmx9k
k5ey4fyvmx9k
сегодня в 08:14
Жирков абсолютно прав, и это все знают.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:05
Это тот 56 который не знает куда деньги потратить...
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 07:58
Почему не все 100 % ? Значит у Юрия есть сомнения!
борька
борька
сегодня в 07:20
Краснодар если захочет ч
shlomo
shlomo
сегодня в 06:43
Зенит может и будет чемпионом, но процент явно завышен...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:40
Жирков? я за ним не смотрел в последнее время
112910415
112910415
сегодня в 05:53
это перебор, Юра !
YNWA
YNWA
сегодня в 05:40
Видать до сих пор кормится с питерской ложки!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:41
Топим за бомжей типа...
trimetil
trimetil
сегодня в 01:16
Поддерживаю, Зенит сильнее и стабильнее остальных.
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