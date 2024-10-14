Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Губерниев отреагировал на решение суда об аресте президента медийного клуба

вчера, 17:45

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на решение суда об аресте президента медийного футбольного клуба Lit Energy Михаила Литвина.

Публичный человек должен правильно и умело реагировать на все, что происходит во внешней среде. Мне кажется что он легко отделался, но думаю эта история не закончена потому что появилась масса информации по поводу купленного военного билета, о чем сказал сам Литвин. Смотришь на людей – вроде умные ребята, а начинаешь анализировать и думаешь: «Что же вы такие бестолковые?» Что я могу ему пожелать? Поумнеть.

12 октября во время матча Медиалиги между СКА и Lit Energy произошла потасовка с участием Литвина и фанатов ростовского клуба. На появившихся в социальных сетях видеороликах видно, как Литвин бьёт одного из болельщиков.

14 октября суд постановил арестовать Литвина на 13 суток, а основатель Медиалиги Николай Осипов заявил об отстранении блогера на полгода.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дивеев: «Головин сильно выделяется на тренировках»
Вчера, 08:28
Канчельскис: «В „Манчестер Сити“ играют за идею, а не за деньги»
13 октября
Колосков — о «Динамо»: «Команда не умеет играть без мяча, она не обучена»
13 октября
Байрамян поделился мыслями о развитии российского футбола
13 октября
Глушенков ответил на вопрос о высоких зарплатах футболистов
13 октября
Ташуев: «Национальная сборная не должна играть с Медиалигой»
12 октября
Все комментарии
m5uvrn2mmeur
m5uvrn2mmeur
вчера в 18:16
Слава Богу, одного неадеквата из этого сброда на пару недель абсолютно по делу законопатили, чтоб слетела блажь. Теперь надо бы всю остальную блохерскую шушеру расформировать за полную дискредитацию великой игры Футбол и запретить им даже тянуться к ней своими сальными лапами
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:53
В праовом государстве все должны быть равны перед законом независимо от их статуса и социального положения, а публичные люди в особенности.
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Правильно. Хулиганка на 13 суток. Тротуары подметать. Сейчас опавшей листвы много.)
mcn6py8bu5gn
mcn6py8bu5gn
вчера в 17:50
Негоже таким лицам устраивать драки на футболе, наказание должно быть жёстче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 