Губерниев отреагировал на решение суда об аресте президента медийного клуба

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вчера, 17:45

Комментатор и футбольный обозреватель отреагировал на решение суда об аресте президента медийного футбольного клуба Lit Energy Михаила Литвина.

Публичный человек должен правильно и умело реагировать на все, что происходит во внешней среде. Мне кажется что он легко отделался, но думаю эта история не закончена потому что появилась масса информации по поводу купленного военного билета, о чем сказал сам Литвин. Смотришь на людей – вроде умные ребята, а начинаешь анализировать и думаешь: «Что же вы такие бестолковые?» Что я могу ему пожелать? Поумнеть.

12 октября во время матча Медиалиги между СКА и Lit Energy произошла потасовка с участием Литвина и фанатов ростовского клуба. На появившихся в социальных сетях видеороликах видно, как Литвин бьёт одного из болельщиков.

14 октября суд постановил арестовать Литвина на 13 суток, а основатель Медиалиги Николай Осипов заявил об отстранении блогера на полгода.