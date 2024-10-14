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Сёмин: «Московское „Динамо“ – один из претендентов в борьбе за чемпионство»

вчера, 23:27

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Сёмин оценил игру «бело-голубых» в сезоне РПЛ.

Я бы не сказал, что «Динамо» в этом году играет хуже, чем в прошлом. В этом сезоне команда показала несколько хороших игр, а к причинам неудач я могу отнести частый отъезд южноамериканских футболистов. Перелёты отбирают силы, адаптация тоже занимает время. В «Динамо» много игроков, которые часто осуществляют такие переезды. «Динамо» нужна стабильность. Отдельные матчи команда проводит ярко, она имеет свой стиль, всегда настроена на борьбу. Когда «Динамо» сбалансирует оборону и атаку, тогда придут очки. На сегодня клуб – один из претендентов в борьбе за чемпионство.

Динамовцы занимают пятое место в РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 20 очков в 11 играх. Коллектив чеха забил 19 голов, а пропустил 12.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 16:44
я не провидец, но у Динамо-нет той игры с которой становятся чемпионом!...возможно в зимнюю паузу что то изменится...
cska1948
cska1948
сегодня в 09:08
В год столетия Зенита претендентов на чемпионство может быть сколько угодно, но чемпионом будет Зенит. Если не верите, то спросите у Миллера или у Дюкова. Они подтвердят.
9kr42nk57ghw
9kr42nk57ghw
сегодня в 00:08
Это итак всем понятно, только бы еще тренера нормального найти.
Capral
Capral
вчера в 23:40, ред.
Когда команда сбалансирует оборону, наладит игру, не будет перелетов, поменяет тренера и усилит атаку- тогда Динамо станет чемпионом. Давно не прислушиваюсь к Сёмину. Возраст надо учитывать...
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