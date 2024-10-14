Сёмин: «Московское „Динамо“ – один из претендентов в борьбе за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» оценил игру «бело-голубых» в сезоне РПЛ .

Я бы не сказал, что «Динамо» в этом году играет хуже, чем в прошлом. В этом сезоне команда показала несколько хороших игр, а к причинам неудач я могу отнести частый отъезд южноамериканских футболистов. Перелёты отбирают силы, адаптация тоже занимает время. В «Динамо» много игроков, которые часто осуществляют такие переезды. «Динамо» нужна стабильность. Отдельные матчи команда проводит ярко, она имеет свой стиль, всегда настроена на борьбу. Когда «Динамо» сбалансирует оборону и атаку, тогда придут очки. На сегодня клуб – один из претендентов в борьбе за чемпионство.