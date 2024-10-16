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«Манчестер Сити» нашёл замену для Гвардиолы

вчера, 10:13

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима в качестве следующего менеджера, если Хосеп Гвардиола покинет команду по истечении контракта в конце сезона. 39-летний специалист является близким соратником Уго Вианы, который сменит Чики Бегиристайна на посту спортивного директора «горожан» следующим летом. Аморим уже давно находится в поле зрения топ-клубов («Ливерпуль», «Челси», «Вест Хэм»).

Португалец возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. Аморим выигрывал Суперкубок Португалии, трижды Кубок Португалии и дважды чемпионат Португалии.

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Все комментарии
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 13:43
А почему не Рашид Рахимов? Говорят любой тренеришка из России на его месте может также успешно выступить в АПЛ. Главное обеспечить нужными игроками.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:13
По заголовку я подумал что Пеп уже ушел)))
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:37
Сити ограбит Спортинг!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:04
"МС" нужен такой же новый тренер, как Гвардиола. Неугомонный живчик, которого игроки считали бы своим двенадцатым членом команды. Неважно, кто им будет. Главное, чтобы весь матч подгонял своей неуёмной энергией, как пастух подгоняет хлыстом стадо, лениво и неохотно возвращающееся с заливных лугов в мрачный коровник.
shur
shur
вчера в 10:20
...мы говорили Клопп, подразумевали Ливер,
...мы говорим Гварди, а времена то меняются...!
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