«Манчестер Сити» нашёл замену для Гвардиолы

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вчера, 10:13

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру главного тренера «Спортинга» в качестве следующего менеджера, если Хосеп Гвардиола покинет команду по истечении контракта в конце сезона. 39-летний специалист является близким соратником Уго Вианы, который сменит Чики Бегиристайна на посту спортивного директора «горожан» следующим летом. Аморим уже давно находится в поле зрения топ-клубов («Ливерпуль», «Челси», «Вест Хэм»).

Португалец возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. Аморим выигрывал Суперкубок Португалии, трижды Кубок Португалии и дважды чемпионат Португалии.