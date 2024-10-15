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Стало известно имя основного кандидата на пост наставника сборной Англии

вчера, 14:56

Футбольная ассоциация Англии ведёт переговоры с представителями немецкого тренера Томаса Тухеля. Специалист может возглавить сборную «трёх львов».

FA ускорила поиски преемника Гарета Саутгейта в последние дни, после поражения в Лиге наций от Греции и высказываний временного менеджера Ли Карсли о своём будущем.

Несмотря на то что первоначальный выбор был сделан в пользу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, никаких дальнейших событий в этом направлении не произошло, и испанец (хотя им восхищаются высокопоставленные лица в FA) в настоящее время не рассматривается в качестве основного кандидата.

Вероятнее всего, Тухель — главный выбор FA, и он может быть быстро утверждён на должность наставника сборной Англии, если переговоры пройдут успешно — однако многие детали его контракта ещё предстоит согласовать.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:34
Тухель слабак и трус, Англия с ним будет еще хуже
112910415
112910415
вчера в 18:12
это будет интересное приключение
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:11
Неужели перевелись доморощенные специалисты???
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:01
..да,соглашусь...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:33
Не знаю какой в жизни, в семье, но из тех его интервью, которые довелось видеть, мнение о нем сложилось очень положительное. В Баварии, он пытался ставить футбол похожий на футбол ПСЖ, которым он руководил. Но в Германии такой футбол не приняли. Даже, если взять историю Франции и Германии, то французы, всегда отличались от немцев большим изыском и утонченностью, чем немцы.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:24
...у него даже на лице это написано, но в жизни бывают моменты эмоцианального всплеска, здесь очень важно окружение,штаб, тыл,женщина, самого Томаса!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:19
Мощно, красиво и пламенно!!!!!!!
Полностью согласен!!!!!!!
Но дело в том, что Тухель, и как человек, и как тренер- мягкотелый, и нерешительный. Я помню его интервью в Баварии- робкие, стеснительные. А сборная Англии- это не АПЛ, где намешаны разные стили и направления. У сборной- своя история, свои традиции...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:01
Лучше чем ТТ, овсянкоеды всё равно не найдут... Поэтому щас у Томаса только одна задача - не продешевить!!
амурец
амурец
вчера в 16:48
Тухель может быть, а Пеп с люой сборной бы обгадился
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:47
...что такое полтийник, вспомни молодость Витя,ещё ничего не болит,
у мыслей новый виток к свершениям,плюс богатый опыт, известность, новые знакомые,старые контакты,что ещё надо,чтобы
создавать! Тренер он как режиссёр и сценарист,вчера не очень,сегодня бестселлер,удачи!!!
Вещий
Вещий
вчера в 16:29
При всем уважении к Томасу... не думаю что он потянет сборную.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:26
Пепа ставить смысла не вижу, он хороший тренер, но стиль его игры требует много усилий, и сыгранности, да и тех игроков, которые ему нужны, а не тех, у которых Английский паспорт.
Capral
Capral
вчера в 16:24
Наваторские идеи нужны? Ну, Тухель из тех- кто любит воплощать в жизнь такие идеи. Другое дело, что не всегда получается. В Баварии не приняли новаторство Тухеля, когда он хотел превратить баварскую бессердечную машину в живой думающий организм. Не уверен, что и в сб.Англии очень популярны изобретали, если обратиться к истокам английского футбола...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:07
Если изначально рассматривали Гвардиолу, это о многом говорит. Тухель, конечно, успешен, но я не уверен, что он сможет повторить тот же успех в сборной. Англии нужны новаторские идеи, а не просто очередной тренер, который будет следовать традициям. Может быть, стоит рискнуть и попробовать кого-то совершенно нового?
альсато
альсато
вчера в 15:49
ПО ХРЕНУ!...на кандидата!...кто будет-того и будем в "микроскоп" разглядывать...должность, я вам доложу, расстрельная))))
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:44
Посередине сезона Гвардиола сразу не побежит возглавлять сборную Англию, и вообще вряди Гвардиола возглавит эту сборную.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:42
Согласен! Но я бы воздержался...)))
борька
борька
вчера в 15:37
Тухеля,так Тухеля и англия затухнет,
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:34
Скучно наверное без работы и адреналина!
Capral
Capral
вчера в 15:20
Не знаю, не знаю. После прошлого сезона в Баварии, взяться снова за большой проект. Как он не боится. Хоть бы паузу взял, подумал... Снова влезть в неизвестность. Всё таки, сборная- это не клубы. Ну, ему видней.

Со своей стороны- могу только пожелать ему УДАЧИ!!!!!!! Лично за него и поболею, как болел за его Баварию!!!!!!!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:04
Возглавит Тухель на сто процентов.
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