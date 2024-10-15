Стало известно имя основного кандидата на пост наставника сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии ведёт переговоры с представителями немецкого тренера Томаса Тухеля. Специалист может возглавить сборную «трёх львов».
FA ускорила поиски преемника Гарета Саутгейта в последние дни, после поражения в Лиге наций от Греции и высказываний временного менеджера Ли Карсли о своём будущем.
Несмотря на то что первоначальный выбор был сделан в пользу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, никаких дальнейших событий в этом направлении не произошло, и испанец (хотя им восхищаются высокопоставленные лица в FA) в настоящее время не рассматривается в качестве основного кандидата.
Вероятнее всего, Тухель — главный выбор FA, и он может быть быстро утверждён на должность наставника сборной Англии, если переговоры пройдут успешно — однако многие детали его контракта ещё предстоит согласовать.
Со своей стороны- могу только пожелать ему УДАЧИ!!!!!!! Лично за него и поболею, как болел за его Баварию!!!!!!!
Со своей стороны- могу только пожелать ему УДАЧИ!!!!!!! Лично за него и поболею, как болел за его Баварию!!!!!!!