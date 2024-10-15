Стало известно имя основного кандидата на пост наставника сборной Англии

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вчера, 14:56

Футбольная ассоциация Англии ведёт переговоры с представителями немецкого тренера . Специалист может возглавить сборную «трёх львов».

FA ускорила поиски преемника Гарета Саутгейта в последние дни, после поражения в Лиге наций от Греции и высказываний временного менеджера Ли Карсли о своём будущем.

Несмотря на то что первоначальный выбор был сделан в пользу главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, никаких дальнейших событий в этом направлении не произошло, и испанец (хотя им восхищаются высокопоставленные лица в FA) в настоящее время не рассматривается в качестве основного кандидата.

Вероятнее всего, Тухель — главный выбор FA, и он может быть быстро утверждён на должность наставника сборной Англии, если переговоры пройдут успешно — однако многие детали его контракта ещё предстоит согласовать.