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Тухель согласился стать новым главным тренером сборной Англии

сегодня, 00:43

Томас Тухель станет новым главным тренером сборной Англии.

Как сообщил Times, немецкий специалист достиг соглашения с Футбольной ассоциацией Англии, его презентация в новой роли ожидается на этой неделе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт Тухеля будет рассчитан до июля 2026 года.

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 08:50
Удачи, только удачи Тухелю!
huyxfgd4yzrw
huyxfgd4yzrw
сегодня в 07:38
У Тухеля должно что-то получится, тренер хороший
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:59
Удачи я ему конечно пожелаю, но думаю что не потянет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:26
Пока нет официального заявления, что Томас Тухель новый гл.тр.сб. Англии, но если станет, то хотя бы не так долго как Саутгейт, и может, как как более опытный и удачливый, возьмёт и трофей
STVA 1
STVA 1 ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 06:15
Вот спасибо! Настроение с утра поднял)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:49
Тухель толковый тренер, но Англию ему чемпионом не сделать...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:38
В расцвете сил, надеемся игра сборной изменится в лучшую сторону...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 02:27
Много тим сильней неё в Европе, а уж в мире, так и подавно. Да и халявную турнирную сетку, как на Евро 24, им никто там не преподнесёт.
Хотя Тульский Токарь не только талантливый, но и фартовый коуч. Мож. чё и выгорит у него...
112910415
112910415
сегодня в 02:15
вот он, новый этап !
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:42
Ну что, поехали! ЧМ в США Англия забирает себе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:25, ред.
После него Компани будет ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:53
Ёшкин кот ..., я уж спать собрался, а тут такое!
shur
shur
сегодня в 00:50, ред.
... теперь буду ждать новый состав старушки Англии,
с интересом и надеюсь хорошей игрой!!!
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