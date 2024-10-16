Тухель согласился стать новым главным тренером сборной Англии

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сегодня, 00:43

станет новым главным тренером сборной Англии.

Как сообщил Times, немецкий специалист достиг соглашения с Футбольной ассоциацией Англии, его презентация в новой роли ожидается на этой неделе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт Тухеля будет рассчитан до июля 2026 года.