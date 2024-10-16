Тухель согласился стать новым главным тренером сборной Англии

Томас Тухель станет новым главным тренером сборной Англии.
Как сообщил Times, немецкий специалист достиг соглашения с Футбольной ассоциацией Англии, его презентация в новой роли ожидается на этой неделе.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт Тухеля будет рассчитан до июля 2026 года.
Хотя Тульский Токарь не только талантливый, но и фартовый коуч. Мож. чё и выгорит у него...
Хотя Тульский Токарь не только талантливый, но и фартовый коуч. Мож. чё и выгорит у него...
с интересом и надеюсь хорошей игрой!!!
с интересом и надеюсь хорошей игрой!!!