Гвардиола получил предложение возглавить одну из топовых сборных

Футбольная ассоциация Англии предложила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить сборную «трёх львов». Испанец примет решение в ближайшие недели.
Ранее Гвардиола ответил на вопрос, возглавит ли он сборную Англии.
Футбольная ассоциация Англии предложила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить сборную «трёх львов». Испанец примет решение в ближайшие недели.
Ранее Гвардиола ответил на вопрос, возглавит ли он сборную Англии.
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Конечно кондитер может работать в кулинарном цехе...как и кулинар в кондитерском....
Но чтоб было всё вкусно...лучше чтоб каждый был на своём месте....
Похожие...но разные...
Конечно кондитер может работать в кулинарном цехе...как и кулинар в кондитерском....
Но чтоб было всё вкусно...лучше чтоб каждый был на своём месте....