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Гвардиола получил предложение возглавить одну из топовых сборных

вчера, 09:30

Футбольная ассоциация Англии предложила главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить сборную «трёх львов». Испанец примет решение в ближайшие недели.

Ранее Гвардиола ответил на вопрос, возглавит ли он сборную Англии.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:29
ну вот зачем это ему ?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ альсато (раскрыть)
вчера в 17:32, ред.
Так Карпин Совместитель...а Хосеп Тренер...
Карпин работает ибо если есть рабочее место - оно должно быть занято...
А с Гвардиолы результат будут требовать в кратчайшие сроки...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:01
А бы не назвал Англию топовой. За душой один трофей - ЧМ 1966. Состав на 1,5 млрд, но там работы уйму.
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:54
Карпуха совмещает, а чем хосеп хуже)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:54
Наверное "Тренер Клуба" и "Тренер Сборной" немного разные профессии....
Похожие...но разные...

Конечно кондитер может работать в кулинарном цехе...как и кулинар в кондитерском....
Но чтоб было всё вкусно...лучше чтоб каждый был на своём месте....
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:57
Надо команде трансфер суперзвезд
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 10:50
Ну если он и из этой безнадёги сделает чемпионами, то я снимаю шляпу )
Capral
Capral
вчера в 10:44, ред.
Сенатов!

Ты предлагаешь Гварда засунуть в ж....у, в качестве фитиля? Говоришь, прежний тренер был инфантильный?! А много ты про него знаешь, его биографию, его футбольную философию?!
Прежде, чем делать подобные заявления, хорошо бы, хоть иногда футбол смотреть, а ещё лучше - в нём разбираться...
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 10:23
Не, по боится подпортить себя репутацию. По этому останется в сити!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:19
В сборной собраны отличные, классные футболисты. Их только надо каким - то образом мотивировать или фитиль в одно место засунуть и поджечь. Гвардиола и сможет стать таким фитилём. Уж больно прежний тренер какой - то инфантильный и не вызывающий доверия у игроков ( во всяком случае, мне так кажется ). У меня - однозначно. Но... второе место на ЧЕ им, очевидно, показалось мало, и англичане решили "избавиться" от него. И правильно решили.
fsg93dc9fbwm
fsg93dc9fbwm
вчера в 10:18
Я уж думал, предложили пошарлатанить в действительно топовой Бразилии, Аргентине или Испании, а тут опять полная безнадёги и попусту надутых от надменности щёк унылая островская командёшка с единственным за всю историю трофеем в виде кубка Тофика Бахрамова и без осечек работающей чёрной меткой в лице Харика-бестрофейника. На мой взгляд, насколько я понимаю карьерную психологию, Пеп уже порядком подобедал и поднаелся на клубном уровне, и ему интересна и полна новых вызовов и мотивации перспектива работы с хорошей сборной, но не английской. Так что вангую ещё сезон его работы в Мансити с очередным чемпионством, а потом переход в реально классную национальную команду следующим летом
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:03
Интересно, а какой длины оклад Футбольная ассоциация Англии предложила Гвардиоле? Не пойдёт же он на сокращение зарплаты... Хосеп хочет работать за большие деньги. Скорее предложение ФАА сделано просто формально. Теперь есть такой факт.
cska1948
cska1948
вчера в 10:01
Гвардиола не будет тренировать сборную ни какой страны. Ему нужен клуб в котором собраны если не все, то почти все лучшие игроки мира.
борька
борька
вчера в 09:49
Интересно, наши клин туда забили, ведь не зря Мутко туда летал, что то химик затеял.

И вдруг, сенсация, Гвардиола подпишет контракт с Зенитом на 5 лет,
С уважением к болельщикам,
Ваш любимый Виталий Мутко.
Заверено, что правда
Миша Хабаров
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:39, ред.
Ну топовая эта сборная только по стоимости состава....и по статистике игр со сборной Финляндии...14 игр - 0 поражений..)))
На Евро не смогли обыграть Данию,Словению,Швейцарию,Испанию....
И сейчас в ЛН грекам летят...дома...

Наверное им достаточно того что их называют "родоначальники футбола"....а "выигрывающие в футболе" - это про других....
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